Lo que necesitas saber: Beth Paretta fundó su propio equipo de automovilismo. Compitió 500 Millas de Indianápolis del 2021 con un equipo formado en su mayoría, por mujeres.

Una de las preguntas más recurrentes en el automovilismo es sobre la ausencia en la actualidad de pilotos mujeres en las categorías principales; Fórmula 1, Fórmula E, IndyCar y más. Si bien, tienen espacios como la F1 Academy para poder desarrollar su talento, parece poco el tiempo y competencias destinados para ellas.

Beth Paretta, vicepresidenta deportiva de Fórmula E, nos explicó en su visita a México que, no existe una razón para que una mujer no pueda competir en la categoría eléctrica. Es más, podrían tomar un asiento en está temporada. Sin embargo, se enfrentan a dos problemas; tiempo de formación y conexiones con equipos y patrocinadores.

Beth Paretta, vicepresidenta deportiva de la Fórmula E / Fotografía Luis Abraham Balderrama para Sopitas.com

La falta de tiempo afecta a las pilotos

A diferencia de otros deportes en que los jugadores suplentes pueden entrenar casi al parejo de un titular en el automovilismo los pilotos reserva no tienen el mismo tiempo para rodar, ni probar el auto, ni adaptarse a las pistas, como lo hacen los titulares. Tienen que esperar a recibir apenas unas horas de prueba, algo que puede tardar meses.

En el caso de las mujeres, el tiempo es todavía más reducido. Por lo que el poco tiempo influye directamente en su desarrollo y en en la forma en que se muestran a los equipos y patrocinadores. Evidentemente no les resulta ‘rentable’ una piloto irregular. Beth Paretta lo dice muy claro, no les falta talento, les falta tiempo.

Parrilla Fórmula E 2026 / Fotografía @FIAFormulaE

Por eso es que la F1 Academy y los tests de la Fórmula E representan una gran oportunidad para que ellas se muestren a los equipos, representantes y patrocinadores. La fórmula es clara: Más tiempo en pista = Más oportunidades.

“Lo que hacen todas estas oportunidades es simplemente proporcionar tiempo en la pista y, siendo realistas, esa ha sido siempre la diferencia. A las mujeres no les falta la habilidad, les falta la oportunidad, y lo único que podemos hacer como serie es proporcionarles oportunidades, y la oportunidad significa tiempo”.

Desde la temporada 2025, la Fórmula E implementó tests de pretemporada exclusivos para las pilotos, por dos razones importantes que Beth nos explicó.

“Una es darles una oportunidad a las mujeres, pero la segunda razón es asegurarnos de que los equipos puedan ver de lo que son capaces, para presentarlas”.

Tests de Fórmula E / Fotografía @FIAFormulaE

El Gen4 podría darle ventaja a las mujeres

El objetivo de la Fórmula E no es contar solo con una mujer como piloto titular, es tener a la mayor cantidad de mujeres en dentro de los equipos. Para conseguirlo deben darles todo el tiempo posible para rodar.

Otro factor importante es que señala Beth y podría ser fundamental en la participación de las mujeres en la categoría es el auto de la temporada 2027, que tiene dirección asistida. Lo que facilita su conducción para hombres y mujeres. Lo que al final del día representa una ventaja para las pilotos.

“El Gen4 tiene dirección asistida porque este coche tiene mucho motor. La necesita para que cualquiera pueda conducirlo y maniobrarlo, y la dirección asistida hace que sea un poco más fácil para hombres y mujeres estar un poco más igualados en el coche, por lo que acaba siendo una ventaja“.

Gen 4, Fórmula E / Fotografía fiaformulae.com

Esto significa que existe una oportunidad real y más cercana para que las pilotos puedan comenzar a ocupar los asientos en Fórmula E. Algo que sin duda sería histórico en el automovilismo femenil y mundial.

¿Max Verstappen podría ganar una carrera de Fórmula E?

Ya en confianza, le preguntamos a Beth Paretta si creía que alguno de los actuales pilotos de la Fórmula E podría irse a otra categoría. Y no solo nos dijo que las puertas están ‘cerradas’. También aseguró que se encuentran dentro de una las categorías top del automovilismo por lo que no tienen la necesidad de buscar otro ‘jale’.

Incluso aseguró que Max Verstappen, con todo lo talentoso y fuera de serie que es, no podría ganar su primera carrera en Fórmula E. Seguramente sí sería el más rápido a una vuelta, pero al final del día le haría falta el entrenamiento que tienen en la categoría eléctrica.

“Si quieres ir vuelta a vuelta, ¿Será Max Verstappen muy rápido en una vuelta? Por supuesto. ¿Ganará su primera carrera? No necesariamente, porque lo importante en una carrera de Fórmula E“.

Fotografía @redbullracing

En pocas palabras, Max no podría ganar su primera carrera. Pero seguramente y por lo que hemos visto de él después de una correcta adaptación, la dominaría.

¿Quién es Beth Paretta?

Beth Paretta es aficionada al automovilismo desde que tenía 5 años. No era muy común en ese tiempo que una niña estuviera tan emocionada con la Fórmula 1, la IndyCar y todas las categorías existentes. Sin embargo, con todo y esa afición, jamás se imaginó que podría trabajar dentro del mundo del automovilismo.

“Ser mujer en el automovilismo y hablar sobre ser mujer en el automovilismo sigue siendo algo nuevo”.

Fue durante su trabajo en una concesionaria automotriz que pudo convertirse en gerente de desarrollo comercial y escalar hasta ser directora de marketing y operaciones en Fiat Chrysler, lo que le abrió las puertas en el mundo del automovilismo.

Beth Paretta, vicepresidenta deportiva de la Fórmula E / Fotografía Luis Abraham Balderrama para Sopitas.com

Y por si tienen ganas de conseguir un trabajo dentro del automovilismo, acá les dejamos el consejo de Beth: “Ayudaba a equipos como voluntario y trabajaba en el equipo de un amigo solo porque quería estar en la pista, y sin duda mi consejo es que puedes empezar en cualquier sitio si te apasiona y te mantienes fiel a ello”.

Pero más allá de su trabajo dentro de la Fórmula E, Beth fundó el Paretta Autosport. Hizo historia al competir en las 500 Millas de Indianápolis del 2021, como el primer conformado en gran parte por mujeres, Simona de Silverstro fue su piloto titular.

“Al fin y al cabo, sigo siendo una aficionada a las carreras y sigo haciendo esto por la niña de 10 años que fui, y si conseguimos crear este negocio, podremos seguir dedicándonos a esto para ganarnos la vida”.

Fotografía @ParettaSport

Además de tener su propio equipo, también es cofundadora de la organización Women in Motorsport de Norteamérica.

“Cuando eres la primera mujer en hacer algo, la gente se pregunta si eres capaz. Se preguntan si mereces estar ahí. Normalmente estás preparada al 150 %. Siempre te aseguras de trabajar quizás el doble que los demás porque quieres que te tomen en serio y quieren que te escuchen”.

Beth es una de esas mujeres que ha trabajado en su propia trinchera para tener un lugar dentro del automovilismo. Y desde ahí impulsa a que otras mujeres lleguen incluso más lejos que ella.