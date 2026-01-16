Lo que necesitas saber: Red Bull traerá de regreso a Ford a la Fórmula 1

Red Bull se convirtió en el primer equipo en mostrar el primer auto de la era híbrida de la Fórmula 1. El equipo austriaco presentó el diseño o livery del RB22, con el cual le hará frente a la temporada 2026 y con el que Max Verstappen lucirá el número 3, después de perder el campoenato de pilotos y con ello el derecho de usar el 1.

La presentación se llevó a cabo en Detroit, sede de Ford, que se une a Red Bull como socio de unidades de potencia y es precisamente esta asociación la que le da identidad a la decoración del nuevo auto, que pasa de ese azul obscuro de siempre a un azul más brillante, que evoca los recuerdos del Red Bull de la era de Sebastian Vettel o aquellos Toro Rosso.

Antes de comenzar la transmisión oficial, se llevó a cabo la presentación en Detroit. O sea que lo que vemos en Youtube, pasó una hora antes en la sede de Ford, y ahí se reveló el nuevo auto, el cual conserva la identidad de sus antecesores, solo que hay una ligera variante en el tono del azul, el cual es más brillante, similar a aquel tono con el que competía Toro Rosso.

RB22 de Red Bull 2026

En el evento se mostró parte de la nueva indumentaria del equipo, el cual dejará de ser azul obscuro para hacerle un guiño al azul de Ford, como se ve en la gorra y en la playera tipo polo. ¿Qué te parece?

La nueva gorra y polo de Red Bull para 2026

Polo Red Bull 2026

Así es el Racing Bulls 2026

En el mismo evento se reveló el diseño del Racing Bulls, el cual conserva el blanco como el tono principal, aunque la combinación con azul y negro, además de los colores de la marca Red Bull, no lo hacen precisamente un carro bonito. ¿O qué te parece?

Una nueva era también para Red Bull

No sólo la Fórmula 1 entra en una nueva era, sino también la escudería Red Bull, que, además de la asociación con Ford, por primera vez en su historia iniciará una temporada sin las figuras de Christian Horner y Helmut Marko, quienes salieron del equipo en 2025 bajo diversas circunstancias, tras una guerra de poder.

Será la primera vez que el auto de Max Verstappen luzca el número 3, después de que tuviera que renunciar al número uno tras perder el campeonato de pilotos. El neerlandés explicó que el tres es su número favorito y por ello pidió el consentimiento de Daniel Ricciardo, quien había usado esta cifra anteriormente.

Max Verstappen en Red Bull

También será la primera vez que veamos a Isack Hadjar con el nómex de Red Bull, tras sustituir a Yuki Tsunoda, quien cumplirá con un nuevo rol, como piloto reserva.