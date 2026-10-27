Checa cómo moverte en Reforma ante los cierres viales por el show run de Checo Pérez

Lo que necesitas saber: El show run de Checo Pérez es el miércoles 28 de octubre a las 10:00; se espera que dure unas dos horas

¿Te tocó cierre vial en Reforma? Chale sí, lo sabemos, es frustrante. Es por el show run de Checo Pérez con eso del Gran Premio de México este fin de semana.

Y neta entendemos la molestia porque nomás empezaron a cerrar calles sin mucha información, pero acá traemos la información que necesitas saber.

Checo Pérez tendrá show run en CDMX

¿Por qué cerraron Paseo de la Reforma?

Va de nuevo: el cierre vial es con motivo del show run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma. Se realizará en el tramo que va del Ángel de la Independencia a la Diana Cazadora, por eso es que encontraste complicaciones extendiéndose por esos rumbos.

El show run de Checo Pérez es este miércoles 28 de octubre a las 10:00 horas y se espera que termine alrededor de las 12:30, por lo que los cierres viales deberían terminar unas horas más tarde, una vez terminado el evento y cuando se haya desahogado un poco de la multitud que se espera. También podrían prolongarse por eso de desmontar el escenario y demás.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegará un enorme operativo para el evento, con 102 policías, nueve vehículos oficiales, una motoambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Foto: @OVIALCDMX (X)

Alternativas para evitar el cierre en Reforma por el show run de Checo Pérez

La misma dependencia ya citada dio a conocer que las rutas alternas para poder andar por los alrededores del tramo que ocupará el show run de Checo Pérez, y son las siguientes:

Carriles laterales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos

Ejes 2 y 3 Poniente

Avenidas Insurgentes y Chapultepec

Calles Maestro Antonio Caso y James Sullivan

Circuito Interior

Imagen: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México

“Efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevarán a cabo labores de vialidad para agilizar la movilidad de automovilistas y peatones, así como para evitar el estacionamiento en lugares prohibidos en las vías de acceso, antes, durante y después del evento”, indica la SSC CDMX en un boletín.