Lo que necesitas saber:

El show run de Checo Pérez es el miércoles 28 de octubre a las 10:00; se espera que dure unas dos horas

¿Te tocó cierre vial en Reforma? Chale sí, lo sabemos, es frustrante. Es por el show run de Checo Pérez con eso del Gran Premio de México este fin de semana.

Y neta entendemos la molestia porque nomás empezaron a cerrar calles sin mucha información, pero acá traemos la información que necesitas saber.

Checo Pérez tendrá show run en CDMX
Checo Pérez tendrá show run en CDMX

¿Por qué cerraron Paseo de la Reforma?

Va de nuevo: el cierre vial es con motivo del show run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma. Se realizará en el tramo que va del Ángel de la Independencia a la Diana Cazadora, por eso es que encontraste complicaciones extendiéndose por esos rumbos.

El show run de Checo Pérez es este miércoles 28 de octubre a las 10:00 horas y se espera que termine alrededor de las 12:30, por lo que los cierres viales deberían terminar unas horas más tarde, una vez terminado el evento y cuando se haya desahogado un poco de la multitud que se espera. También podrían prolongarse por eso de desmontar el escenario y demás.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegará un enorme operativo para el evento, con 102 policías, nueve vehículos oficiales, una motoambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Checa cómo moverte en Reforma ante los cierres viales por el show run de Checo Pérez
Foto: @OVIALCDMX (X)

Alternativas para evitar el cierre en Reforma por el show run de Checo Pérez

La misma dependencia ya citada dio a conocer que las rutas alternas para poder andar por los alrededores del tramo que ocupará el show run de Checo Pérez, y son las siguientes:

  • Carriles laterales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos
  • Ejes 2 y 3 Poniente
  • Avenidas Insurgentes y Chapultepec
  • Calles Maestro Antonio Caso y James Sullivan
  • Circuito Interior
Checa cómo moverte en Reforma ante los cierres viales por el show run de Checo Pérez
Imagen: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México

“Efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevarán a cabo labores de vialidad para agilizar la movilidad de automovilistas y peatones, así como para evitar el estacionamiento en lugares prohibidos en las vías de acceso, antes, durante y después del evento”, indica la SSC CDMX en un boletín.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Liam Lawson descalificado: Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de México

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de México con Liam Lawson descalificado y Lewis Hamilton en la pole
Senado avanza con reforma para prohibir cirugías estéticas en menores de edad, aunque hay excepciones

Senado avanza con reforma para prohibir cirugías estéticas en menores de edad, aunque hay excepciones
Canelo Álvarez saca toda la madurez y pone fin al invicto de Mbilli en Arabia

¿Quién sigue? Canelo Álvarez saca toda la experiencia y pone fin al invicto de Mbilli en Arabia
Ocon confirma diferencias en Haas durante el GP de México: "No hubo violencia física"

Ocon confirma diferencias en Haas durante el GP de México: “Pero no hubo violencia física”

Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook