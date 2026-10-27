Lo que necesitas saber: Julián Álvarez ya se disculpó con la afición del Atlético de Madrid por intentar fichar con el Barcelona.

Venimos con el último capítulo en la novela “Julián Álvarez + Barcelona”. De acuerdo con varios medios españoles, el Barcelona deberá pagar una multa de 602 euros por intentar fichar al argentino a ‘espaldas de los colchoneros’.

El problema no termina con la multa. Se dice que la directiva ‘blaugrana’ calificó como ‘irrisoria’ la sanción, por lo que se niegan a pagarla, porque según ellos: no hicieron nada malo.

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¿Que dice el reglamento de la RFEF?

De acuerdo con el diario Marca, el Barcelona deberá pagar los 602 euros, tal como lo indica el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Futbol en el Artículo 133, Incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias.

¿Por qué? El Atlético de Madrid los denunció por intentar fichar a Julián Álvarez sus espaldas, incluso cuando se les dijo que no estaban dispuestos a venderlo. Los ‘colchoneros’ aseguran que estuvieron presionando a su jugador, para que fuera él quien presionara su salida, ya que al Barcelona no le alcanzaba para pagar su cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Artículo 133. Incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias.

El incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias que dicten los órganos federativos competentes, con excepción de las específicas calificadas como de carácter grave o muy grave, será, sancionado como infracción leve y se impondrá la sanción, según determine el órgano disciplinario competente en base a las reglas que se contienen en el presente Ordenamiento, de multa en cuantía de hasta 602 euros, inhabilitación o suspensión por tiempo de hasta dos meses o de al menos dos encuentros, o clausura de hasta un partido.

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Si bien el Barcelona no es el equipo más millonario de España, si tiene para pagar los 602 euros. Sin embargo, para ellos, pagar la multa es aceptar que actuaron mal o rompieron las reglas, cuando su única intención —según ellos— era fichar a un jugador que también deseaba unirse a ellos.

Ahora que Julián Álvarez ya se disculpó con la afición de Atlético de Madrid, el Barcelona mantiene su postura de ‘actuar bien’, ya veremos que dicen los ‘colchoneros’.