10 películas que confirman el gran momento que vive el cine mexicano

La pandemia puso todo de cabeza, pero también representó una oportunidad para cuestionar al sistema, las instituciones y las industrias. Se reveló ante el mundo que había cosas que debían cambiar de manera inmediata, otras tantas debían desaparecer, mientras algunas potenciaron su impacto. Entre esta última, la industria de la música y el entretenimiento.

Si bien se vieron fuertemente afectadas de distintas maneras, también fueron de las pocas cosas que se mantuvieron presentes, incluso, en los momentos más complicados de la crisis sanitaria. Las y los músicos se encerraron en sus casas y sacaron material inédito, o bien, se pusieron a escribir música nueva. Las series y las películas pausaron su producción y retrasaron su fecha de estreno; pero las que ya estaban hechas, salieron y nos dieron un respiro…

México no fue la excepción en ningún aspecto. Y en una época de crisis (no sólo por la pandemia, sino el tema de los fideicomisos, ¿se acuerdan?), el cine mexicano salió a flote con un sinfín de producciones que nos demuestran, una vez más, que es una de las industrias más fuertes en nuestro país.

Por eso, acá nos armamos una lista de películas mexicanas que se estrenaron durante la pandemia y que sorpresivamente (o no), son de las mejores producciones dentro de nuestra filmografía. ¿Qué dicen?

Sin señas particulares (2020-2021)

En enero de 2020, Fernanda Valadez estrenó en Sundance su debut como directora bajo el título de Sin señas particulares (Identifying Features), la cual se llevó el premio del público con el World Cinema Dramatic y el premio especial del jurado por Mejor Guion. Luego, la película llegó a la Selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se llevo el Ojo a Mejor Largometraje.

También fue la cinta ganadora del Ariel a Mejor Película, premiando también a Valadez en la dirección y como la mejor Ópera Prima. Pero antes, ya había llegado a cartelera, una de las mejores noticias al tratarse, quizá, de la cinta mexicana más destacada de este 2021 dentro de nuestra filmografía nacional (nosotros le apostamos a que será la representante de México para entrarle a los Oscar 2022).

Sin señas particulares nos presenta a Jesús, un niño de no más de 15 años que junto a su mejor amigo, deciden cruzar la frontera de México con Estados Unidos con la promesa de un trabajo en Arizona que mejores sus condiciones de vida. Después de dos meses de su partida, no hay noticias de ninguno de los dos.

Magdalena viaja al norte para hacer el mismo recorrido que su hijo, lo único es que no sabe si encontrará un cadáver o un destino en el que pronto será uno. Sin señas particulares está protagonizada por Mercedes Hernández como una madre que se enfrenta a la inacción de las autoridades; David Illescas como Miguel, un migrante que regresa de Estados Unidos; y Jesús Varela como Jesús. AQUÍ les dejamos nuestra reseña y abajo nuestra entrevista con Fernanda Valadez.

¿Dónde verla? En cines.

Noche de fuego (2021)

Durante el Festival de Cannes de este 2021, se estrenó Noche de fuego de Tatiana Huezo, la cual está basada en la novela Prayers for the Stolen de Jennifer Clement. Después de una enorme carrera como documentalista con títulos como Tempestad (2016), Huezo se lanzó a la ficción por primera vez en una de las mejores películas de este año.

La película está próxima a tener su paso por el Festival de Cine de Nueva York, no sin antes haber triunfado en San Sebastián donde se llevó el premio Horizontes Latinos a la Mejor Película Iberoamericana. Actualmente se encuentra en cartelera, y como les comentamos, es una de las producciones más destacadas que demuestran lo alto que el cine mexicano puede llegar.

Noche de fuego tiene como protagonista a Ana y sus tres mejores amigas, Paula y María. Las tres viven en la sierra de Guerrero donde crece la amapola, los hombres se van a cruzar la frontera o son levantados, y donde las mujeres mueren en manos de la violencia. Siendo niñas, crecen en un entorno donde no pueden explorar su feminidad, y donde saben que, un día, correrán la misma suerte que muchas otras que no volvieron.

Entre la desesperación, las madres cavan junto a sus hijas hoyos en la tierra para que se puedan esconder, y desde temprana edad, son “entrenadas” para reconocer el peligro: cómo suena, a qué huele, cuáles son los lugares más seguros y todo lo que las mantenga con vida en uno de los espacios más hostiles para ser mujer. AQUÍ les dejamos nuestra entrevista con Huezo, Nicolás Celis (productor) y las protagonistas de Noche de fuego.

¿Dónde verla? En cines y próximamente llegará a Netflix (aún no hay fecha).

Selva trágica (2020-2021)

En la edición de 2020 del Festival de Venecia, se estrenó Selva trágica de Yulene Olaizola dentro de la sección Orizzonti, la segunda categoría más importante del festival. Luego, tuvo un enorme recorrido por distintos festivales en todo el mundo hasta que a mediados de 2021, se estrenó en streaming.

Olaizola se adentró en la selva maya con todo un equipo de producción para narrar una historia ambientada en la década de los 20 que sigue a un grupo de trabajadores del chicle que se encuentran con Agnes, una joven beliceña que está huyendo de un matrimonio arreglado.

Selva trágica nos muestra a la Naturaleza tal cual es: inmensa frente a la finitud de los seres humanos, los cuales se dejan llevar por sus impulsos sin importar cuáles puedan ser las consecuencias a nivel social, pero también individual. Mientras más sus impulsos se dirigen a Agnes, más se acercan a la fatalidad: Xtabay, protagonista de una leyenda maya, despierta y termina con todos.

Sin duda, es una película visualmente impresionante. Pero también vale la pena reconocer lo bien estructurado que está su guion, el cual corrió a cargo, en parte, de la misma Yulene, con quien tuvimos oportunidad de platicar antes de su paso por Venencia. AQUÍ les dejamos aquella entrevista seguida de nuestra reseña por ACÁ.

¿Dónde verla? En el catálogo de Netflix.

Huachicolero (2019-2021)

En la actualidad, ¿cómo un adolescente podría conquistar a su contraparte si no tiene un celular? Parece una pregunta superficial, pero es bastante cierto. Las interacciones, muchas veces, se dan entre redes sociales, en mensajes instantáneos, y con suerte, se van al plano físico.

Esa es la situación de Lalo en Huachicolero, un adolescente de 14 años que quiere impresionar a la chica más bonita de la escuela. Lo malo es que tras de ella está un sujeto mayor que tiene dinero para impresionarla, por lo que Lalo decide conseguir un poco más de dinero para buscar su atención. ¿Y cómo lo hace? Entrándole al huachicol.

Huachicolero, la ópera prima e Edgar Nito que triunfó en Tribeca y el Festival Internacional de Cinema Fantástico de Catalunya en 2019, es una película coming-of-age que se aleja mucho de los dramas que el género nos ha ofrecido para centrarse en la supervivencia de un niño que no sólo ha de enfrentarse a las complicaciones de ser adolescente, sino a una realidad llena de violencia donde las oportunidades no abundan.

¿Dónde verla? En Prime Video.

El baile de los 41 (2020)

El número 41 quedó fuera del mapa por un buen rato. No había salones ni cuartos con el 41; se saltaban del 40 al 42. Aquel número, desde hace más de un siglo, representó lo que no debía ser, algo que estaba mal, algo como la homosexualidad, en este caso, masculina. La historia nos lleva al Porfiriato cuando 42 hombres de la élite en México, acudieron a una fiesta privada.

La mitad, sino es que más, estaban vestidos como mujeres. Era la noche del 17 de noviembre de 1901 y una redada llegó al lugar, en el cual detuvieron sólo a 41 hombres. ¿Dónde quedó el número 42? Algunos dicen que escapó mientras otros aseguran que el presidente, Porfirio Díaz, hizo todo lo posible por borrar el nombre faltante. La razón es porque se trataba de su yerno llamado Ignacio de la Torre y Mier.

Esta historia, tan poco conocida y tan determinante en la forma que se estructuró nuestra sociedad, es el centro de El baile de los 41, película dirigida tpor David Pablos con un guion de Mónika Revilla (quien estuvo detrás de La casa de las flores y Somos.). La cinta tiene un diseño de producción sensacional que se suma a grandes actuaciones, resaltando la de Alfonso Herrera, quien se llevó el Ariel este 2021.

¿Dónde verla? En el catálogo de Netflix.

Te llevo conmigo (2020-2021)

Hace algunos años, la directora Heidi Ewing conoció a un una pareja de indocumentados en Estados Unidos. Era una historia de éxito no sólo laboral a partir de que uno de ellos, como chef, logrño abrir varios restaurantes. Sino personal, pues su amor había triunfado entre distintos momentos complicados como la migración, la discriminación, y la desigualdad.

Tiempo después, esta gran documentalista decidió contar la historia de Iván y Gerardo desde el inicio. Es decir, cuando se conocieron en la década de los 90 en Puebla, la decisión de Iván de dejar México en busca de una oportunidad, y el recorrido que hizo Gerardo para alcanzarlo.

Te llevo conmigo es una historia que aborda el amor entre todas sus formas: el amor de pareja, lo que siente un padre por su hijo, la amistad,el amor de una madre, la nostalgia, el apego a tu idioma, a la cultura y la nostalgia de lo que pudo haber sido, sobre todo esta última. Tuvimos la oportunidad de platicar con Armando Espitia, su protagonista, y AQUÍ se las dejamos.

Una película de policías (2021)

En la pasada edición de la Berlinale, México estuvo presente en la Selección con Alonso Ruiz Palacios y Una película de policías, la cual se llevó el Oso de Plata por su trabajo en la Edición. Pero también se llevó muy buenas críticas a partir de ser un ejercicio narrativo innovador dentro de un formato de documental.

El centro de la historia está en Teresa y Montoya, una pareja de policías que patrullan las calles de la Ciudad de México. Y también son pareja en la realidad. Aquí los conocemos desde su intimidad: lo que soñaron ser, en lo que se conviritieron, y cómo un sistema corrupto y fallido, moldeó cada parte de sus vidas.

Esta cinta documental no pretende ser un ensayo que busque la coniliciación entre la ciudadanía y las policías, la cual es complicada por decir lo menos, al tratarse de un intercambio que lleva fracturado mucho tiempo y que, de primera vista, parece irreversible: por un lado no hay respeto hacia la autoridad, y por el otro, los elementos que la conforman hacen todo menos su objetivo, que es proteger a las y los ciudadanos.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Alonso Ruiz Palacios sobre Una película de policías. AQUÍ les dejamos nuestra plática. Una película de policías también participó en San Sebastián, será la película inaugural de la Gira de Ambulante de este 2021 y para terminar, forma parte de la Selección oficial del FICM para esra edición.

¿Dónde verla? Se estrenará en cines antes de su llegada al catálogo de Netflix el 5 de noviembre. ACÁ la info del plan de salida.

Danyka (2020)

Michael Rowe, director australiano-mexicano ganador de la Cámara de Oro en Cannes por su debut Año bisiesto, regresó en 2020 después de una larga pausa con una de las cintas más destacadas de ese mismo año entre la filmografía nacional. El título es Danyka, y está protagonizada por Demián Bichir.

La película nos presenta a Armando, un hombre de más de 50 años que durante sus vacaciones junto a su esposa, visitan a unos amigos que viven en la playa. Aquí, mientras lee un libro en la playa (él es escritor), conoce a una adolescente llamada Danyka: es hermosa, rebelde, le gusta leer y dice lo que piensa con mucha seguridad. El protagonista piensa en su pasado, en su yo del pasado, y se ve reflejado en ella.

Danyka se podría interpretar como la atracción de un hombre mayor hacia una joven. Pero no es tan simple. Mientras ella representa lo que ya no es, Armando recupera el anhelo de lo que un día fue y lo que pudo haber sido el futuro: alejado de esa playa interpretando distintos personajes para no revelar su infelicidad.

¿Dónde verla? En Prime Video.

Mano de obra (2019-2020)

Durante la edición de 2019 del FICM, Mano de obra de David Zonana se estrenó en competencia para luego entrarle a la contienda en Los Cabos del mismo año. Pero no sin antes haberse presentado en el TIFF. Zonana nos entregó una película que va de lo universal a lo particular y que nunca es lo que creemos.

Mano de obra nos muestra aun grupo de trabajadores de la construcción mientras realizan distintas actividades. Sin dar aviso, y mientras sotiene una toma, vemos a un hombre caer al piso tras sufrir un accidente. El sujeto es Claudio Cruz, y tras ser atendido por sus compañeros y su hermano Francisco, muere.

Francisco se acerca a su empleador, quien lo dirige hacia el dueño de la residencia en la que trababajan. Pero en ambos casos, se encuentra ante la indiferencia, la falta de empatía y el rechazo. Los únicos que asimilan el dolor del protagonista, son los otros trabajadores, pues saben que están frente a la posibilidad de un destino similar al de Claudio.

Sin previo aviso, la narrativa de Mano de obra cambia. Pasa de ser una película que revela la desigualdad y la injustica, a una trama que revela la falta de humanidad en cuanto hay un acercamiento con el poder. Luis Alberti toma el protagónico en uno de sus mejores personajes. AQUÍ les dejamos la reseña de Mano de obra.

¿Dónde verla? En Prime Video.

Ya no estoy aquí (2019-2020)

La película mexicana, quizá, de la que más se conversó en 2020, fue Ya no estoy aquí de Fernando Frías. Primero tuvo su paso por la Selección oficial del FICM en 2019 donde se llevó el Ojo a Mejor Largometraje Mexicano. Luego, cuando se reveló que Netflix le había entrado al quite, la atención se centró en su estreno.

Ahí explotó todo: Guillermo del Toro la vio y la alabó y las críticas positivas empezaron a abundar. Ya no estoy aquí se estrenó en la primera mitad de 2020, a inicios de la pandemia, y se convirtió en la elegida de la Academia para representar a México en los premios Oscar de 2021 (no pasó, pero vaya que era de las favoritas).

Ya no estoy aquí nos presenta a Ulises, un joven que vive en una de las zonas más conflictivas de Monterrey. Todos su días los pasa escuchando música y bailando con los Terkos, la pandilla que lidera y que se identifica entre los cholombianos. Desde luego, conviven “en paz” con algunos otros grupos (delictivos) mayores que son los responsables, en gran medida, de la violencia que se vive en la ciudad.

Un día, Ulises está en el lugar equivocado y debe huir al norte para evitar que lo asesinen o tomen represalias contra su familia. Nuestro protagonista llega a Nueva York para darse cuenta que siempre ha sido ajeno: en NY por el idioma, pero en su casa por su forma de vestir, de bailar, de ser. Ya no estoy aquí se podría decir, fue la película más importante para México en 2020.

¿Dónde verla? En Netflix.

Otras producciones mexicanas que valen la pena

Les presentamos 10 de las películas más destacadas que se han estrenado entre 2020 y 2021, pero hay muchas más que demuestran el buen cine que se hace en México sin importar si es una época de crisis. Así que acá les ponemos otros títulos de los que vale la pena conversar.

Feral

Ayer maravilla fui

Blanco de verano

Rencor tatuado

Sanctorum

Cosas imposibles

¡Ánimo juventud!