Cha-le: En 2021 hubo menos películas dirigidas por mujeres en comparación con 2020

La inclusión y representación en la industria del cine es cada vez más una realidad entre conversaciones que se han dentro y fuera de la pantalla grande con mayor presencia de minorías y grupos vulnerables para escribir y protagonizar sus propias hisorias. Pero falta un largo camino por recorrer… bastante largo.

Prueba de eso es que en el último reporte Celluloid Ceiling del Center for the Study of Women in Television and Film de la Universidad Estatal de San Diego (ACÁ), se encontró que el número de películas taquilleras dirigidas por mujeres, bajó en 2021 en comparación con 2020. Sin embargo, no todo está perdido, pues aumentó la presencia femenina en espacios de producción, guionismo y demás.

Menos mujeres con películas exitosas en 2021

De acuerdo con este reporte, sólo 12 por ciento de las 100 películas más exitosas en taquilla de 2021, fueron dirigidas por mujeres. La cifra es lamentable, pues bajó 4 por ciento en comparación con 2020 donde las mujeres tuvieron representación de 16 por ciento.

Esto también se traduce en que más de 80 por ciento de todos los filmes que salieron en 2021, fueron dirigidos por hombres. 2021 fue un muy buen año para la industria, pues con la salida de varios filmes y la apertura de salas de cine en todo el mundo, se recuperaron algunos números.

Y es extraño. Pues algunas de las mejores películas del año, fueron dirigidas por mujeres (ACÁ la lista completa). Pero no recibieron la atención en taquilla que merecían. Entre algunos filmes destacados dirigidos por mujeres está Mia Hansen Løve con Bergman Island; Emma Seligman con Shiva Baby; Tatiana Huezo con Noche de fuego; o Audrey Diwan con L’Evenement y Julia Ducournau con Titane.

Estas dos últimas ganadoras de la edición de 2021 del Festival de Cannes y el Festival de Venecia, respectivamente. A estos títulos, se les suma aquellos que llamaron más la atención como Promising Young Woman de Emerald Fennell, Candyman de Nia DaCosta (AQUÍ la noticia de sus números) o los últimos estrenos que suenan para la temporada de premios como Jane Campion con The Power of the Dog y Maggie Gyllenhaal con The Lost Daughter.

Las buenas noticias

A pesar de que el número de películas con directoras bajó, hay buenas noticias respecto a otras áreas que han ocupado las mujeres dentro de una producción. Este 2021 se contó 17 por ciento de mujeres para participar en el guion; 26 por ciento de productoras ejecutivas en comparación con el 21 de 2020.

Subió dos porciento (a 32) para las productoras; 22 por ciento para las editoras; y 6 por ciento para las directoras de fotografía. Algunos de estos números se mantuvieron igual que en 2020, tal es el caso de las fotografía, pero algunos aumentaron en gran medida, lo cual es una buena señal.

¿Qué esperar para 2022 y 2023?

Algunas de las películas más esperadas para este año y 2023, son dirigidas por mujeres. Está Nia DaCosta con The Marvels (17 de febrero de 2023) dentro del MCU para dirigir a Brie Larson en la segunda entrega de Capitana Marvel. También el regreso de Greta Gerwig con Barbie programada ‘ara 2023 con Margot Robbie.

Para 2022, está el esperado estreno de Don’t Worry Darling de Olivia Wilde para el 23 de septiembre o Turning Red de Domee She para el 11 de marzo de 2022, la primera película de Pixar dirigida por una mujer.

Pero las películas que se esperan dominen la taquilla serán dirigidas por hombres con Damien Chazelle, Guillermo del Toro, Martin Scorsese, David Fincher, los hermanos Russo, Yorgos Lanthimos, David Lowery, James Wan, Andy Muschietti, James Cameron, Alejandro González Inárritu, Ryan Coogler, Jordan Peele, Taika Waititi y más.