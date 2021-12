Las 30 películas que más nos gustaron este 2021 y dónde verlas (Parte 1)

Estamos a punto de cerrar este 2021, y por supuesto que debíamos hacer el recuento de las películas que más nos gustaron, las que más nos impactaron o las que abrieron más conversaciones entre aquellas que se estrenaron de manera “normal” en nuestro país y algunas que llegaron a nosotros a través de festivales internacionales.

Este 2021 fuimos testigos del regreso de Guy Ritchie con una narrativa que se salió de su zona de confort con Wrath of Man, de la mano de su colega Jason Statham. También volvió a lo más alto Nicolas Cage con el drama Pig, por el cual lo han mencionado como un posible contendiente en la temporada de premios. No podemos olvidar a Mia Hansen Løve con Bergman Island de la mano de Tim Roth, Vicky Krieps y Mia Wasikowska.

O bien, el estreno por streaming de cintas que habían quedado pendientes para llegar a nuestro país como The Nest protaonizada por Jude Law y Carrie Coon, y The Assistant de Kitty Green con el fenomenal trabajo de Julia Garner.

¿Pero cuáles son las películas de 2021 que quedan pendientes de estrenarse en nuestro país? Para empezar, el regreso del Guillermo del Toro con Nightmare Alley y el protagónico de Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett y Willem Dafoe; otra que esperamos ya con ansias para enero de 2022 es Spencer de Pablo Larraín con Kristen Stewart; seguido de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson junto a Alana Haim y Cooper Hoffman; y por último, Belfast de Kenneth Branagh.

Por acá les dejamos la PARTE 1 de nuestro listado de lo más destacado en el cine para Sopitas.com que deben ver. Algunos títulos ya están disponibles en streaming y acá les contamos dónde verlos. NOTA: Las películas están aparecen por orden alfabético, pues no es un ranking.

Annette

Los musicales son complicados para las audiencias. Por eso la apuesta este 2021 por un anti-musical, no era cosa fácil. Pero Annette en manos de Leos Carax, fue todo un éxito.

Hace más de 10 años, los hermanos Mael de la banda Sparks escribieron la historia de Annette pensada para un disco cuyos personajes interpretarían en vivo: Russell sería Henry, una cantante de ópera le daría voz a Ann y una muñeca estaría en el escenario en representación de Annette. Pero los planes nunca se llevaron a cabo y la historia se quedó esperando… hasta que los Mael conocieron a Carax en Cannes por el estreno de Holy Motors y el director francés mostró interés en hacer la película.

Annette tiene como protagonista a Henry, un comediante de stand-up que comienza una relación con Ann, la cantante de ópera más popular y querida. Cuando ambos se encuentran en la cima de sus carreras, deciden casarse y tienen una hija llamada Annette. Pero pronto, Henry comienza a perder audiencia mientras Ann aumenta su popularidad. Consumido por los celos, la relación de ambos se rompe, y la única que paga las consecuencias es su hija.

Los esfuerzos de Leos Carax por romper las narrativas clásicas de los musicales hacen de Annette una propuesta interesante que si bien no es del agrado de todos, está llena de sorpresas en una historia que cambia de rumbo constantemente. Lo más destacado, sin duda, es el trabajo de Marion Cotillard, pero sobre todo el de Adam Driver. ACÁ les dejamos 5 razones para verla y nuestra entrevista con los hermanos Mael.

Annette está disponible en MUBI.

Candyman

Con el estreno de Candyman, Nia DaCosta se convirtió en la primera directora afroamericana en poner una película en el número uno de la taquilla. Para hablar de los números que logró, es necesario considerar varios aspectos. Primero, la misma Nia, quien fue elegida como la responsable de The Marvels dentro del MCU junto a Brie Larson. En segundo lugar, la producción de Jordan Peele, el genio detrás de dos de las producciones de terror más interesantes de los últimos años. En tercer lugar, el actor Yahya Abdul-Mateen II, ganador del Emmy por su trabajo en Watchmen y quien aparecerá en The Matrix Resurrections y otra cintas de alto perfil para 2022.

Y por último, y que esta vez sí es lo más importante, es la historia detrás de Candyman. Esta nueva entrega no es un remake del clásico de los 90, sino una secuela que llega casi 30 años después para abordar desde el género, una historia de terror en la realidad de las minorías en Estados Unidos: el racismo, la brutalidad policiaca y el sistema fallido que las vulnera aún más. Acá conocemos a Anthony McCoy, un joven artista de Chicago que se encuentra en un periodo bajo en cuanto a producción de obras.

Un día escucha sobre la leyenda urbana de Candyman, la cual se sitúa en Cabrini-Green, un viejo barrio de clase baja de la ciudad. Cuenta la leyenda que si dices 5 veces el nombre de Candyman frente al espejo, este aparecerá y te matará. ¿Pero quién es Candyman? La existencia de este ente se basa en la brutalidad con la que han sido asesinados hombres negros a partir del racismo y la discriminación.

Candyman es una forma de decir que no tenemos permitido olvidar a las víctimas, a quien usualmente convertimos en monstruos para justificar los crímenes y la violencia. Se trata de una cinta que puede ser un parteaguas en las narrativas que involucran a las grupos más vulnerables y/o marginados. También, es una continuación del trabajo de Peele y cómo ha utilizado el recurso del terror para acercarnos a la realidad a través de un retrato que desconocemos, pero poco a poco se va haciendo más familiar. AQUÍ nuestra entrevista con Yahya Abdul-Mateen II.

Cruella

Cruella de Vil es uno de los peronajes más despreciables del mundo de Disney, sobre todo entre sus clásicos animados (ACÁ les dejamos el ranking). Una mujer fea que pretendía matar a unos cachorros para quitarles la piel y hacerse un abrigo… no hay ser más horrible que ese. Por lo que la idea de contar sus orígenes y cómo se convirtió en un icono de la moda malvado y diabólico, habría de ser interesante.

Así que cuando Disney anunció su nueva tanda de live actions que incluía el de Cruella, la mayoría mostramos nuestras expectativas, las cuales aumentaron con la presencia de Emma Stone en el papel principal. Después de un par de año, se estrenó Cruella, fue todo un éxito y las críticas se divieron por la “necesidad” de esta historia y por cómo la tendencia de Disney es que los villanos no sean tan villanos (cof cof Maléfica).

Y sí. Cruella justifica cada paso que da para convertirse en una villana. Pero si esta cinta aperece en nuestra lista de los mejor de 2021, no es tanto por su personaje principal (Stone lo hizo sensacional), sino por todo lo que hay alrededor de ella, específicamente el personaje de la Baronesa intepretado por Emma Thompson. Esa es la verdadera villana de esta historia que si mantiene el mismo desarollo de sus personajes, sería un éxito para su segunda entrega

Cruella está disponible en Diseny+.

Don’t Look Up

The Big Short es la mejor película de Adam McKay, de eso no hay duda. Pues el director logró equilibrar la comedia y el drama por partes iguales. No hay más de una que del otro y eso es genial, pues suele pesar más una parte que determina y define a la cinta. Estuvo a punto de lograr lo mismo con Don’t Look Up, su más reciente largometraje que se ha dividido entre críticas.

Esto, creemos, a partir de que McKay le apostó a la sátira y la comedia reconociendo sólo hasta el final una tragedia que es irremediable. Don’t Look Up tiene como protagonistas al doctor Randall Mindy y la estudiante Kate Dibiasky. Ella descubre un cometa que impactará a la Tierra, y por sus dimensiones, será desvastador. Ambos se lanzan a Washington para advertir a la presidenta Orlean de la amenaza, pero ella está más interesada en ganar votos que salvar a la sociedad estadounidense y al mundo.

Sólo cuando poner en marcha un plan se convierte en una estrategia política, es que toma cartas en el asunto. Pero al mismo tiempo se involucran temas económicos que nos revelan cómo los empresarios más poderosos en el mundo dirigen el destino de la humanidad. Entonces, ¿por qué falló entre las críticas? Porque a veces es exagerada en la caricatura de los personajes principales, pero en realidad, eso funciona en una historia que busca ser absurda y encontrar su realidad en algunas de las partes.

Don’t Look Up es una comedia que sólo hacia el final, recuerda ser una tragedia bastante verosímil. Por eso no logra la gloria de The Big Short, pero es divertida. La cinta está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence junto a Meryl Streep, Jonah Hill, Rob Morgan, Cate Blanchett, Tyler Perry, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Melanie Lynskey, Ariana Grande, Kid Cudi, y más. Estos últimos trabajaron en una canción oficial para la cinta.

Don’t Look Up se estrena en Netflix el 24 de diciembre.

Drive My Car

Un año más y Haruki Murakami no se lleva el Nobel. Pero si sirve de consuelo, este 2021 se lleva una de las mejores adaptaciones de su obra. Y al mismo tiempo se convierte en una de las mejores películas del año. Hablamos de Drive My Car de Ryûsuke Hamaguchi, adaptación de la obra del mismo nombre de Murakami que triunfó en Cannes y en varios festivales internacionales por los que pasó a lo largo de estos meses.

Drive My Car, otro título que el autor japonés toma de The Beatles, es una cinta que pone al centro de la conversación las relaciones más personales e íntimas de una persona, y cómo a pesar de compartir tu vida con alguien, siguen existiendo secretos y misterios que no se pueden compartir por diversas razones.

En este caso, el protagonista es Yûsuke, un aclamado actor y director de treatro que está casado con una gran escritora que suele hablar de relatos eróticos. El actor está en riesgo de perder un ojo. Por lo que cuando es invitado a un festival, los organizadores le designan una conductora llamada Misaki. Yûsuke se encuentra en la producción de una obra de Samuel Beckett y una de Chekhov de quien interpretaría el papel principal en el Tío Vania.

Después de la muerte de su esposa y tras descubrir que ésta le fue infiel con un joven actor, el protagonista decide contratar al amanete de la misma para interpretar al personaje principal. mientras lidia con todo esto, su relación con Misaki se hace más profunda cuando él se revela ante ella (mientras escuchan el mismo casette en el auto) y ella le cuenta su historia.

Dune

Sin duda, Dune era la película más esperada de este 2021. Tras unos cuantos retrasos, se estreno a finales de 2021 con una maquinaria enorme de promoción que se emparejaba con el tamaño de su producción, y al mismo tiempo, las expectativas de la audiencia por ver una nueva adaptación de la afamada novela en la pantalla grande. Sabemos que durante décadas, Dune de Frank Herbert, publicada en los 60, cargó con la maldición de no poderse adaptar por circunstancias a veces ajenas a la complejidad de su historia (ACÁ un repaso de todas esasveces); y cuando finalmente llegó al cine de la mano de David Lynch, fue un fracaso taquillero y de críticas que hizo que la historia fuera aún más codiciada, pero al mismo tiempo temida.

En 2016, después de pasar por varias manos, es que los derechos de Dune llegaron a Legendary, quienes eligieron al cineasta canadiense Denis Villeneuve para hacerse cargo de su adaptación considerando dos factores: es su novela favorita en toda la historia y acababa de estrenar una de las películas de ciencia ficción más impresionantes de la década, Arrival. Fue así como comenzó el proceso para hacer su sueño realidad y el cual se materializó como una de las producciones más ambiciosas de los últimos años en todo sentido.

Primero, un elenco estelar comandado por Timothée Chalamet y actores aclamados de la talla de Josh Brolin (Sicario), Oscar Isaac, Rebecca Ferguson y Stellan Skarsgård, entre otros. Villeneuve se trajo a varios de sus colaboradores para crear escenarios, vestuarios y sonidos impresionantes que suponen toda una experiencia fílmica.

Dune ha recibido críticas mixtas que apuntan al seguimiento fiel de Villeneuve a la obra sin atreverse a alterar algunos puntos de su historia. Sin embargo, creemos que de haber alterado el relato original, aclamado por la audiencia, también habría recibido críticas. Por lo que estamos del lado en el que aplaudimos el trabajo del director al hacer un repaso intenso y visualmente impresionante (sin mencionar la edición de sonido y la presencia de Hans Zimmer) de una de las historias más simbólicas y representativas de la experiencia humana y su relación con la naturaleza.

Dune es una película grandiosa, por lo que no nos sorprendió el anuncio de su Parte 2. Por ACÁ les dejamos una guía para entrarle de lleno.

Dune está disponible en HBO Max.

Judas and the Black Messiah

En 1969, Fred Hampton fue asesinado en su departamento junto a su novia, quien estaba embarazada de 9 nueves. Hampton tenía 21 años y era presidente de los Black Panther en Illinois. Su muerte, en manos del FBI y la policía de Chicago, es uno de los casos más controversiales. Y es justamente la historia central de Judas and the Black Messiah de Shaka King.

Judas and the Black Messiah corrió bajo la producción de Ryan Coogler, director conocido por Black Panther y la primera entrega de Creed. Por acá, Daniel Kaluuya interpreta a Fred Hampton, perosnaje que le valió el Oscar como Mejor Actor de Reparto en los Oscar de 2021. Y junto a él participa como proytagonista Lakeith Stanfield, quien dio vida a William O’Neal, jefe de seguridad de las Panteras Negras y que se volvió un informante del FBI para terminar con el poder que Hampton conseguía entre discursos.

El título de Judas and the Black Messiah forma parte de las razones por las cuales se trata de una de las mejores cintas de este 2021. Primero, por el sentido literal de la palabra “Judas” en relación al lugar que ocupó O’Neal en la muerte de Hampton; pero en “Black Messiah” es aún más determinante, pues es la razón detrás del asesinato a sangre fría del líder de las Panteras, quien no se trataba de una figura mesiánica entre la gente que lo escuchaba, pero sí entre las filas políticas que siempre vieron a los activistas negros como amenazas a una frágil seguridad política y social.

Judas and the Black Messiah está disponible en HBO Max.

La noche de los reyes

La noche de los reyes de Phillipe Lacôte es una película compleja y complicada de seguir. Es una de esas producciones que le piden mucha atención a las audiencias. Lo decimos porque la cinta recibió críticas (muy) positivias entre los medios especializados, pero no muchas entre el público que no comprendió la genialidad detrás de esta película africana.

La película navega entre una narrativa de documental y una ficción llena de escenarios y secuencias quiméricas para presentarnos la historia de un joven pandillero que es enviado a la MACA, una de las cárceles más violentas que se encuentra en medio de la selva de Costa de Marfil. Es un espacio donde reinan los presos, quien implementaron sus propias reglas basadas en algunas tradiciones ancestrales.

En La noche de los reyes, este joven llega a la MACA en un momento clave: hay un cambio líder, y su elección consiste en un ritual en el que el este se quita la vida para que alguien más asuma el puesto (uno que conlleva una maldición que no sólo se relaciona con el poder y la toma de decisiones). Todos los presos, deben contar una historia que mantenga a los demás interesados a lo largo de una noche. Si hay desinterés, lo ejecutan; en el caso contrario, se convierte en el nuevo líder.

La noche de los reyes retoma Las mil y una noches, pero le agrega algunos elementos de docuemental para reconocer que si bien la cárcel es peligrosa, la muerte acecha aún más fuera de sus paredes entre una guerra civil que cobra vidas entre inocentes, culpables, criminales, pandilleros y jóvenes que no pueden escapar a ninguna de esas realidades.

Lamb

Varios cineastas nos sorpendieron este 2021 con sus debuts. Y quizá uno de los que más nos impactó, fue el de Valdimar Johansson con Lamb, película que se estrenó en la sección de Un Certain Regard y llegó a nuestro país gracias al Festival de Guadalajara. Se trata de una película que a las audiencias le apostaron a que le entraría el género de terror… pero no, se trata de un drama familiar que nunca se había visto.

Johansson se sentó con el poeta Sjón (quien coescribió The Northman de Robert Eggers) para escribir Lamb, la cual está protagonizada por Noomi Rapace y Hilmir Snær Guðnason como una pareja de grajeros que se enfrentan a la soledad y el aislamiento en Islandia depués de la muerte de su hija. Se sonríen, platican, pero los dos están sufriendo mientras realizan actividades de cultivo y ganadería.

La película arranca en el verano de Islandia en la que nunca hay oscuridad, y es temporada de crianza de corderos. Un día, uno de sus animales da a luz a un híbrido: mitad humano y mitad cordero que de manera inmediata adoptan (y eso implica arrebatarle el bebé a su madre) y le ponen el nombre de Ada. Pero esta acción tiene consecuencias graves en cómo los humanos siempre nos ponemos frente a la naturaleza sin entender su inmensidad ni su poder. El final de Lamb es uno de los más impactantes de este 2021.

Last Night in Soho

Después de Baby Driver, todos estábamos esperando el regreso de Edgar Wright. Y este 2021 no sólo se confió con un documental (también aparece en esta lista, en un ratito llegamos ahí), sino con una ficción titulada Last Night in Soho que tiene como protagonistas a Thomasin McKenzie y Anya Taylor-Joy junto a Matt Smith.

Last Night in Soho nos presenta a Eloise, una chica que vive con su abuela y se muda a Londres para estudiar diseño de modas en una prestigiosa escuela. Decide rentar un cuarto en la casa de una anciana llamada Collins. Aquí, cada noche, comienza a tener sueños vívidos con una mujer llamada Sandy que vive en la década de los 60.

Sandy quiere ser cantante, y se relaciona con Jack, quien pronto la empieza a prostituir y desencadena una serie de acciones que llevan a Sandy al límite, y junto con ella, a Eloise. Los visuales y la fotografía en Last Night in Soho son tan impresionantes como el sonido, la selección musical (esto era más que obvio) y las actuaciones de ambas protagonistas en una historia que no pretenden mostrar un discurso feminista, sino una realidad aterradora sobre la violencia de décadas pasadas y actual.

Luca

Silenzio, Bruno. Para ser honestos, Luca fue uno de los estrenos chiquitos de Disney para este año. La película se estrenó directamente en Disney+ y no se habían preparado muchas cosas alrededor del título. Sin embargo, se convirtió en todo un éxito que pronto aumentó su conversación con base en la historia protagonizada por dos monstruos marinos que deciden tomar forma humana para cumplir algunos sueños (entre ellos, tener un Vespa).

Luca está ambientada en la Riviera Italiana y tiene como protagonista a Luca, un monstruo marino que vive con sus padres, quienes le tienen prohibido acercarse a la superficie o entrar en contacto con los seres humanos, quienes los cazan y les temen. Un día, ante la amenaza de irse a la parte más oscura y profunda del océano, decide “salir” a dar una vuelta.

Así es como conoce a Alberto, quien es un poco mayor que él y vive la mayor parte del tiempo en una isla. Aquí, él espera a su padre con la promesa de que volverá y recorrerán el mundo juntos. Pero Alberto está solo, por lo que su amistad los motiva a cumplir su sueño de tener una Vespa para viajar.

Luca ha sido comparada, y no coincidimos, con Call Me By Your Name por algunos elementos similares como la amistad entre los dos personajes, el paisaje italiano y demás. Pero en realidad es un relato sobre aceptación, diversidad y representación lleno de metáforas y muchos momentos divertidos. ACÁ les dejamos la historia real detrás de Luca.

Luca está disponible en Disney+.

L’Evenement

L’Evenement de la directora francesa Audrey Diwan se estrenó en competencia en la edición de este 2021 del Festival de Venecia, y resultó ser la ganadora del León de Oro. Una buena decisión no sólo porque la trama abarca una conversación importante y necesaria como el aborto, sino porque el desarrollo es tan exacto, tan cuidado y tan realista sin caer en exageraciones, que se trata de una de las mejores películas del año.

Esta cinta, protagonizada por Anamaria Vartolomei en su primer largometraje (lo cual es impresionante), nos presenta a Anne, una joven brillante que se encuentra en la escuela y tiene grandes planes para ser una profesionista. Su vida cambia cuando descubre que está embarzada y reconoce que su condición no le permitirá cumplir sus sueños y metas. Por lo que toma la decisión de interrumpir su embarzo.

L’Evenement nos sorprende porque está ambientada en la década de los 60, pero Diwan lleva su narración como si fuera en la actualidad o en cualquier otra época. En Francia el aborto era ilegal, y si una mujer abortaba y la cahcaban, iba a la cárcel para recibir un castigo ejemplar. Pero Anne está segura que su futuro no es ser madre, y se arriesga entre prácticas peligrosas y el juicio de su comunidad.

Mass

No hay nada más espectacular que una película que se sostiene con los diálogos que intercambian los personajes. Si la película no explota otros recursos que no sean las palabras constantes y los silencios, es toda una experiencia para el público. Y Mass, el debut como director del actor Franz Kranz, nos pone en un cuarto de una iglesia con cuatro personajes, un par de parejas, que lo único que hacen es hablar de la muerte de sus hijos y las formas con las que lidian con el dolor.

Pero no es tan simple. El hijo de una de las parejas, fue asesinado por el otro, quien se dio un tiro en la cabeza después de perpetrar un tiroteo en su escuela. De entrada, es un golpe que nos podría llevar a un debate sobre la violencia y la crisis en relación con las armas. Pero Mass no es una película política. Es una cinta sobre cómo los seres humanos lidian con la pérdida bajo circunstancias extremas. Y sobre todo, los estados que atraviesan los padres después de perder a un hijo(a).

La conversación entre los cuatro va evolucionando conforme los padres de la víctima piden, a detalle, que se les describa quién era el asesino para así, descifrar el momento en el que pudieron haber evitado la tragedia. Pero nada de lo que se dice, es un absoluto. Las dos parejas han perdido a sus hijos, lo que más amaban. Pero unos cargan con ira y otros con vergüenza.

Mass apela a la narrativa de filmes simples como 12 Angry Men que muchos podrían sentir un tanto claustrofóbicos por la simpleza de los espacios y las tomas, pero que son sumamente efectivos en un cine que retoma historias realistas. El elenco está conformado por Martha Plimpton, Jason Isaacs, Ann Dowd y Reed Birney, quienes merecen la atención de la temporada de premios.

Minari

Minari de Lee Isaac Chung fue una de las películas más destacadas a principios de 2021. Empezó a sonar a finales de 2020 a partir de una contriversia de los Golden Globes, pues era elegible para la categoría de Mejor Película Extranjera, abriendo un debate sobre el racismo y las reglas de la Asociación respecto a las producciones. A partir de ahí, la película aumentó sus expectativas con el protagónico de Steven Yeun.

Aquí intepreta a Jacob, un padre de una familia coreana americana que dejan California para mudarse a Arkansas en búsqueda del sueño americano; es decir, mejorar sus condiciones de vida con algo propio. Pero no sólo se deben enfrentar a los problemas que supone el nuevo espacio y negocio, sino al choque cultural que representa la llegada de la abuela Soonja, quien habla coreano y se resiste a que sus nietos olviden sus raíces.

Minari recibió varias nominaciones a los premios Oscar 2021 en las categorías de Mejor Película, Director, Actor, Actriz de Reparto, Guion original y Score. La actriz Youn Yuh-jung se llevó la estatuilla por su trabajo como la abuela Soonja.

Minari está disponibe en Prime Video.

Nobody

Nobody es una verdadera sorpresa de este 2021. Bob Odenkirk (el famoso y adorado Saul Goodman), protagoniza esta cinta de Ilya Naishuller que se planteó como el “nuevo John Wick” junto a un personaje (y actor, es justo decirlo) poco probable para un thriller lleno de violencia y secuencias de acción. Pero el resultado es tan genial, que hasta se dio pie para una segunda parte.

Y no es de sorprenderse la comparación con la saga de Keanu Reeves, pues comparten al guionista Derek Kolstad, pero la cualidad de Nobody es que nos propone a un nuevo tipo de personaje de acción que es más realista a pesar de las exageraciones y los absurdos. Esta cinta nos presenta a Hutch Mansell, un aburrido padre de familia que trabaja en el negocio de construcción de la familia de su esposa. Nunca reclama nada, siempre agacha la cabeza y es lo que llamaríamos un “donadie”.

Una noche, unos ladrones entran a su casa. Hutch se resiste a defender a su familia, lo cual preocupa al protagoniosta respecto a cómo lo ven sus hijos y su familia. Otro evento similar en un autobús, abre la puerta a la verdadera personalidad e identidad de Hutch: un hombre entrenado para matar bajo circunstancias extremas.

Un evento violento el que da pie a muchas situaciones peligrosas para la familia Mansell, pero que siempre terminan con las habilidades letales de Hutch. Nobody es tan improbable como divertida con la participación de Christopher Lloyd.

Nobody está disponible en HBO Max.