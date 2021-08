En 2018, Nia DaCosta debutó como directora y guionista de Little Woods protagonizada por Tessa Thompson y Lily James como dos hermanas que han de enfrentarse después de la muerte de su madre. La cinta reveló un sistema decadente que obliga a algunas personas a sobrevivir fuera de la ley. Un gran debut que prometía una carrera importante para DaCosta. Y esas predicciones ya se cumplieron este 2021 con Candyman (AQUÍ el tráiler).

DaCosta fue la elegida para dirigir la secuela (al principio se pensó como un reboot) de Candyman, el clásico de culto de horror de la década de los 90 que nos presentó al primer icono de terror afroamericano en manos de Bernard Rose con Tony Todd en el protagónico. Y en su primer fin de semana, ya se convirtió en un título histórico en un par de aspectos.

Nia DaCosta, primera directora afroamericana con un #1

La taquilla del primer fin de semana de Candyman registró 22.3 millones de dólares, superando las expectativas que se tenían del filme de acumular tan sólo 15 millones de dólares. Pero no sólo eso. Candyman ocupa el primer lugar de la taquilla, convirtiendo a DaCosta en la primera directora afroamericana en tener un número #1 en la cartelera.

Nia DaCosta estará de regreso en 2022 con The Marvels dentro del universo cinematográfico de Marvel junto a Brie Larson (como Carol Danvers / Captain Marvel), Iman Vellani (como Khamala Khan) y Teyonah Parris (como Monica Rambeau). The Marvels tiene una fecha de estreno programada para el 11 de noviembre de 2022.

En cuanto a Teyonah Parris, la actriz vuelve al MCU después del estreno de WandaVision en Disney+. Además, esta sería la segunda colaboración de Parris con DaCosta tras coprotagonizar Candyman con Yahya Abdul-Mateen II. AQUÍ está la entrevista que tuvimos con el actor por el estreno de esta cinta.

DaCosta se suma a una corta pero fuerte lista de directoras afrodescendientes o africanas que han impactado a la industria del cine con sus títulos. Desde luego está Mati Diop, directora franco-senegalesa que compitió por la Palma de Oro en Cannes por Atlantics. También debemos destacar a Rungano Nyoni, cineasta de Zimbaue que llamó la atención en Cannes en 2017 por No soy una bruja. También hemos de mencionar a Ava DuVernay, Julie Dash, Kasi Lemmons, Dee Rees y Regina King.

¿En dónde radica el éxito de Candyman?

La idea original de Candyman surgió con la historia de The Forbidden de Clive Barker. En 1992 se estrenó la primera cinta en la que conocimos a Daniel Robitaille, un artista del siglo XIX, hijo de esclavos, que es burtalmente asesinado después de que descubren que embarazó a una mujer blanca, su amante. Así, su espíritu deambula en busca de venganza.

Casi 20 años despuñes, Candyman está de regreso en Cabrini-Green en Chicago. Anthony McCoy, un artista negro, comienza a investigar la leyenda urbana de Candyman para descubrir las conexiones personales que tiene con esta entidad que se aparece a quien lo invoque frente a un espejo y diga su nombre cinco veces.

Jordan Peele coescribió el guion de Candyman junto a DaCosta, además de ser productor. Y juntos crearon una historia que no sólo apela al terror inherente de una figura violenta como la de Candyman, sino a los horrores de una sociedad racista que asesina brutalmente a civiles afroamericanos, se olvida de mencionar sus nombres y los convierte en monstruos para justificar el crimen.

El estreno de Candyman era un riesgo en cualquier sentido, sobre todo en momentos de incetrtidumbre respecto a la estabilidad de la industria del cine en todo el mundo, no sólo en Estados Unidos. Pero la presencia de Peele, después del éxito de Get Out y Us, además del trabajo de DaCosta, dio como resultado uno de los filmes más emocionantes e importantes de este 2021.