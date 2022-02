A 20 años de ‘8 Mile’: 6 datos que no sabías de la película de Eminem

Este 2022, varias películas icónicas cumplen 20 años (AQUÍ la lista completa). Tal es el caso de 8 Mile protagonizada por Eminem. Una cinta que sorpresivamente fue un éxito para la crítica y en la taquilla que mostró una parte que había quedado olvidada en la industria de la música y en el hip hop: las batallas de rap con freestyle.

Marshall Bruce Mathers III nació y creció en los barrios más bajos de Detroit donde tuvo una infancia difícil. Y la historia que vemos en 8 Mile está basada, muy poco, en su vida. Pero en realidad nos presenta cómo inició su carrera entre batallas de rap (como sabemos, en 1997 fue descubierto por Dr. Dre al quedar segundo en las Olimpiadas de Rap).

Así que para celebrar esta cinta, a propósito también de la presencia de Eminem en el medio tiempo del Super Bowl, acá les dejamos algunos datos interesantes de 8 Mile.

¿Quentin Tarantino?

8 Mile fue dirgida por Curtis Hanson, pero antes de que el director de L.A. Confidential apareciera en el mapa, se consideraron a otros dos directores con una trayectoria bastante diferente. Entre las opciones estaba Danny Boyle, quien incluso conoció a Eminem y los productores de la cinta. Pero entre las pláticas, salieron a relucir diferencias creativas que hicieron que el cineasta británico dijera que no.

La otra opción se puso más interesante. Se trata de Quentin Tarantino, quien dicen mostró nastante interés en 8 Mile. Pero tenía de dos sopas. O dirigía 8 Mile y Eminem, o terminaba uno de sus proytectos: Kill Bill protagonizada por Uma Thurman. Para él no era una opción, por lo que 8 Mile se quedó buscando un director hasta que llegó Hanson.

Eminen hizo freestyle

Las batallas que aparecen en 8 Mile entre algunos raperos de Detroit y Eminem, fueron escritas para la película. No es una sorpresa. Sin embargo, hubo una batalla que a pesar de que fue eliminada, quedó en la memoria de muchos porque hubo algo de freestyle fuera de lo escrito para la película.

A la mitad del rodaje, la producción armó una competencia entre los raperos que estaban como extras en la película. El ganador podría aparecer en una batalla contra el mismo Marshal. Pero esta escena tenía truco, pues todo sería con base en mimica a partir de que Eminem perdió la voz durante la filmación. El rapero conocido como Marv Won fue el elegido.

En teoría, Marv tendría que hacer su parte, y en respuesta, Rabbit diría sus líneas con el micrófono apagado, pues montarían el sonido después. Pero de sorpresa, sobre todo para Marv Won, Eminem prendió el micrófono y empezó a hacer freestyle. Cuando lo prende, se escucha, “Oh, I’ve got something for you, Marv. I’ve got somethin’ for your fat ass” y el público perdió la cabeza.

Marv ha dicho en entrevistas que nunca supo por qué Marshal prendió el micrófono. Él cree que como escuchó al público tan exaltado con sus líneas, las cuales él escribió para su personaje, no podía dejar ir la oportunidad de aplastarlo. La escena quedó fuera, pero se integró a la versión que salió en DVD y se convirtió en una de las partes más importantes y emocionantes.

Un mexicano en ‘8 Mile’

Entre el equipo de producción está el nombre de un mexicano. Así es. Se trata de Rodrigo Prieto, director de fotografía nominado al Oscar en tres ocasiones por cintas como Brokeback Mountain, Silence y The Irishman). Prieto trabajado con algunos de los más grandes directores de Hollywood como Martin Scorsese, Ang Lee, Oliver Stone, Pedro Almodóvar, Ben Affleck y el mexicano Alejandro González Iñárritu.

Después del enorme éxito de películas donde colaboró como Amores perros en el 2000 y Frida en 2002, es que fue fichado para trabajar en el que sería el próximo proyecto fílmico de Curtis Hanson: 8 Mile. Prieto, desde luego, fue el director de fotografía e hizo un gran trabajo al meternos en la atmósfera fría y peligrosa del Detroit de la infancia de Eminem. Acá les dejamos nuestra entrevista con Rodrigo Prieto por The Irishman.

Rabbit y Mickey

En 8 Mile, el personaje interpretado por Marshal recibe el nombre de Jimmy, pero es mayormente conocido por su apodo de B-Rabbit (Bunny Rabbit). La razón de su apodo es porque el rapero tiene una orejas bastante grandes. Por lo que la figura del conejo encajaba perfecto con esto.

Pero esta idea no surgió sólo para la película. En realidad, cuando Eminem era niño, recibió el apodo de Mickey, haciendo referencia a Mickey Mouse por sus orejas. En cuanto supimos que esta era la razón por la cual se hace llamar Rabbit en la cinta, buscamos una fotografía de Eminem y quizá tiene las orejas más grandes que el promedio, pero tampoco son enormes. Quizá cuando era niño lucían más prominentes.

¿Qué tiene que ver ‘Southpaw’ con Jake Gyllenhaal?

El éxito de 8 Mile entre la crítica y la taquilla fue brutal. La mayoría quedó sorpendido con la buena actuación de Eminem aunque esta implicara verlo con una cara de enojado todo el tiempo (que es casi un signo distinivo del rapero). El resto del elenco también se llevó las plamas como el caso de Brittany Murphy, Mekhi Phifer y el primer papel de Anthony Mackie.

Pues bien. Una secuela de la cinta se puso sobre la mesa en algún punto. La idea cayó en manos de Kurt Sutter, a quien recordamos por ser el creador de Sons of Anarchy. Su historia tenía como protagonista a un boxeador que pierde la custodia de su hija. Eminem habría interpretado a este personaje. Esta primera idea nunca se desarrolló. Y la historia de Kurt llegó hasta Antoine Fuqua, quien dirigió a Jake Gyllenhaal en el protagónico.

“Lose Yourself”

“Lose Yourself” se convirtió en la primera canción de hip hop que se llevó un Oscar en la categoría de Mejor Canción. Hasta ahora, después de 20 años, ha sido la única dentro del género en llevarse este galardón. Fue tan inédito, que Eminem no fue a la ceremonia porque pensó que no ganaría y que se quedaría sentado todo el tiempo.

Pero en realidad, se convirtió en uno de sus éxitos más grandes y en una especie de himno en la época. Lo impresionante fue que la rola la escribió durante la filmación mientra asumía su personaje de B-Rabbit (algo muy similar a lo que hizo mientras era Slim Shady). En algunas escenas en las que se ve escribe algunas líneas, en realidad estaba escribiendo al música de la película, entre ellas, “Lose Yourself”.