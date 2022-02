Aunque no lo crean: Rihanna y Eminem iban a protagonizar ‘Mad Max: Fury Road’

Dentro de la industria cinematográfica siempre pasan cosas que nos dejan con la boca abierta, desde proyectos que pintaban interesantes y nomás no se hicieron hasta celebridades que estuvieron a punto de protagonizar películas importantes. Y de esto último queremos hablar, porque recientemente nos enteramos de que Eminem y Rihanna andaban dentro de las opciones de George Miller para ser las estrellas de Mad Max: Fury Road.

Como recordarán, en 2015 se estrenó esta película que sirvió como secuela de las cintas clásicas de los 80 y desde que llegó a las salas de cine se convirtió en un éxito de taquilla. No solo el público y los fans de esta franquicia amaron esta entrega, la crítica también le dio excelentes comentarios. Pero aunque no lo crean, las cosas pudieron ser muy diferentes dentro de esta producción, sobre todo con los actores principales.

Rihanna apareció e hizo casting para ‘Mad Max: Fury Road’

De acuerdo con NME, el escritor Kyle Buchanan publicó un libro sobre la película llamado Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road. En él, reúne un montón de anécdotas y datos curiosos sobre la filmación de esta cinta, y dentro de todo eso que no conocíamos, surgió el nombre de la mismísima Rihanna, quien iba a interpretar a una de las cinco esposas con las que Furiosa escapa.

Según Buchanan, la cantante se reunió con George Miller y la directora de casting, Ronna Kress. Por si esto no fuera suficiente, hizo una audición pero por alguna razón no se quedó con el papel. “Normalmente, los actores aparecen vestidos de forma muy informal, pero vaya, Rihanna tenía un aspecto espectacular cuando entró. No estoy seguro de que fuera consciente del contenido de la película, así que se vistió como ella suele hacerlo diario”, dijo Miller al respecto.

Eminem iba a ser el protagonista de la película

Además de Rihanna, también sorprendió saber que Eminem estaba dentro de las posibilidades del director para protagonizar Mad Max: Fury Road. Kyle cita al encargado de storyboard, Mark Sexton, quien también recordó cómo el director de la película se mostró muy interesado en que el rapero interpretara al personaje principal, luego de que Miller viera la actuación de Slim Shady en 8 Mile junto a Brittany Murphy.

“Esto es algo que George nunca admite, pero tengo un recuerdo muy, muy, muy fuerte de hablar con él sobre Eminem para Max”, declaró Sexton. Además, menciona que Miller le pidió su opinión a Murphy al respecto y ella respondió echándole flores a Marshall Matters por el enorme talento que tiene. Es por eso que le pidieron a Mark que dibujara artes conceptuales donde Max tuviera el cabello rubio para aterrizar la idea.

Sin embargo, la cosa terminó ahí. Mark Sexton dice que iban a filmar Mad Max: Fury Road en Australia y se pusieron en contacto con Eminem para ofrecerle el papel, pero a él no le interesó porque de plano quería salir de su casa a menos de que el rodaje se llevara a cabo cerca de su hogar. Así que como verán, esta película pudo ser muy diferente a como la conocemos, pero hubiera sido interesante ver a estas dos figuras de la música dentro de ese universo.