VOTA: ¿Cuál es el mejor disco en la carrera de Eminem?

Sin duda, hablar de Eminem es mencionar a uno de los raperos más importantes de los últimos tiempos. Durante más de 20 años de carrera, Marshall Bruce Mathers III ha innovado y reiventado el hip-hop, además ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y prácticamente llena cualquier arena o estadio en el que se presenta. Y a pesar de llevar un buen rato en la industria, siempre sabe cómo mantenerse fresco.

Fue a inicios de los 90 cuando Marshall comenzó a tomarse en serio la onda de rapear y componer sus propias rimas, inspirado por artistas como Beastie Boys, N.W.A., Run D.M.C. y Public Enemy. Sin embargo, después de mucho esfuerzo, en 1996 apareció su material discográfico debut, Infinite, el cual prácticamente vendió el mismo en la cajuela de su carro en Detroit y que para ser honestos, pasó sin pena ni gloria. Es más, ni siquiera está en plataformas digitales.

La era dorada de Eminem junto a Dr. Dre

A pesar del fracaso comercial que fue su primer álbum, Eminem no se rindió. Para su buena suerte, a finales de esa década consiguió un contrato con Interscope Records y Aftermath –el sello de Dr. Dre–, con quienes grabó tres de los discos más importantes de toda su carrera: The Slim Shady LP, The Marshall Maters LP y The Eminem Show. Además, con el lanzamiento del primer material nació su famoso alter-ego, el mismísimo Slim Shady.

En estos álbumes podemos encontrar algunas de las canciones más famosas de Marshall, como “My Name Is”, “The Real Slim Shady”, “Stan” junto a la cantante Dido o “Without Me”. Gracias a todos estos mega hits, se convirtió en uno de los raperos más importantes del momento y de los más escuchados en todo el planeta. Sin embargo, no todo fue grandioso y eso lo demostró con su siguiente placa, la cual no tuvo la recepción que él esperaba.

Su carrera ha tenido baches y grandes momentos

Para 2004 y con el lanzamiento de Encore, Eminem dejó de componer con contenido agresivo y burlón para mostrar su lado “gangsta” en canciones más humorísticas. Esto por supuesto que no le gustó a la crítica y a los fans, que le dieron críticas mixtas y por si esto no fuera suficiente, también causó controversia al atacar en algunas rolas el expresidente, George W. Bush; y hasta s su exesposa, Kim. A partir de aquí, su carrera sufrió un bajón considerable.

Sin embargo, para 2009 y luego de casi cinco años, Marshall Matters volvió a la industria musical con su sexto álbum de estudio, Relapse. A diferencia del disco anterior, acá regresó un poco a sus raíces bajo la producción de Dr. Dre. El éxito fue tal que tan solo en su primera semana de lanzamiento logró vender 1 millón de copias a nivel mundial, lo cual significó uno de los regresos más impresionantes de toda su trayectoria.

Marshall Matters comienza a colaborar con varios artistas

A partir de ese momento, Eminem tuvo momentos muy importantes con materiales como Recovery –el cual incluyó hits como “Love The Way You Lie” junto a Rihanna y que le valió el Grammy en 2011 al mejor álbum de rap– y The Marshall Matters LP 2 –en el que volvió a colaborar con la artista de Barbados y participaron nombres como Kendrick Lamar, Nate Ruess de Fun. y Skylar Grace–. Todo esto inauguraría su etapa más pop.

Con Revival, Marshall vuelve a trabajar con artistas de distintos géneros como P!nk, Beyoncé, Ed Sheeran, Alicia Keys, X Ambassadors y Kehlani. Sin embargo, para Kamikaze dio un cambio drástico al dejar su lado comercial para tomar un camino más denso en el que trata temas como las críticas negativas hacia sus últimos trabajos así como referencias políticas mediante las que deja muy claro su desacuerdo con la administración Trump.

Finalmente, en 2020 el buen Eminem nos sorprendió con Music to Be Murdered By, un material discográfico que sin duda es un enorme balance entre colaborar con figuras como Sheeran, Anderson .Paak, Juice WRLD y Royce Da 5’9”, y continuar componiendo líricas bastante agresivas sobre lo que pasaba en Estados Unidos que por supuesto que no le parecía. Además, este disco vino acompañado de una edición con un montón de rarezas.

¿Cuál creen que es el mejor disco en la carrera de Eminem?

Como verán, la carrera de Eminem ha tenido un montón de altibajos, pero lo más importante y algo que siempre le tendremos que admirar es que tiene la enorme capacidad de sobreponerse a las adversidades y reinventarse con cada uno de sus álbumes. Y sí, después de conocer todo esto, es momento de votar para conocer cuál es el mejor disco de Slim Shady, pero antes de que tomen su decisión, tómense unos cuantos minutos para pensar fríamente su respuesta.