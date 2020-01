No hay mejor manera de iniciar enero que con una buena dosis de estrenos en México… y enero de 2020 no es la excepción a la regla. Este mes llega con una variedad enorme de películas internacionales que van desde la acción con la tan esperada versión de Elizabeth Banks de Los ángeles de Charlie, hasta la tercera entrega de Bad Boys for Life, la cual llega a 24 años de la primera película. También hay algo de drama en la cartelera de enero, empezando por Bombshell, la cual nos muestra la controversia relacionada con el Roger Alies, director de Fox News y quien fue acusado de acosar sexualmente a sus trabajadoras.

Sin embargo, una de las más esperadas es Mujercitas (Little Women) de Greta Gerwig, la cual cuenta con un elenco de primera que incluye a Saoirse Ronan, Timothée Chalamet y hasta Meryl Streep. Para cerrar, The Lighthouse llega a México, finalmente, después de meses de espera con muchas expectativas en relación a su entrada a los premios de la Academia, sobre todo porque es una película independiente de Robert Eggers, quien saltó a la fama con The Witch en 2015.

Acá les dejamos todos los estrenos importantes de enero de 2020:

31 de enero

Bombshell

El escándalo nos muestra la enorme controversia relacionada al caso de acoso sexual contra Roger Alies, director y fundador de Fox News, pero desde la perspectiva de tres mujeres: Gretchen Carlson y Megyn Kelly, personajes reales, y Kayla Pospisil, un papel escrito desde la ficción. El personaje de Kayla es una combinación de las distintas personas que intervinieron en el caso y fueron entrevistadas durante el proceso de guión.

Fue hasta la década de los 90 que Rupert Murdoch (accionista y presidente de Fox News) lo contrató para construir el imperio de uno de los canales y portales de noticia más conservativos en Estados Unidos. A partir de este momento, Ailes comenzó a acosar sexualmente a las mujeres que entraban al canal, pidiéndoles que les mostrara su cuerpo para ver si eran “aptas”, o les sugería un aumento de sueldo por tener sexo con él. Bombshell está dirigida por Jay Roach y protagonizada por Margot Robbie (nominada a los premios de la Academia), Nicole Kidman y Charlize Theron (ambas ganadoras).

A Hidden Life (Una vida oculta)

Terrence Malick es uno de los directores más aclamados por la crítica de la actualidad y muchas de sus películas son la prueba como The Tree of Life, la cual fue fotografiada por Emmanuel Lubezki. Malick está de regreso con A Hidden Life, película que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y que nos presenta a Franz Jägerstätter, un alemán que se negó a luchar por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

La película nos muestra cómo Franz desafió a su comunidad para seguir sus valores, los cuales se definen como humanos en una época en que la gente estaba obligada a ser cruel. Se trata de un héroe oculto que es ejecutado a favor de mantener vivo su espíritu a través de su esposa y sus hijos.

Dolittle

Esta cinta nos presenta a John Dolittle, un veterinario que pasa más tiempo entre animales que con seres humanos; sin embargo, esto se debe a su capacidad de hablar con ellos. Este sujeto debe atravesar distintas aventuras épicas en compañía de distintos animales. La película está ambientada siglos atrás a diferencia de la película que conocimos en 1998 en Dr. Dolittle junto a Eddie Murphy. Dolittle está producida por los responsables de Maléfica y Alicia en el país de las Maravillas, un par de live actions de Disney.

El elenco de Dolittle es sorprendente. En los personajes reales estará Robert Downey Jr., Antonio Banderas y Michael Sheen, mientras algunos actores prestarán sus voces para el elenco de animales. Entre ellos, anunciados en 2018, está Tom Holland(perro), Emma Thompson (loro), Rami Malek (gorila), Marion Cotillard (zorro), Octavia Spencer(pato), Ralph Fiennes (tigre), Kumail Nanjiani (avestruz), John Cena (oso polar), Selena Gomez(jirafa), Craig Robinson (ratón), Carmen Ejogo (leona), y Frances de la Tour.

24 de enero

Jojo Rabbit

Después del éxito de Thor: Ragnarok, Taika Waititi se hizo un espacio en la industria del cine, y en 2020 (al menos en México) regresa con Jojo Rabbit, una sátira de la Segunda Guerra Mundial que le dio el máximo premio en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Acá conocemos a Jojo, un niño que es entrenado en un campamento nazi y que tiene un amigo imaginario llamado Adolfo Hitler.

Todo su mundo cambia, al menos la idea que tenía del mundo, cuando descubre que su madre esconde en el ático de su casa a una niña judía que no es como le han dicho que debería. Jojo Rabbit está protagonizada por Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi (como Hitler), Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell y Scarlett Johansson, quien da vida a la madre soltera de Jojo.

Mujercitas

En 1986, Louise May Alcott publicó la novela Mujercitas (Little Women), la cual seguía la historia de cuatro hermanas y sus actitudes frente a la vida y temas relacionados al rol de la mujer. Estas novelas han tenido varias adaptaciones, pero la más importante es la de 1994 en manos de Gillian Armstrong. Ahora, a 25 años de esa cinta, la historia de Mujercitas regresa a la pantalla grande, pero bajo la visión de Greta Gerwig.

Para Mujercitas de Gerwig, Saoirse Ronan interpretará a Jo (Winona Ryder), una mujer lista que sueña con escribir y ser leída. Emma Watson también forma parte del elenco como Meg (Trini Alvarado) junto a Eliza Scanlen como Beth (Claire Danes) y Florence Pugh como Amy (Kristen Dunst). Timothée Chalamet interpretará a Laurie, quien fuera el interés amoroso de Jo. Laura Dern será la mamá mientras Meryl Streep interpretará a la tía de la familia.

17 de enero

Bad Boys For Life

Una de las comedias de acción de los 90 que más popular es Bad Boys con Will Smith y Martin Lawrence, y la película regresará este 2020 con una tercera entrega que llega a 24 años de esa primera película. Para esta nueva cinta, vemos de nueva cuenta a Mike y Marcus en un trabajo policiaco como el que estamos acostumbrados. Sin embargo, Marcus toma la decisión de retirarse, no sin antes hacer un último trabajo junto a su fiel amigo…

Adil El Arbi y Bilall Fallah, directores de Bad Boys for Life, consiguieron un elenco que incluye a Vanessa Hudgens, Charles Melton y Alexander Ludwig como parte de una unidad especial que colabora con los policías de Miami. Un destacado es la presencia de Paola Nuñez, actriz mexicana que también forma parte del equipo de investigación de los Bad Boys, pero que también se presenta como una expareja del personaje de Mike.

Judy

Sala de Arte Cinépolis

Judy es una biografía que pone al centro de su historia a Judy Garland, quien saltó a la fama en la década de los 30 como protagonista de El mago de Oz donde dio vida a Dorothy. Judy también es conocida, al menos en estos tiempos, por ser la madre de Liza Minnelli, otro icono de la música que se ha caracterizado, como su madre, por tener una vida turbia y complicada en relación a sus parejas y la formación de una familia. Para esta cinta, Renée Zellweger da vida a Judy en sus últimos años de vida. La historia en Judy comienza cuando en 1968 se muda a Londres para presentar una residencia que le dará el dinero que necesita para saldar sus deudas y mantener a su familia, pero que también la alejará de sus hijos.

1917

Sam Mendes regresó a las grandes ligas del cine con el estreno de 1917, película que llega a nuestro país este enero. Esta cinta, ambientada en la Primera Guerra Mundial, nos presenta a dos jóvenes soldados que luchan del lado de Inglaterra. A uno de ellos, llamado Blake, le dan una misión sumamente compleja pero importante, y que en caso de tener éxito, salvaría a miles de soldados que están en territorio enemigo. ¿Qué es lo que deben hacer?

Deben enviar un mensaje a un superior de que no deben enviar a más de mil 500 hombres a combate, pues estarían entrando a una trampa de los alemanes. Sin embargo, el camino no es fácil, y deben cruzar grandes territorios llenos de alemanes para lograrlo. Lo más destacado de 1917, sin duda, son las actuaciones de los protagonistas y la fotografía de Roger Deakins en un plano secuencia que mantiene al espectador al borde de los nervios cuando parece que no lo van a lograr.

10 de enero

Underwater

El 10 de enero se estrenará esta cinta dirigida por William Eubank bajo la producción de 20th Century Fox. Protagonizada por Kristen Stewart, Underwater sigue a una tripulación que durante una misión, se queda atrapada en una instalación submarina que se está inundando como consecuencia de un sismo. Para poder escapar, deben recorrer en suelo marino; sin embargo, no sólo se deberán enfrentar a los riesgos de la naturaleza, sino también a unas criaturas marinas y monstruosas que los cazarán todo el tiempo. Junto a Stewart aparecen T.J. Miller, Jessica Henwick, Vincent Cassel, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie y Gunner Wright.

El joven Ahmed

Sala de Arte Cinépolis – Cinemex

El joven Ahmed inauguró la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia (con la presencia del maestro Luc), convirtiendo a los hermanos Dardenne y la película, en los primeros europeos en abrir este festival. Esta cinta nos presenta a un adolescente de 13 años que después de entrar en contacto con un Imán llamado Youssouf en una mezquita en Bélgica, comienza a radicalizar sus prácticas religiosas y creencias. Es decir, deja de jugar videojuegos y respetar a la maestra Inès, para rezar con exactitud a las horas estipuladas y rechazar la independencia de su profesora, y por ende, las mujeres en general.

Ahmed, en la ingenuidad de la edad y la fuerte presencia de un hombre como modelo a seguir (su padre murió su madre es “blanca”), comienza a reforzar creencias asociadas al islamismo radical, conocido también como yihadismo. En otras palabras, el protagonista está en camino de convertirse en un terrorista.

A Beautiful Day in the Neighborhood

A Beautiful Day in the Neighborhood está basada en hechos reales sobre Mr. Rogers (Fred Rogers), una figura de la televisión estadounidense, y su amistad con el periodista Lloyd Vogel, a quien conoció cuando este debía hacer un perfil y entrevista sobre su vida y carrera, la cual destaca por el programa infantil Mister Roger’s Neighborhood que salió al aire de 1968 hasta 2001, convirtiéndose en un icono para varias generaciones. Conforme conoce al señor Rogers, quien es interpretado por Tom Hanks, más se va involucrando en su filosofía de vida, cambiando así su percepción del mundo. Matthew Rhys da vida a Lloyd Vogel.

1 de enero

Los Ángeles de Charlie

Elizabeth Banks es la encargada de traer de vuelta una historia y personajes conocidos desde los 70con la entrega de Los Ángeles de Charlie que no se define como un reboot o un remake, sino como una continuación de la serie de los 70 y las dos cintas de McG. Aquí conocemos a conocemos a Sabina Wilson, Jane Kano y Elena Houghlin, los nuevos ángeles interpretados, esta vez, por Kristen Stewart, Ella Balinska y Naomi Scott, respectivamente.

Jane, al ser una ex-M16, tiene habilidades físicas impresionantes; Sabina funciona como el cerebro del equipo; y por último, está Elena, quien es un genio del MIT que se une al equipo de Charlie de manera circunstancial. Cuando reconoce que creó un arma para una poderosa empresa europea, contacta a la agencia, pero al mismo tiempo pone en peligro su vida. Y así, al intentar escapar de asesinos en distintas partes del mundo, es que logra formar una familia liderada por Bosley (interpretado por muchas personas, entre ellas, Banks).

The Lighthouse

The Lighthouse está protagonizada por dos faroleros que viven en completo aislamiento, y poco a poco, sin percepción del tiempo, pierden la cordura y la distinción de límites entre lo que es real y lo que es una fantasía. Ambos personajes viven en una isla de Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX. Ambos fareros no saben cuánto tiempo llevan ahí, y en realidad, tampoco saben qué hacen en un lugar que los ha orillado, sin darse cuenta, a perder la razón.

The Lighthouse de Robert Eggers cuenta con la participación de Jarin Blaschake como director de fotografía, repitiendo la misma fórmula de The Witch que tanto fue aclamada en su momento. Ahora, como mencionamos, el terror y el misterio se potencia con una cinta en blanco y negro. De acuerdo con algunos expertos, las actuaciones de Robert Pattinson y Willem Dafoe son tan destacadas, que merecen una oportunidad en la contienda de los Oscar 2020.