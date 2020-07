OLOV: Checa los primeros 5 minutos de la 2da temporada de ‘The Umbrella Academy’

The Umbrella Academy se estrenó a principios de 2019 y se convirtió en una de las series más populares de Netflix. Y hay varias razones que sustentan su éxito como la historia de una familia conformada por superhéroes; basada en una historieta escrita por Gerard Way (de My Chemical Romance); y el elenco liderado por Ellen Page o la presencia del mexicano David Castañeda.

Por eso, no fue de sorprenderse que Netflix aprobará una segunda temporada de The Umbrella Academy. De este modo, el cierre de la primera entrega dejó abierta, muy abierta, la historia de los hermanos Hargreeves. Y la plataforma justamente nos acaba de regalar los primeros minutos del primer episodio de la nueva temporada… y son brutales.

¡¿Una guerra nucelar en The Umbrella Academy?!

Primero un breve resumen. Como recordamos, The Umbrella Academy termina cuando los hermanos Hragreeves no pueden evitar que Vanya o Número Siete, libere todo su poder, destruya la Luna y provoque que la Tierra colapse. De este modo, para salvarse e intentar salvar el mundo, Número Cinco hace que todos viajen a través del tiempo y el espacio…

En las primeras imágenes, reveladas en exclusiva para sopitas.com, nos enteramos que los protagonistas llegan a la década de los 60 al sur de Estados Unidos. No se preocupen, no hay spoilers por acá… pero han de saber, para entender la escena inicial, que los hermanos Hargreeves “cargan” con el apocalipsis a donde sea que vayan y esta ve no será la excepción.

Por eso vemos a Luther recibiendo un misil en la espalda para cubrir a Klaus, quien lidera un ejército de muertos (muy a la The Lord of the Rings). Luego, vemos a Ben, el cual puede participar gracias a Klaus y su sobriedad jiar jiar. Luego, está Allison y sus rumores acompañada de Diego, quien es capaz de pelear con cualquier arma.

Pero lo más emocionante es Vanya. Número Siete es la hermana más poderosa de todos, y en este clip la vemos flotando y evitando que un enorme misil explote. Sin embargo, en medio de una guerra nuclear, es imposible que ellos puedan salvarlo todo.

La segunda temporada de The Umbrella Academy llega este viernes 31 de julio al catálogo de Netflix. Estén atentos porque tuvimos la oportunidad de platicar con los protagonistas de la serie para que nos contaran de esta escena, los contrastes entre los 60 y la actualidad, las referencias fílmicas de la serie y hasta nos recomendaron películas.

Acá les dejamos esta enorme escena inicial que los preparará para lo que viene en la segunda temporada de The Umbrella Academy: