‘The Court of Owls’: La historia que podría servir para una secuela de ‘The Batman’

Si hay algo que hace especial a The Batman de Matt Reeves (AQUÍ les dejamos nuestra entrevista), es la forma en la que explora la psicología del personaje y nos lleva al pasado de la familia Wayne. En esta cinta, protagonizada por Robert Pattinson, Bruce se da cuenta que su familia está relacionada con los responsables de tener sumida a Ciudad Gótica.

Como sabemos, esta película tomó varios cómics como Year One, The Long Halloween y Ego, que justamente nos dan un vistazo a la familia Wayne. Así que como ya abrieron esa puerta para explorar el pasado de Batman más allá de lo que conocemos, podemos empezar a hablar de una secuela donde se retome el trabajo de Scott Snyder y Greg Capullo con el relato de The Court of Owls o La corte de los búhos.

The Court of Owls

En 2011, DC renovó a sus personajes más famosos, entre ellos Batman y todo el universo en el que se involucra. Las editoriales se publicaron bajo el título de The New 52 e integró el trabajo de Scott Snyder y Greg Capullo. De manera instantánea, las historias se convirtieron en un éxito.

La razón viene en que nadie pensó que alguna vez podría crear una nueva tanda de villanos para Batman que estuviera al nivel de un Joker, Riddler, Two-Face, etcétera. Estos personajes son fascinantes, oscuros, perversos y forman parte del imaginario de Batman. Y lo que hizo Snyder con la ayuda de Capullo, fue crear una nueva imagen que representa un obstáculo más en la lucha de Batman por limpiar Gótica.

Sólo que esta vez en lugar de darnos un sólo personaje, nos dio una sociedad secreta, más parecida a una secta, que lleva siglos de existencia y que forman parte de la estructura de la ciudad que la familia de Bruce Wayne ayudó a construir. The Court of Owls es un grupo de familias adineradas que han controlado la ciudad a su conveniencia. Nadie que no pertenezca, sabe que existen.

Sería interesante verlos dentro del universo de Batman que Reeves y Pattinson han creado, pues tieen el toque oscuro necesario, además de que la ciudad forma parte de la historia más de lo que otras entregas la han presentado. Si bien no sería la primera vez que vemos a la Corte de los Búhos, pues ya aparecieron en Gotham y Batman vs. Robin, necesitamos verlos en la pantalla grande con un espacio merecido.

Batman descubre todo

En esta historia, tanto Batman como Bruce Wayne intentan salvar Gótica. Batman lo hace de noche combatiendo criminales mientras Bruce lo hace con su fachada de millonario. Sin embargo, esta falsa armonía entre los tres (Gótica) se rompe. Y así, sin decir agua va, ninguno de los dos conocen la ciudad en la que nacieron, crecieron y que tanto protegen.

La Corte de lo Búhos hace su aparición cuando Batman descubre el cuerpo de un sujeto pinchado a la pared. Un montón de cuchillos atravesados en su cuerpo para sostenerlo contra un muro. La imagen es macabra, y las intenciones de un mensaje como este son aún peores. El hombre tiene indicios de tortura… lo cual es un signo característico de esta sociedad secreta.

Cuando llevan el cuerpo a que le realicen la autopsia, encuentran en uno de sus dientes un símbolo de un búho. Batman y James Gordon hacen la relación con La Corte, pero el protagonosta desecha la idea porque cree que es una leyenda urbana que dictaba que estos personajes vivían debajo de Gotham, y si alguien pronunciaba su nombre, irían tras esa persona hasta matarla. Su primer conclusión es que es un truco para distraerlos y hacerlos pensar que se trata de una historia de fantasmas.

Vaya sorpresa la que se lleva cuando descubre que no. Que son bastante reales y han hecho mucho daño a la ciudad que tanto ama. La amenaza de la leyenda mencionaba a los Talons, los cuales son asesinos de la Corte entrenados desde niños y es imposible matarlos. Son inmortales porque la sociedad logra revivirlos utilizando una especie de mezcla de metal. La cosa es que son un grupo de lunáticos asesinos de los que nadie escapa.

Alan Wayne y el pasado de Batman

Mientras Bruce Wayne habla con Lincoln March, quien busca convertirse en el gobernador de Ciudad Gótica, aparece el Talon más “poderoso” de la Corte que se encarga de matar a objetivos específicos. Acá, Bruce descubre que este mismo asesino, ha estado relacionado a él, pues menciona que ama “matar Waynes”. ¿Acaso es el responsable de la muerte de Thomas y Martha Wayne?, ¿no fue Joe Chill?

Scott Snyder llevó a Batman y los lectores más atrás de los Wayne que conocemos. Pero el punto de quiebre en la historia, es el descubrimiento de Batman: no conoce Gótica como él creía, no es la misma ciudad que él proetger, y al ser un gran detective e investigador, se tortura por no haberse dado cuenta antes de que existía la Corte de los Búhos.

Esto lo lleva a un personaje conocido como Alan Wayne, un fundador de Gotham y familiar de Bruce que ayudó a crear algunos edificos icónicos de Gótica donde Batman encuentra algunas pistas que revelan la existencia de la Corte. En todos los pisos que corresponden al número 13 (aprovechando la superstición), hay evidencia de la sociedad secreta como armas, trajes y hasta fotos que datan del siglo XIX.

Alan Wayne juega un papel importante. Es uno de los antepasados de Bruce, el cual murió bajo extrañas circunstancias luego de que perdiera la cabeza. Decía que unos búhos lo seguían y estaban detrás de él, pero todo mundo lo tiró de a loco y su muerte pasó desapercibida hasta que Batman comienza a atar los cabos sueltos.

El Laberinto de la locura para Batman

Mientras investiga a detalle la muerte de Alan, posiblemente relacionada con The Court of Owls, es capturado por la secta y lo llevan a un lugar que utilizan para quebrar a sus víctimas: el Laberinto. Batman es encerrado ahí por ocho días, sin agua y comida, y de a poco empieza a perder la cabeza entre alucinaciones sobre sus padres hasta que es herido por el Talon.

Este vistazo a un Batman que está perdiendo la corudra, es interesante, porque el dolor de la herida y el miedo, hacen que pierda su humanidad y se convierta en un verdadero monstruo. No igual al que está enfrentado con el Talon, sino uno que ni él mismo reconoce, uno que apela a su instinto de supervivencia. Batman se pone brutal y comienza a pelear contra el enemigo, el cual estaba esperando que la Corte diera indicaciones de qué hacer con él. En un momento de claridad, Batman resuelve “el laberinto” y encuantra una salida.

Tras la huida de Batman, vemos a los viejos miembros de la Corte revelar que hay más asesinos como el que acaba de vencer el Caballero de la Noche. Pero ahora es un ejército que emprende una guerra contra él.