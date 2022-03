Detrás de ‘The Batman’: En ‘The Long Halloween’, Batman es el mejor detective del mundo

La esencia de Batman es ser un detective. Es sumamente inteligente y lógico, cualidades que lo han llevado a resolver algunos de los misterios más grandes de Ciudad Gótica. Su habilidad como un investigador se apoya en que tiene acceso a lo mejor de la tecnología para desarrollar gadgets. Y además, al estar fuera del límite de un profesión como la del policía, puede acceder a lugares que otros no. Todo esto, se ve reflejado en The Long Halloween de Jeph Loeb y Tim Sale.

Matt Reeves, director de The Batman, ha mencionado tres cómics fundamentales para escribir el guion y desarrollar el personaje principal de esta cinta: Ego, Year One (ACÁ les contamos más de este cómic) y The Long Halloween. La película, desde luego, toma muchos otros cómics como Earth One para definir algunos detalles. Pero son estos tres la base, y es The Long Halloween el que recupera la idea de que Batman es un gran detective.

Christopher Nolan y la tragedia que inicia en Halloween

La trilogía de Batman de Christopher Nolan ha sido una de las etapas de este personaje más aclamadas por varias razones. Una de ellas es que es consistente con su historia y el desarrollo del personaje. Cada una de las películas, de manera individual, sobrevive porque tiene una estructura sólida y sobre todo, una muy buena historia. Esto sin mencionar, desde luego, el gran elenco y las grandes actuaciones.

Y una de las claves para que estas películas fueran un éxito en la taquilla y entre las críticas, es porque Nolan comprendió a tiempo que una película de Batman no es un cómic, sino son todos. Es. un personaje tan completo y amplio, que todo lo que se ha escrito de él en distintas épocas y con distintos objetivos, construye la mitología que tanto amamos de Batman. Por eso es que tiene el potencial de revisarse una y otra y otra vez.

Nos adelantamos a decirles que Matt Reeves aplicó la misma y exploró todo el imaginario de Batman entre los cómics para escribir The Batman. Ambos, con años de diferencia, coincidieron en que The Long Halloween, en palabras del mismo Nolan, “es una tragedia épica” y una de las mejores historias del enmascarado.

The Long Halloween

The Long Halloween se publicó de 1996 a 1997 dividida en trece entregas. La historia arranca con la boda de Johnny, sobrino de Carmine Falcone, el capo del crimen más poderoso de Ciudad Gótica que tiene hartos a James Gordon y Harvey Dent porque parece estar por encima de la ley. La boda tiene entre sus invitados a Selina Kyle y Bruce Wayne, quien forma parte de la directiva del banco que Falcone eligió para que muevan su dinero (dinero sucio, claro esta).

Esta historia nos presenta los primeros años de Batman, es decir, ya tiene una relación establecida con James Gordon. Pero sí marca el inicio de su relación con Harvey Dent, el fiscal de distrito que está tan desesperado por terminar con la corrupción, que el mismo sale a las calles para recolectar información. Esto lo ha convertido en uno de los enemigos principales de los líderes de la mafia. Tanto de Falcone como de Salvatore Maroni.

La “tragedia” arranca el 31 de octubre, en Halloween, con la muerte de Johnny, el sobrino de Falcone. Ese mismo día, Dent es víctima de una explosión en su casa mientras sus hijos y su esposa salían a pedir dulces. Ese día, en un sentido simbólico, Dent murió en Ciudad Gótica. Los acusados de atacar a Dent, son todos asesinados el día de Acción de Gracias.

Y para Navidad, Batman y Gordon comprenden que hay un asesino en serie allá afuera que elige días festivos para cometer sus crímenes. Ambos van a Arkham para hablar con Festivo, un criminal que se apegaba al calendario para cometer fechorías que no les ayuda en nada, o al menos eso creen, pues es el primero en revelar que el asesino podría ser una mujer también.

Entre que pasan los días festivos, las cosas se comienzan a poner bastante complicadas para Falcone, sobre todo en Año Nuevo, pues su hijo Alberto es asesinado. Por lo que contrata a todos los villanos de Gótica para que encuentren al nuevo asesino: Joker, Poison Ivy, The Riddler, Espantapájaros… para investigar. Pero ninguno lo logra. El único que lleva un paso adelante es Batman.

Sin revelarles el final de quién es la o el asesino, porque de verdad es un gran plot twist el de este cómic, The Long Halloween nos muestra el recorrido que hace Batman durante una investigación que dura un año y que trae a varios muertos y varias víctimas colaterales. Las conclusiones más lógicas, pero también aquellas que son superficiales y que llevan al protagonista a enfrentar sus demonios internos.

Los pecados del padre

The Long Halloween tiene un punto interesante que no se había explorado en las adaptaciones anteriores hasta este 2022 con The Batman. Y es el peso del legado de la familia Wayne tanto en la dinámica se Ciudad Gótica como en la psique de Bruce y Batman. En esta historia, Batman se entera que su padre, médico de profesión, salvó la vida de un joven Carmien Falcone a petición de su padre.

Thomas Wayne asistió a Carmine en la mesa de su mansión ante los ojos de Bruce Wayne cuando era niño. Mientras investiga algunos asesinatos, Batman duda sobre los actos de su padre y se pregunta si lo que hizo (salvarle la vida a Carmine) lo hace responsable de todas las atrocidades que se cometen. Si su padre no lo hubiera salvado, quizá Gótica no estaría tan hundida.

Batman, de este modo, se siente directamente responsable. Y lo sume más en sus obsesión por limpiar la ciudad. Adquiere una deduda que no le corresponde, pero que de alguna manera, le permite seguir vistiendo la capa. Porque aquí sabemos que Bruce se siente más cómodo siendo Batman, ese es su verdaero yo… y este es un pretexto mucho más grande y noble para para seguir siéndolo. En The Batman, por fin, vemos este dilema.

El nacimiento de Two-Face

Como les comentábamos, la relación entre Gordon y Batman ya está establecida. Uno hace un llamado y el otro atiende. Pero también marca el principio de una colaboración a la que se suma Harvey Dent. Sin embargo, los principios que marcan a Batman en sus cruzada obesisiva, no son los mismos de los de Dent.

Por lo que su lucha contra la corrupción, a pesar de ser honesta y directa, se mueven en una frágil línea: limpiar la ciudad a cualquier costo, el mismo que han pagado los hombres que pretenden destruir. Este debate interno de Batman, de atravesar sus reglas de no matar, está mejor representado en Ego, pero en The Long Halloween viene de manera sutil y forma parte de varios puntos en la historia que son indispensable.

El padrino en Gótica

Las referencias de El padrino en The Long Halloween, son enorme y fascinantes. La trama gira en torno a un asesino en serie que se involucra con dos de las familias más poderosas dentro de la mafia en Gótica: los Falcone y los Maroni. El asesino mata específicamente a algunos personajes para poner en guerra a estas dos familias.

Pero la referencia a la obra de Mario Puzo y la adaptación de Francis Frod Coppola no sólo está con los apellidos de origen italiano. Sino con los visuales, los personajes y hasta el vocabulario. Para que se den una idea, hasta se hace mención de los famosos cannolis. Carmine recomienda probar los cannolis… y son los cannolis los que Clemenza no quiso dejar en el coche tras asesinar a alguien a petición de Vito Corleone.

Las dos historias arrancan con una boda. Mientras en la película es la boda de Connie, la hija de Vito, en el cómic es la de Johnny, el sobrino de Falcone. Los detalles son interesantes porque se dan estas famosas bodas italianas mientras las cabezas de las familias se encuentran haciendo negocios.

Pero hay más. El hijo de Carmine, llamado Alberto, no se dedica a la mafia. Y cuando se quiere involucrar, su padre lo hace un lado. Es lo mismo que sucede con Michael Corleone, quien decide ir a la universidad y no relacionarse con los negocios de su familia. Y cuando tienen una opinión, ambos son ignorados. En El padrino, incluso Santino se burla de él.

El asesino del cómic, decide matar al padre de Salvatore Maroni, el cual está retirado. La imagen es muy similar a la de Vito Corleone. Pero lo más interesante es que su muerte se da en medio de un jardín. Y si bien en The Long Halloween es asesinado, en El padrino el protagonista muere por causas naturales. Pero el espacio es similar.

En la segunda entrega de El padrino, la casa de Michael Corleone es atacada por sus enemigos en Las Vegas. Michael hace un escándalo y grita que cómo fue posible que los atacaran en su casa, en el lugar donde sus hijos y esposa duermen. Esto mismo pasa con Falcone en su casa en Gótica.