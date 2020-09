Mala suerte, Mickey Mouse: Disney pospone la Expo D23 hasta 2022

La pandemia por coronavirus sigue complicándole el calendario a la industria del entretenimiento. Algunas organizaciones como MTV o los Emmy han podido llevar a cabo sus respectivas premiaciones durante este turbulento 2020, pero otras como Disney no corren con la misma suerte y han tomado la decisión de posponer algunos eventos.

La casa productora de Mickey Mouse acaba de anunciar que la próxima edición de la Expo D23 se recorrerá con un año de diferencia respecto a la fecha original, rompiendo por primera vez con la tradición en la que el evento se realizaba cada dos años desde su primera entrega.

La expo se recorre hasta el verano de 2022

“Estamos emocionados de anunciar que la próxima Expo D23 se llevará a cabo entre el 9 y 11 de de septiembre de 2022 y se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Anaheim“, se lee en un breve comunicado publicado en las redes sociales de la exposición. Y eso no es todo, por supuesto: también se reveló que habrá sorpresas para celebrar los primeros 100 años de la compañía.

“D23 Expo será una celebración distinta a cualquier otra pues le daremos a los fans un primer vistazo sobre los increíbles planes que tenemos para el aniversario 100 de The Walt Disney Company“, remata el anuncio en Twitter. Si la organización le es fiel a su costumbre, podemos estar seguros de que veremos adelantos y noticias increíbles.

An update regarding #D23Expo: The Ultimate Disney Fan Event: pic.twitter.com/4v6cG8AvOA — Disney D23 (@DisneyD23) September 28, 2020

Con estas modificaciones a su calendario, la organización del evento deja de lado -al menos por esta vez- la costumbre de realizar la exposición cada dos años, tradición que mantenían desde su inauguración en 2009 y que se extendió hasta 2019.

Esto nos dejó la última exposición de Disney

Aunque la próxima edición de la Expo D23 se realizará hasta 2022, desde ahora mismo podemos hacernos a la idea de que habrá grandes anuncios, sorpresas y demás. Primero, porque el reciente comunicado especifica que la expo se hará en el marco de las celebración por el 100 aniversario de Disney; y segundo, porque la edición pasada nos dio los primeros adelantos de grandes producciones.

La compañía del ratón no se guardó nada en la expo de 2019 y, por ejemplo, proyectó Star Wars: The Rise of Skywalker para un pequeño grupo de fanáticos. Además, en aquella edición se reveló el calendario de estrenos para las nuevas películas del Universo Cinematográfico de Marvel, destacando Black Panther 2 programada para estrenarse en mayo de 2022.

Desafortunadamente, el protagonista Chadwick Boseman falleció este año y Marvel Studios aún no revela qué sucederá con la franquicia. ¿Podrá ser la expo de 2022 el lugar para revelar las intenciones de la producción sin el actor? Habrá qué ver.

El primer personaje gay en el UCM

Uno de los anuncios que más expectativa generó fue la revelación del reparto para The Eternals, que se planeaba estrenar en noviembre de este año y que se recorrió hasta febrero de 2021. El actor Kit Harignton y la actriz Gemma Chan completaron el cast de la cinta junto a Salma Hayek, Angelina Jolie, Dong-seok Ma y Kumail Nanjiani.

Y eso no fue todo respecto a la cinta basada en el grupo de superhumanos: el productor Kevin Feige reveló en aquel momento que la película incluirá al primer personaje gay. Sin detallar de quén se trata, Feige solo adelantó que era un personaje casado y con familia.

Si la tendencia se repite, es casi un hecho que la Expo D23 de 2022 levantará la expectativa del fandom más frenético de Disney, o hasta de aquellos que no le siguen la pista al evento. A ser pacientes y esperar dos añitos más.