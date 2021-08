¡Vienen los británicos! Esto es lo que sabemos sobre la secuela de ‘Downton Abbey’

Vaya que la CinemaCon 2021 nos ha dejado un montón de sorpresas durante los últimos días. Para empezar, fue en este evento donde se reveló el primer teaser tráiler de Spider-Man: No Way Home y los primeros detalles de la cuarta película de Matrix (que pueden checar POR ACÁ). Sin embargo, también anunciaron otros proyectos que nos dejaron con el ojo cuadrado y la verdad emocionan, como una nueva película de Downton Abbey.

Como recordarán, en 2019 Focus Features y Universal Pictures estrenaron una cinta escrita por el guionista de la popular serie de televisión, Julian Fellowes. La producción nos mostró la visita de los reyes de Inglaterra a la mansión de los Crawley y fue un gran éxito de taquilla, tanto así que comenzaron a surgir los rumores de que ya estaban planeando trabajar en una segunda parte, aunque finalmente sabemos qué es lo que traen entre manos.

‘Downton Abbey’ volverá al cine con una secuela

Resulta que durante la CinemaCon, revelaron el nombre de la secuela de Downton Abbey, que llevará por título Downton Abbey: A New Era. Pero quizá lo más interesante es que también presentaron un primer adelanto de la película –un teaser tráiler para ser exactos–, que reveló un poco de la trama que veremos en esta nueva entrega y que por supuesto, puso contenta a nuestra señora interior que le encanta el té, porque suena muy interesante.

De acuerdo con Deadline, en este vistazo muestran el regreso de los Crowley, pero además de volver a ver a estos personajes, están preparando todo para emprender un viaje al extranjero. Según la misma fuente, en el adelanto suena la voz de Mr. Carson, el personaje de Jim Carter, quien dice la icónica frase “here come the Brits” y que acompaña varias escenas que adelantan mucho glamour, baile y hasta una boda.

Cabe recalcar que la película contará con la dirección de Simon Curtis –quien estuvo detrás de My Week with Marilyn y Woman in Gold– y el guión corre a cargo del propio Julian Fellowes. Además, volverá gran parte del elenco encabezado por Maggie Smith, el propio Jim Carter, Hugh Bonneville, Michelle Dockery y más, aunque también se unirán al reparto Hugh Dancy, Dominic West, Nathalie Baye y Laura Haddock.

Por ahora, parece que tendremos que esperar a que tanto Universal Pictures y Focus Features revelen una sinopsis oficial y el tráiler de Downton Abbey: A New Era, pero con estos primeros detalles estamos contentos. Luego de que anunciaran que la cinta se estrenaría en diciembre de 2021, finalmente confirmaron que llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo 18 de marzo de 2022.