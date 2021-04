Foto: Universal Pictures/Focus Features Saquen el juego de té: Esto es lo que sabemos sobre la nueva película de ‘Downton Abbey’ April 19th, 2:37pm April 19th, 2:37pm Jesús González Cine

En estos tiempos que estamos viviendo, muchos han aprovechado estos meses en casa para ver un montón de series y películas. Sin embargo, poco a poco la industria cinematográfica nos está presentando algunas de las producciones en las que han estado trabajando durante un buen rato. Pero siendo muy honestos, no esperábamos que pronto tuviéramos noticias de una secuela de Downton Abbey, así que es momento de desempolvar las tazas de té.

Como recordarán, en 2019 Focus Features y Universal Pictures estrenaron una cinta escrita por el creador de la popular serie de televisión británica, Julian Fellowes. Sin embargo, y debido a la popularidad de esta historia, comenzó a surgir el rumor de una segunda película, aunque debido a la pandemia y otras cuestiones, el tema se quedó en el aire y creímos que esa idea se había desechado. Pero ahora sabemos que estábamos equivocados.

Maggie Smith regresa como la condesa Violet/Foto: Universal Pictures/Focus Features

‘Downton Abbey’ vuelve al cine con nuevos personajes

Resulta que estas dos empresas anunciaron con bombo y platillo que está en fase de producción la segunda parte de Downton Abbey en el cine. Sin embargo, y aunque esta noticia emociona a la señora que llevamos dentro, aún falta mucho para que los Crowley regresen a la pantalla grande, pero no se preocupen, que acá les contaremos todo lo que sabemos sobre esta película y hasta de los actores que se unen a este gran elenco.

Empecemos por lo más básico y que quizá le importa a muchos, el reparto principal de la primera cinta encabezado por Maggie Smith, Hugh Bonneville, Imelda Staunton, Jim Carter, Laura Carmichael y Michelle Dockery volverán en sus respectivos personajes. Sin embargo, además de ellas se integran nombres como Dominic West, Hugh Dancy, Laura Haddock y Nathalie Baye, que aún no sabemos a quiénes interpretarán dentro de la cinta.

Grandes nombres se unen a la producción

Julian Fellowes escribirá el guión de la secuela de Downton Abbey junto a grandes de la industria como Gareth Neame (ganador de un premio Emmy y un BAFTA), y Liz Trubridge (quien también tiene un Emmy en su vitrina). Lo más importante de todo esto es que el cineasta Simon Curtis –conocido por su trabajo en My Week with Marilyn y Woman in Gold– se une a todo este enorme equipo y quedará como el encargado de dirigir la película.

Como recordarán, la primera entrega de la versión cinematográfica seguía la visita real de los Reyes de Inglaterra a la familia Crawley y al personal de Downton, y todo terminaba con un baile digno de la Familia Real. Por ahora no han mencionado cuál será la trama que veremos en esta nueva cinta, pero medios con The Wrap y muchos más mencionan que tendrá una historia similar, pero no revelaron más información al respecto.

Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo se estrenará la secuela?

La filmación de esta segunda película de Downton Abbey iniciará este 26 de abril en el Reino Unido. Pero la buena noticia para los fans de esta serie –además de que estos personajazos volverán a la pantalla grande– es que la cinta ya tiene fecha de estreno oficial, pues si las cosas salen bien y no hay un inconveniente, se espera que se estrene en las salas de cine de todo el mundo el próximo 22 de diciembre de 2021, ¿están emocionados?