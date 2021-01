El año está iniciando fuerte para la industria cinematográfica. Aunque la gran mayoría de los estudios aún se están recuperando del golpe que fue parar por varios meses gracias a la pandemia, se están poniendo las pilas para traernos los primeros grandes estrenos del 2021 y a inicios de abril tendremos una película que sin duda emocionará y mucho a los gamers de hueso colorado; por supuesto que nos referimos a Mortal Kombat.

Desde hace casi una década comenzaron a trabajar en este proyecto, cuando se dio a conocer que la productora New Line Cinema, aún poseía los derechos cinematográficos de la franquicia desde el año 1994 y que estaba planeando junto a Warner Bros. –que por cierto, son los actuales propietarios de todo lo referente a los videojuegos– regresar a Scorpion, Sub-Zero y compañía a la pantalla grande tras las dos cintas que vimos a finales de los 90.

Después de muchos rumores, cambios y ajustes en la producción, James Wan tomó las riendas de la producción y tiempo después se anunció que Simon McQuoid haría su debut como el director de la nueva película de Mortal Kombat. Poco a poco fue tomando forma este proyecto hasta que en las primeras de diciembre del 2020 apareció el primer póster oficial con el clásico logo del dragón y revelando la fecha de estreno.

Será el próximo 16 de abril cuando llegue simultáneamente a las salas de cine del mundo y a HBO Max esta cinta, donde podremos ver una vez más a todos estos grandiosos personajes reunidos para luchar en contra de una amenaza más grande. Sin embargo, esta es la única información que teníamos al respecto., pues tanto los estudios como todo los involucrados en la película guardaron muy bien sus secretos.

Pero no se preocupen, pues antes que nadie tuvimos la oportunidad de platicar con el director de Mortal Kombat, Simon McQuoid y Hiroyuki Sanada, que le da a vida a Hanzo Hasashi/Scorpion en esta nueva versión, quienes nos contaron cómo fue trabajar en este proyecto, lo que representa para ellos ser parte de esta historia, la primera vez que jugaron con todos estos personajes y qué es lo que podemos esperar de la película.

Como ya comentábamos antes, Mortal Kombat es el debut en la silla de director de Simon McQuoid. Hasta el momento, su carrera se había limitado a desarrollar comerciales para marcas importantes y otros juegos, pero cuando se le puso enfrente esta producción no dudó ni un momento en tomar la oportunidad que se le estaba presentando. Pero tratándose de una franquicia tan importante como esta, sabía que tenía una responsabilidad con aquellos que aman este juego.

En los 90 y en pleno apogeo de la fiebre por Mortal Kombat, tuvimos dos películas de esta franquicia, siendo la última Annhilation de 1997. Casi 24 años después, vuelve a los cines con una historia que si bien se basa en el videojuego original y rinde tributo a esa trama, también se da la libertad de explorar otros caminos que no habíamos visto en la gran pantalla pero, ¿por qué traer de vuelta estos personajes en 2021? Bueno, pues Simon lo explica.

En esta nueva versión de Mortal Kombat, Hiroyuki Sanada interpreta a Hanzo Hasashi –mejor conocido por los gamers como Scorpion–. Un personaje que tiene un montón de matices y una historia trágica, que lo hace convertirse en un asesino, aunque muchos lo consideran un antihéroe, pero qué mejor que el actor que le da vida en la gran pantalla para contarnos un poco sobre este papel y lo que representa para él.

Realmente disfruté interpretarlo porque siento que tiene muchos matices, de verdad, de inicio a fin me encantó dar vida a este personaje. He hecho muchas películas de acción y con artes marciales antes, pero me mantuve entrenando porque quería hacer todas las escenas de pelea posibles, esa es mi política, de hecho mi preparación para interpretar a Scorpion ni siquiera tuvo que ver con algo físico, solo jugué el juego, lo analicé muy bien así como la historia del personaje, sus movimientos e intenté recrear ese estilo de pelea”.

En pleno 2021, cualquier persona que se nombre fan de los videojuegos sabe qué es Mortal Kombat. Hace 30 años, Steve McQuoid no tenía ni idea de qué se trataba este juego; sin embargo, recuerda muy bien el momento en que se topó con este videojuego y sobre todo, tiene muy en mente que crear esta clase de historias y personajes no es una tarea sencilla.

“Sí, por supuesto que lo recuerdo. La primera vez que lo jugué fue en un restaurante de fish and chips en Australia cuando era muy muy joven, estaba en una máquina y me fascinó. He jugado muchos videojuegos desde que era niño, aunque no necesariamente pasaba mucho tiempo pegado a una consola como muchos niños lo hacen ahora, realmente no me importaban tanto.

“Pero cuando crecí empecé a jugar cada vez más y me di cuenta que les tengo mucho respeto, porque las personas que están detrás de ellos tienen un enorme potencial para crear historias emocionales y muy poderosas”.