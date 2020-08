Sin duda una de las noticias más importantes que recibimos este 2020, es que por fin y después de casi casi rezarle a todos los santos, Disney+ llegará a Latinoamérica –incluido México–. Esto por supuesto que emocionó a más de uno, pues desde noviembre de 2019 que se lanzó en Estados Unidos y gran parte del mundo, por acá hemos estado babeando con todas las series y películas que hay en la plataforma.

Después de casi un año, por fin podremos disfrutar de todo el contenido que hay ahí, pues reúnen los clásicos de la casa de Mickey Mouse, las espectaculares producciones de Pixar, con las franquicias que han adquirido en los últimos años y que están aprovechando al máximo como Star Wars o Marvel, con otros proyectos interesantes que trabajan mano a mano con National Geographic.

Por ahora no sabemos cuánto costará este servicio, pero tenemos muy claro que están interesados por conocer todo lo que llegará al catálogo de Disney+ en noviembre de 2020, por acá les contamos cuáles son todas las novedades y lo que podrán disfrutar cuando por fin se lance la plataforma en México.

Marvel y las más recientes películas de su universo cinematográfico

Si eres amante de todos los súperhéroes de Marvel, seguramente querrás ir rompiendo el cochinito, pues en Disney+ encontrarás todas las películas que han estrenado y distribuido con la compañía, desde la primera cinta de Iron Man hasta el crossover más ambicioso de la historia (como diría la chaviza), Avengers: Endgame.

Por si esto no fuera suficiente, también estarán en la plataforma las próximas producciones para televisión de este universo, como The Falcon and The Winter Soldier, Wanda/Vision y Loki. Para terminar de rematar, tendremos chance de ver algunas de las series animadas clásicas de la editorial de cómics desde 1979 como X-Men, Spider-Man y Marvel’s Runaways, así como Proyecto Héroes de Marvel, una serie que reconoce a niños que son verdaderos héroes.

Los fans de ‘Star Wars’ tendrán un montón de contenido de la saga

Desde que la casa de Mickey Mouse compró Star Wars en 2012, ha planeado un montón de cosas para la franquicia más importante de la cultura pop, aunque a muchos les pese. Es por eso que en Disney+ podrás encontrar todas y cada una de las películas de la saga, desde la primera cinta de 1977 hasta la última estrenada en 2019. Por ahí también tendremos los spin-offs de Rogue One: A Star Wars Story y A Star Wars Story.

Las series quizá son lo que más nos emociona de la llegada de la plataforma, porque por fin disfrutaremos como se debe de The Mandalorian, la serie original de la plataforma nominada a un Emmy y protagonizada por Pedro Pascal (sin olvidar a Baby Yoda, claro). Además, también estará el documental Disney Gallery: The Mandalorian y para rematar, todas las temporadas de Star Wars: The Clone Wars.

Los clásicos de la casa de Mickey Mouse son los que mandan en Disney+

Quizá una de las cosas que más le llama la atención del público de Disney+ es que en un solo lugar están todas las películas que han enamorado a generaciones. Y para que no haya falla, en el catálogo encontrarán joyas como Blanca Nieves y los Siete Enanos, La bella y la bestia, Pinocho, Bambi, El Rey León, La Dama y el Vagabundo, Peter Pan, La Sirenita, La Cenicienta y todos los clásicos de la compañía.

Además de todo esto, también contarán con los live-action que han estrenado recientemente, como Aladdin, El libro de la selva, El Rey León, La bella y la bestia, La cenicienta, La Dama y el Vagabundo entre muchos otros más. Por ahí tendremos contenidos originales que son exclusivas de la plataforma como Noelle con Anna Kendrick, Togo protagonizada por el granWillem Dafoe, la serie familiar Disney Family Sundays y hasta la película del exitoso musical, Hamilton.

Pixar también tiene un montón de contenido en la plataforma

Una de las grandes empresas con las que cuenta Disney es Pixar, es por eso que acá podremos disfrutar de todas las películas que han lanzado, como Toy Story, Inside Out, Coco, Wall-E, Up, Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Valiente y más. También reconocemos a la empresa de la lámpara Luxo Jr. por sus cortos, y en la plataforma estarán disponibles joyas como Bao y Sanjay – El Súper Equipo.

Pero en Disney+ también hay otra clase de contenidos enfocados en el mundo de la empresa líder de animación como Pixar en la vida real (donde sus personajes más famosos saltan a las calles), SparkShorts (donde muestran antes que nadie algunos cortos como Out) y Forky Pregunta, la serie en la que el popular tenedor/cuchara se cuestiona un montón de cosas filosóficas sobre su nueva vida como juguete y en general.

Las series de Disney Channel estarán por acá

Si fuiste uno de los tantos niños que creció viendo Disney Channel, te tenemos una sorpresa, porque en la plataforma de streaming encontrarás a Hannah Montana, Zack y Cody: Gemelos en acción, Kim Possible, La Casa de Mickey Mouse, PJ Masks: Héroes en Pijamas y Capitán Jake y los piratas del país de Nunca Jamás y hasta podrás revivir todas esas tardes de sana diversión creativa con Art Attack

Además, también estarán lss películas originales del canal que muchos ama, incluyendo High School Musical, Camp Rock, The Descendents y más. A todo esto debemos agregar producciones propias del servicio como High School Musical: El Musical: La Serie y Sociedad Secreta de Hijos Reales Por si esto fuera poco, algunas series locales más actuales como Violetta, Soy Luna, Bia, O11CE, Juacas, Peter Punk, Jungle Nest, Highway: Rodando la Aventura, Cuando Toca la Campana estarán disponibles.

Los niños pequeños son un pilar para la casa de Mickey Mouse, es por eso que Disney+ también ofrecerá opciones para todos ellos, como Nivis, amigos de otro mundo, Junior Express, La Florería de Bárbara, La Casa de Disney Junior, Morko y Mali,El Jardín de Clarilú, Playground y Playhouse Disney.

National Geographic se luce con un montón de documentales

Por último pero no menos importante, National Geographic lanza un enorme catálogo de documentales que seguramente muchos desearán aventarse cuando Disney+ llegue a México. One Strange Rock (con la conducción de Will Smith), la serie documental corta Origins: The Journey of the Human Kind, que cuenta con el reconocido anfitrión Jason Silva.

Jane Goodall: The Hope, el documental que marca el 60 aniversario de su llegada a Tanzania para estudiar el reino de los chimpancés, Before the Flood, protagonizado por Leonardo Di Caprio y The Right Stuff producido también por el protagonista de Titanic, Free Solo el documental ganador del premio Oscar en la categoría Mejor Documental y programas producidos en América Latina, como La ciencia de lo absurdo y The Imagineering Story, de la directora Leslie Iwerks.