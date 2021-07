Uno más: Gerard Butler demanda a los productores de ‘Olympus Has Fallen’

Todo indica que se viene una serie de pleitos legales en Hollywood. Hace unos días nos enteramos que Scarlett Johansson, la actriz que dio vida a Natasha Romanoff en el MCU, había iniciado un proceso en contra de Disney por incumplimiento de contrato (ACÁ les contamos lo que se sabe al respecto). Sin embargo, parece que no es la única figura de la industria cinematográfica que le entrará a las demandas, porque ahora se suma Gerard Butler.

El actor, al que muchos recordamos por interpretar a Leónidas en 300, RocknRolla, Phantom of the Opera y muchas películas más, presentó el pasado viernes 30 de julio una demanda contra la productora Nu Image/Millennium Films. En dichos documentos, Butler acusa que se le deben al menos 10 millones de dólares en concepto de indemnización por la película que protagonizó en 2013, Olympus Has Fallen.

Gerard Butler demandó a los productores de ‘Olympus Has Fallen’

De acuerdo con Variety –quienes tuvieron acceso a toda la demanda–, Gerard Butler alega que Nu Age/Millennium Films había subestimado los ingresos de taquilla tanto en Estados Unidos como a nivel internacional de la cinta de acción en “decenas de millones de dólares” y que tampoco había informado de 8 millones de dólares que le pagaron a los propios ejecutivos de la productora. Como quien dice, no le dijeron que tenían lana.

Según la misma fuente, el documento dice tal cual: “Los productores han ganado decenas de millones de dólares con ‘Olympus’, pero se niegan a pagar a Butler un centavo de los ingresos y beneficios que le prometieron en el acuerdo de las partes. Butler se niega a tolerar las tergiversaciones de los demandados y otras conductas ilícitas, porque trabajó con los demandados para crear una franquicia cinematográfica de gran éxito. Exige su parte justa”.

La cinta logró recaudar una buena cantidad de dólares en taquilla

Para que se den una idea, Olympus Has Fallen fue un éxito de taquilla en el ahora lejano 2013. En su momento recaudó la nada despreciable cantidad de 30 millones de dólares en su primer fin de semana, unos 10 millones por encima de las previsiones de la industria y de los analistas. Y no solo eso, sino que superó otras películas de acción que se estrenaron en la misma fecha como Good Day to Die Hard, Bullet to the Head, The Last Stand y Parker.

Hasta la fecha, la cinta ha recaudado 170 millones de dólares en taquilla y le siguieron dos secuelas, London Has Fallen y Angel Has Fallen, que también protagonizó Butler como el agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Mike Banning. Por ahora, ninguno de los representantes tanto del actor como de la productora Nu Age/Millennium Films han hecho declaraciones, pero se viene fuerte la batalla legal entre ambas partes.