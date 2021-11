‘Ghostbusters: Afterlife’: Jason Reitman nos cuenta qué se necesita para ser un cazafantasmas

Todas y todos tienen la respuesta a la pregunta de “Who you gonna call?“. Ghostbusters ha formado parte de la cultura popular desde 1984 cuando se estrenó la primera entrega bajo la dirección de Ivan Reitman con un guion de Dan Aykroyd y Harold Ramis. Pero antes de que se convirtiera en un éxito masivo, la película atravesó varios reveses.

Para que se den una idea, al principio serían tres ghostbusters, y la historia se desarrollaría en el espacio. El elenco lo formarían Aykroyd junto a su mejor amigo John Belushi y Eddie Murphy. Sin embargo, Belushi falleció en 1982 y el papel se quedó en el limbo mientras la historia continuó escribiéndose.

Fue así como llegó Ivan Reitman a Ghostbusters, quien le hizo algunas sugerencias a Dan respecto a la historia: demasiada ciencia ficción que podría eclipsar la comedia. Fue así como el guion pasó del espacio a la ciudad de Nueva York. Luego se habló del presupuesto, el cual se estimó en 25 millones de dólares que en un principio fueron aprobados por Columbia… pero que se vieron en peligro cuando Coca-Cola (dueña de Columbia) dijo que la historia no les sería redituable.

Entre un sinfín de juntas y conversaciones, todos quedaron convencidos de que Ghostbusters (en esas épocas también llevaba el título de Ghostbreakers) sería un éxito si subían al barco a los actores correctos. Reitman pidió directamente que Harold Ramis colaborara en el guion y como protagonista junto a Dan y Bill Murray. Al final se borró el papel escrito para Eddie Murphy, pero entró Ernie Hudson.

Reitman tenía poco más de un año para filmar, editar y estrenar Ghostbusters… una película que mezclaría ciencia ficción con comedia y una enorme propuesta de efectos especiales que no sólo saldrían carísimos, sino que tomarían mucho tiempo.

A partir de aquí, el resto es historia conocida. Ghostbuster se estrenó en el verano del 84 y se convirtió en la película más taquillera de ese año. Cinco años después se estrenó la segunda entrega e igualó el éxito de la producción inicial.

Jason Reitman

Sin embargo, estamos aquí para hablar de la historia desconocida de Ghostbusters y el impacto emocional que tuvo en las personas que se involucraron de manera indirecta. Y uno de ellos fue Jason Reitman, hijo del director, quien visitaba el set de filmación y regresaba con sus amigos en la escuela a contarles que había unos perros gigantes o un hombre de malvaviso malvado.

Desde luego, todos lo veían raro porque nadie entendía de que estaba hablando. Pero se involucró tanto en la historia, que más de 30 años después, ya como un director consagrado, decidió traer de vuelta la historia. Y sí, podríamos pensar que es una de esas jugadas comerciales en donde se recupera una exitosa franquicia del pasado para sacarle más lana entre las nuevas generaciones y aquellas que apelan a la nostalgia.

Pero no. Jason trajo de vuelta Ghostbusters porque tenía una deuda con su padre a un nivel sentimental que se ve reflejada en la nueva historia. Jason juró hace muchos años que nunca le entraría a nada relacionado con Ghostbusters. Finalemente, fue la película que catapultó a su padre en el mercado internacional y él quería buscar su propio caminio.

Y lo hizo. Jason es un director nomiando en dos ocasiones al Oscar por películas como Juno con Elliot Page y Up in the Air con George Clooney y Vera Farmiga. Justamente por esta última, recibió un Golden Globe por Mejor Guion. Entre sus otras cintas está Young Adult, Labor day, Men, Women & Child y Tully.

Entonces, ¿por qué y cómo decidió traer a los cazafantasmas de regreso? Jason visualizó a una niña con un proton pack en medio de un campo. Al principio, la imagen no tenía sentido, pero después de la muerte de Harold Ramis en 2014, todo tomó forma con una idea en mente: legado. Esa niña reviviría el legado de Egon Spengler mientras él haría un homenaje a su padre Ivan. Pero no sólo eso. Jason construiría un puente entre él y su hija.

Ghostbusters: Afterlife

Jason, a escondidas, escribió el guion de la próxima película de Ghostbusters. Al terminar, se lo enseñó a su padre y luego, ambos fueron a mostrárseo a la familia de Ramis y al mismo Dan Aykroyd. Todos se conmovieron con la historia y decidieron dar luz verde al proyecto.

Fue así como se acercaron con Sony, y en una junta privada, lanzaron el pitch. Jason ha dicho en varias ocasiones que al salir, su padre lloró de felicidad. Quizá fue la historia o el hecho de que se hijo rompería su promesa de no tocar la franquicia de Ghostbusters o la intención de que él mismo forjara su propio legado. Fue así que todo comenzó a tomar forma.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Jason Reitman a propósito de su visita a México durante las actvidades del Festival Internacional de Cine de Morelia 2021. Ghostbusters: Afterlife fue elegida como la película de clausura en el fin de semana del Día de Muertos. ¿Habría película más perfecta? Jason vino de visita y nos sentamos menos de 5 minutos a platicar un par de cosas que nos llevaron al mismo punto de su historia: el legado y la familia.

Entrevista por Ghostbusters

Jason la primera vez que leí que la franquicia de Ghostbusters estaba en tus manos pensé, “Va a ser genial por la posibilidad de ver a un personaje femenino que sea realista y fuerte”. Porque debo decir que eres muy bueno describiendo personajes femeninos en tus películas de una forma compleja y realista dejando de lado los estereotipos.

Jason: Eso es muy amable. Muchas gracias.

¿Cómo haces eso?, ¿cómo mantienes esa sensibilidad en los personajes femeninos?

Jason: Estoy rodeado de mujeres brillantes en mi vida, y en este caso me apoyé en mi hija maravillosa, quien tiene la misma edad que Phoebe Spengler. Hice esta película para ella, y de cierta forma, es sobre ella. También, en muchos sentidos, es para inspirarla a ser una científica y siempre ser una creyente.

Con esta película, entiendo que cualquiera puede ser un cazafantasmas. Pero si tuvieras que mencionar tres cosas básicas para convertirte en uno, ¿cuáles serían?

Jason: Ah, gran pregunta. Los cazafantasmas son marginados, son científicos y son creyentes. Vivimos en un momento donde a veces la gente no cree en la ciencia, pero al mismo tiempo teme creer en lo desconocido. Lo que siempre he amado de Ghostbusters, es que ellos traen rigor científico a las preguntas de las que no tenemos respuesta.

En una entrevista dijiste, “Una parte de nuestras vidas es para tratar de averiguar de dónde venimos”. Y por ejemplo, Phoebe en esta película descubre que su abuelo era un científico, un cazafantasmas, un héroe. Y eso me hizo pensar la vez que tú (tal vez), cuando era niño descubriste que tu padre era uno de los directores más grandes. Luego pensé en mi papá. Él no es un científico, no es un artista, definitivamente no es un cazafantasmas, pero es mi héroe… Afterlife te hace entender que nuestros ancestros son siempre extraordinarios. ¿Eso fue a propósito? Porque pienso que es una idea hermosa con esta película.

Jason: Gracias. Todos queremos revisar las cosas de nuestros abuelos buscando algún tipo de secreto que nos diga quiénes somos. No puedo imaginar lo emocionante que sería encontrar un proton pack o una trampa para fantasmas o el Ecto 1 escondido entre las cosas de tu abuelo. Y que esto te revelara quién eres o en qué aventura estarías a punto de embarcarte.

Bill Murray una vez dijo que el proton pack era muy pesado y muy incómodo. Y ahora estos personajes, completamente nuevos, cargan con ese pesado y posiblemnte incómodo legado ede Ghostbusters. ¿Hablaste con el elenco de eso? Porque para muchos fans es muy importante, pero en realidad esta es una historia nuevoa, este es un nuevo comienzo. ¿Hablaste sobre el legado?

Jason: Sabes, como niño siempre quise saber qué se sentía ser un cazafantasmas, ponerse un proton pack, estar en el Ecto 1, atrapar un fantasma. Y esta película es para cualquier persona que alguna vez haya querido saber cómo se siente ser un cazafantasmas. De eso hablé con los actores jóvenes, ellos son los que en verdad pueden hacerlo, son quienes pueden estar en el carro volando alrededor atrapando fantasma. Tomaron esa responsabilidad y lo hicieron con una gran sonrisa, con la clase de emoción que quieres ver en la pantalla grande.

Eso es todo, Jason. Muchas gracias por tu tiempo y por esta película.

Jason: Gracias a ti. Gracias por tus preguntas, fueron sensacionales.