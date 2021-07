Who you gonna call? Checa el nuevo tráiler de ‘Ghostbusters: Afterlife’

En 1984, Ivan Reitman y Dan Aykroyd tuvieron la grandiosa idea de unir a Bill Murray, Ernie Hudson y Harold Ramis para protagonizar una comedia supernatural llamada Ghostbusters. De manera inmediata, esta cinta se convirtió en un clásico ochentero que nos presentaba a un grupo de sujetos que deciden armar una agencia para atrapar fantasmas en la ciudad de Nueva York.

Sigourney Weaver, una mujer que venía del drama de ciencia ficción y terror conocido como Alien, también formó parte de un elenco memorable. Ghostbusters tuvo una segunda entrega para 1989, cuya historia la volvió a escribir Aykroyd junto a Ramis dirigida por Reitman.

Parte del enorme éxito de la cinta, para ser justos, fue la canción original Ghostbusters de Ray Parker, Jr. Y por si todavía hay dudas de su trascendencia, también se escribió una serie animada en la misma década que llevo a más generaciones la historia de los Ghostbusters.

En medio de la pandemia se armó una reunión de ‘Ghostbusters’

Por eso, no fue de extrañarse que en medio del confinamiento por la pandemia del COVID-19, Josh Had haya reunido al elenco principal de la cinta (Ramis murió en 2014) para recordar la primera producción de Ghostbusters. Hasta Larry King apareció en esta reunión en un final sorpresa. Si no lo vieron o quieren recordar cómo se puso este reencuentro, POR ACÁ pueden checar todo lo que pasó.

Reitman apareció junto a Aykroyd, Murray, Hudson, Weaver, Annie Potts, y como sorpresa, también formó parte de la reunión Jason Reitman, hiijo de Ivan. ¿Por qué? Porque él es el encargado de dirigir Ghostbusters: Afterlife, una secuela que sale a más de 30 años de la original y tendrá en su elenco a los originales Peter Venkman, Ray Stantz, Dana Barrett, Janine Melnitz y Winston Zeddemore.

Y por fin tenemos un tráiler más de la nueva película

Ghostbusters: Afterlife nos presenta a una madre soltera que se muda con sus dos hijos a un pequeño pueblo en Oklahoma. Estos dos niños, con el tiempo, comienzan a descubrir que en el pueblo se guardan varias criaturas y fenómenos aterradores… y que de alguna manera tienen que ver con el legado de los Ghostbusters. Así que deberán tomar cartas en el asunto para rescatar la historia de los cazafantasmas.

La película está protagonizada por Paul Rudd como el señor Grooberson, el profesor de los personajes infantiles interpretados por Finn Wolfhard y McKenna Grace. También aparece Carrie Coon. Esta cinta no solo nos presentará a una nueva generación de cazafantasmas, sino que también está plagada de referencias nostálgicas a las películas originales y por ahí también hay algunos cameos que seguramente les emocionarán.

La película se estrenaría en julio de 2020, pero debido a la pandemia y el cierre de cines en Estados Unidos y el mundo, se movió la fecha un par de ocasiones, casi un año después. Ghostbusters: Afterlife está programada para el 11 de marzo de 2021, pero mientras esperamos a que llegue a la pantalla grande, a continuación les dejamos el nuevo tráiler de esta película que promete muchísimo: