¿La conocían? La historia trágica detrás de Gloria de la Cruz y la película ‘Selena’

Con la llegada de Selena: La Serie, la nueva producción original de Netflix que narra la trayectoria de la llamada ‘reina del tex-mex’ en su carrera musical, las comparaciones no se han hecho esperar con la historia que muchos conocemos gracias a la película de 1997 protagonizada por Jennifer López.

Ya sea por el parecido con los personajes, los looks presentados en ambas producciones o hasta las pequeñas variaciones entre las historias, no cabe duda que la nueva serie protagonizada por Christian Serratos le ha dado más popularidad –de la que ya tenía– al fenómeno de Selena. Uno que desde la muerte de la cantante no ha dejado de crecer.

La otra tragedia detrás de la película de ‘Selena’

Con el estreno de esta producción basada en la vida de Selena Quintanilla, también se ha comentado una historia trágica y poco conocida (o al menos no tan sonada) detrás de la gran película que la familia de la cantante realizó después de su muerte. Una donde una mujer llamada Gloria de la Cruz estuvo cerca de no dejarle el protagónico a Jennifer López.

Hace 25 años y semanas después del asesinato de Selena, la familia de Selena comenzó los preparativos de una película basada en la vida de la cantante. Un trabajo en el que Abraham Quintanilla se involucró rápidamente después de conocer que varias pequeñas productoras estaban planeando hacer su película sobre la ‘reina del tex-mex’.

Gloria de la Cruz era de las favoritas para el papel de ‘Selena’

El encargado de llevar la historia de la intérprete de “Cómo la Flor” fue el director Gregory Nava, quien junto al equipo de la productora Warner Bros., comenzó un casting para encontrar a la persona que le daría vida a Selena en la pantalla grande. Un audición a la que acudieron más de 20 mil actrices y donde incluso participaron mujeres ya famosas en ese entonces, como era el caso de Salma Hayek y Biby Gaytán.

Pero también, había una chica no conocida que tenía grandes posibilidades de quedarse con el papel estelar. Se trataba de Gloria de la Cruz, una joven de 18 años conocida en el estado de California como ‘la doble de Selena’ gracias al espectacular parecido que tenía con la cantante y diseñadora de modas de ascendencia mexicana.

Pero su falta de experiencia le impidió no ser elegida

Aunque De la Cruz era la favorita para ser la nueva Selena Quintanilla gracias a su aspecto físico, al final no fue elegida para participar en la cinta. Sin embargo, meses después su nombre dio de qué hablar cuando fue encontrada sin vida y calcinada dentro de un bote de basura en el distrito de Wilshire, en Los Ángeles. Un crimen que causó conmoción entre la población californiana.

El hecho ocurrió un año después del asesinato de Selena. En abril de 1996 Gloria de la Cruz salió a una fiesta con sus amigos, en la ciudad de Oxnard, y desde ahí nadie volvió a verla. Tres años más tarde la policía identificó a Corrie Rabinson como el sujeto que abusó sexualmente y después asesinó a De la Cruz, a quien después metió al maletero de su auto para llevarla a un bote de basura donde le prendió fuego.

Muchos seguidores de Selena querían que Gloria de la Cruz fuera la protagonista de la película

Las investigaciones de las autoridades arrojaron que Rabinson –su entonces novio de unos meses– había salido con Gloria y la llevó a casa de su abuela, en Oxnard. La asesinó en el garage de la propiedad y posteriormente se la llevó en auto a Los Ángeles, donde dejó el cuerpo y lo calcinó para no dejar evidencias. Sin embargo, su ADN fue encontrado en el cuerpo de la chica.

La muerte de Gloria de la Cruz fue una de las que más entristecieron a los seguidores de Selena, quienes aún no procesaban el asesinato de la ‘reina del tex-mex’ y que deseaban ver a la mujer de la localidad interpretar a la diva texana. Algo que no ocurrió por diversas causas, pero que al final hizo que muchos compararan lo ocurrido con Selena Quintanilla al morir en manos de Yolanda Saldívar.