¡Ya valió! Jordan Peele está de regreso con el tráiler de ‘Candyman’

Jordan Peele, con tan sólo dos películas bajo el brazo como director(sin contar todas sus colaboraciones como guionista, productor o actor tanto en cine como producciones para la televisión), se convirtió en una de las figuras más importantes dentro de la industria. Es justo decir que Get Out de 2017 marca un antes y un después dentro del género de terror y los thrillers psicológicos.

Y ni qué decir de Us donde de nueva cuenta puso al centro de la historia temas sociales que se cuentan a partir de fenómenos aterradores que, si se miran bien, no están tan alejados de la realidad. Su regreso es una de las cosas que más esperamos, y este 2021 es el año elegido…

Jordan Peele vuelve como productor y guionista de Candyman basado en el personaje central del cuento “The Forbidden” de Clive Barker de 1985. Candyman se hizo popular en los 90 a partir de una serie de películas y desde ahí, se convirtió en uno de los iconos del terror “urbano” más conocidos hasta ahora. ¿La buena noticia? Hay un tráiler que se ve bastante prometedor.

Candyman

La directora Nia DaCosta toma la batuta en Candyman para presentarnos a Anthony McCoy y su pareja Brianna Cartwright. Anthony es un artista en ascenso mientras Brianna es la directora de una galería, y deciden mudarse a una parte remodelada del que fuera el barrio de Cabrini Green en Chicago.

Aquí, años antes de que los protagonistas se mudaran, existía la leyenda urbana de un asesino sobrenatural, que se caracteriza por tener un garfio en lugar de mano, que asesinaba a todo aquel que se atreviera a repetir su nombre cinco veces frente a un espejo.

Ahora que el barrio ha cambiado y se ha convertido en un espacio de lujo, la leyenda ha sido enterrada… pero eso no significa que haya dejado de existir. Yahya Abdul-Mateen II, conocido por su participación en Watchmen y Black Mirror, protagoniza Candyman junto a Teyonah Parris, quien ha aparecido en producciones como If Beale Street Could Talk o WandaVision.

Colman Domingo también hace su aparición en este cinta para contarle la verdadera historia de Candyman a Anthony, quien decide utilizar algunos elementos para presentar su obra y obtener la fama que siempre ha esperado. Acá les dejamos el tráiler de Candyman, la cual se estrenará en México el próximo 26 de agosto de 2021: