¡Ándale! Josh Peck se une al elenco del spin-off de ‘How I Met Your Mother’

Ya nos quedó muy claro que actualmente vivimos en la época de los reboots, pues la industria del cine y la televisión está usando esa nostalgia que sentimos por varias películas y series para darles una nueva vida y presentárselas a una nueva generación –aunque consideramos que algunas de esas producciones no deberían tocarlas–. Y una de esas historias del pasado que volverán próximamente es How I Met Your Mother… o algo así.

Como recordarán, fue el 31 de marzo de 2014 cuando terminó la serie protagonizada por Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris y Alyson Hannigan (ACÁ pueden ver cómo lucen en la actualidad). Sin embargo, desde que se transmitió el último episodio se habló de que los creadores, Carter Bays y Craig Thomas junto a CBS estaban comenzando a planear en un spin-off que nunca vio la luz. Pero contra todo pronóstico, este 2021 revivió el proyecto y ahora sí van en serio.

Josh Peck estará en el spin-off de ‘How I Me Your Father’

Fue en abril de este año cuando se confirmó que Hulu estrenará una especie de secuela de How I Met Your Mother, la cual llevará por título How I Met Your Father… sí, tal como lo leyeron. En aquel momento anunciaron que la mismísima Hilary Duff será la protagonista de esta nueva serie y dará vida a Sophie, una mujer que le estará contando la historia a su hijo sobre cómo conoció a su padre. Pero ahora, se unen nuevos rostros al elenco.

De acuerdo con Deadline, ni más ni menos que Josh Peck, a quien recordamos por su participación en Drake y Josh de Nickelodeon y recientemente en el reboot de Socios y Sabuesos en Disney+, estará en el spin-off de la serie. Por si esto no fuera suficiente, revelaron que Ashley Reyes –que tuvo una participación en American Gods– también se unirá al elenco de este proyecto que de entrada, tiene toda nuestra atención.

También ya tenemos al elenco principal de la serie

Ya para rematar, confirmaron qué personajes interpretarán en el spin-off de How I Met Your Mother. Peck dará vida a Drew, al que pintan como el guapo vicedirector de la escuela primaria; mientras que Reyes interpretará a Hannah, una mujer inteligente, práctica y dedicada a su trabajo. Según la misma fuente, estos dos papeles no estarán dentro de los protagonistas, pero sí serán recurrentes e importantes dentro de la historia.

Además de Josh, Ashley y por supuesto, Hilary Duff como Sophie, el resto del elenco y el grupo de amigos de la protagonista serán Jesse (Lowell), un aspirante a músico que trabaja como conductor de Uber; Valentina (Francia Raisa), la compañera de departamento de Sophie y aspirante a estilista; Charlie (Tom Ainsley), un modelo que se enamora perdidamente de Valentina; Ellen (Tien Tran), una mujer que se acaba de mudar a Nueva York y Sid (Suraj Sharma), el mejor amigo y compañero de Jesse.

Hasta el momento, no han confirmado cuándo se estrenará este spin-off de How I Met Your Mother, pero desde hace algunas semanas Hilary Duff confirmó que ya arrancaron las grabaciones así que probablemente, podríamos lanzar los primeros episodios a mediados o finales de 2022 en Hulu. Eso sí, tampoco han mencionado si la podremos ver en México a través de alguna plataforma de streaming, solo queda esperar a que surjan más noticias.