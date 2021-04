¡Ya trabajan en una secuela de ‘How I Met Your Mother’ con Hilary Duff!

Si tuviéramos que hacer una lista con las series más populares del nuevo milenio, no cabe duda que How I Met Your Mother tendría un lugar muy especial. Aún después de mucho tiempo, la historias de Ted Mosby y sus amigos sigue vigente en el cariño del público… e incluso luce fresca para la industria del entretenimiento.

Esto último lo decimos porque todo indica que habrá una secuela de este tremendo programa y sería la cadena Hulu quien estaría detrás del proyecto. Y eso no es todo, por supuesto: la protagonista de esta nueva entrega será nada más y nada menos que Hilary Duff.

No es broma: habrá una secuela de ‘How I Met Your Mother’

Lo dijimos anteriormente y lo reafirmamos: How I Met Your Mother es una de las series de comedia más icónicas de los últimos años. Y es que, si somos honestos, es difícil desprenderse de sus personajes, mismos que hoy en día son recordados con todo y que el show vio su final por allá en el cada vez más lejano 2014.

Sin embargo, la franquicia aún tiene un poco más para dar ya que se está preparando una secuela. De acuerdo con lo que informa Variety, Hulu (plataforma de suscripción que le pertenece a The Walt Disney Company) ya está desarrollando una nueva entrega basada en la historia originalmente creada por Craig Thomas y Carter Bays para la CBS.

Esta nueva serie llevará por nombre How I Met Your Father y Hilary Duff tomaría el papel protagónico. La sinopsis revelada dice que en un futuro cercano, el personaje llamado Sophie (encarnado por la actriz) le está contando la historia a su hijo sobre cómo conoció a su padre- vaya, la misma premisa del show original-. Sin embargo, se ha indicado que aún se desconoce cómo se vinculará esta entrega con la protagonizada por Josh Radnor, Cobie Smulders y Neil Patrick Harris.

Información actualizándose…