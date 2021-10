El final se acerca: Checa el primer avance de la última temporada de ‘La casa de papel’

Sin duda, Netflix tiene varias series y películas cuya vida no solo se limitó a las pantallas de miles de personas en todo el planeta. Ejemplos hay y muchos, pero si tuviéramos que mencionaron solo una producción de este servicio que se convirtió en un fenómeno mundial, por supuesto que tendríamos que hablar de La Casa de Papel. Luego de salvar esta historia y crear cuatro temporadas más, parece que ahora sí veremos el final de la banda.

Como recordarán, el pasado 3 de septiembre llegó la primera parte de la última temporada y como sucedió con las entregas anteriores, fue todo un éxito. Y la verdad es que lo entendemos porque la trama de El Profesor y todos los atracadores llegó a otro nivel, pues como recordarán aún no termina el atraco al Banco de España y lamentablemente, en este enorme plan que por momentos se les ha salido de las manos, han tenido un par de bajas.

‘La Casa de Papel’ volverá a Netflix para su última parte

Sin embargo, luego del intenso final del volumen 1 de la última temporada, La Casa de Papel regresará una vez más a Netflix para cerrar con broche de oro. Aunque todo indica que lo que vimos en los más recientes episodios fueron nada a comparación con lo que se viene, porque el gigante del streaming acaba de lanzar un nuevo adelanto del final de la parte 5 de esta serie y podemos decirles que mantendrá a todos al filo del sillón.

En este breve teaser, se muestran los estragos que dejó la batalla que la banda tuvo con el equipo de fuerza especial de Sagasta dentro del Banco de España, que como ya saben y si no, spoiler alert: terminó con la muerte de un personaje relevante. Dentro de este vistazo, El Profesor dice algo que sin duda será fundamental para los siguientes episodios: “En las últimas horas he perdido personas muy importantes, y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo”.

Las cosas se pondrán intensas para El Profesor y la banda

Más tarde, aparecen unas cuantas imágenes de la parte 5 de La Casa de Papel que sin duda nos dejan más preguntas que respuestas, y podemos darnos cuenta de que las cosas no serán nada fáciles para todos estos atracadores. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues al parecer tendrán que llorar, sufrir y poner a pruebas sus habilidades y estrategias con tal de salir no solo con vida, también con todo el oro del Banco.

Recuerden que el volumen 2 de la última temporada de La Casa de Papel llegará al catálogo de Netflix el próximo 3 de diciembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día de conocer el final de El Profesor, Palermo, Denver, Estocolmo y toda la banda, a continuación les dejamos el primer avance de esta segunda parte que promete ser más intensa, dramática y llena de acción que la entrega pasada: