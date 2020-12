No avisan: Legendary podría demandar a Warner por el estreno de ‘Dune’ en HBO Max

A principios de 2018, Paramount cerró las conversaciones con Netflix para que la plataforma de streaming adquiriera los derechos internacionales de Annihilation, la película de Alex Garland protagonizada por Natalie Portman y Oscar Isaac. La noticia fue una sorpresa, pues todos esperaban un estreno tradicional que estuviera a la altura de una cinta de quien ha generado mucha conversación en un género que es visual y de grandes proporciones: sci-fi.

La película se estrenó como parte de las originales de Netflix y pasó sin pena ni gloria. Paramount decidió no apostarle más una cinta que era compleja, misteriosa, con tintes de terror y que ponían a las audiencias a pensar. ¿Sería este el destino de otras producciones? La respuesta, hace dos años, era incierta. Pero en este 2020, ya es definitiva: sí.

HBO Max y Warner Bros.

El pasado 3 de diciembre, Warner Bros. anunció que 17 de sus producciones con fecha de estreno programada para 2021, tendrían un plan de salida conocido como day-and-date donde las películas se estrenarán de manera simultánea en salas de cine y en plataformas. Este será el destino de The Conjuring 3, The Suicide Squad, The Matrix 4, Dune, entre otras.

Un duro golpe para las cadenas de cine, sin duda. Pero también para los cineastas y el equipo de producción. Variety reportó que Legendary Entertainment, quienes financiaron una parte de Dune y Godzilla vs. Kong, podría tomar acciones legales contra Warner por la decisión de enviar sus películas a HBO Max, plataforma que forma parte de Waner Media que a su vez, pertenece a AT&T.

Este mismo medio revela que Legendary prácticamente no tenía idea de que Warner lanzaría de esta manera sus películas. Por lo que en caso de que no se abran conversaciones (para que se lleve una mayor proporción de las ganancias), podrían irse a un tema legal. Finalmente, Legendary pagó algo de los 175 millones de dólares que costó Dune y algo de los 160 millones que costó Godzilla vs. Kong.

Legendary, en este caso, ha colaborado en la producción de algunos de los más grandes éxitos de Warner en los últimos 20 años. Hablamos de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, la trilogía de The Hangover y la franquicia de Godzilla. Por lo que tener más participación en el plan de salida, no habría estado de más.

Vulture asegura que Village Roadshow, quienes están detrás de The Matrix 4, tampoco sabían de los planes de Warner.

¿Qué dice Denis Villeneuve o Christopher Nolan de Warner?

En una entrevista, Christopher Nolan dijo que no podía creer el plan de Warner para lanzar algunas de sus películas en cines y en HBO Max al mismo tiempo. “Hay mucha controversia porque no le dijeron a nadie“, dijo Nolan. “Para 2021, consiguieron a los mejores cineastas del mundo, y también a las más grandes estrellas que han trabajado, en algunos casos, durante años en algunos proyectos que son muy personales y que están pensadas en experiencias para una pantalla grande“.

El comentario de Nolan se centra en que no sólo sirve como un plan para darle más poder e importancia a las plataformas de streaming, sino que la controversia gira en torno a que no consultaron a directores para tomar estas decisiones sobre sus películas. ¿Cómo esto ayuda a que llegue a un mayor número de audiencia que debe experimentar la cinta en una sala de cine?

Tal es el caso de Denis Villeneuve. En varias entrevistas ha dicho que hacer Dune es su más grande sueño como cineasta. Y finalmente lo logró. Su adaptación de la novela de Frank Herbert, habría llegado a finales de este 2020 de no haber sido por la pandemia. Pero por lo mismo, retrasó su estreno un año: 1 de octubre de 2021.

Variety dice que de acuerdo a sus fuentes, Villeneuve está decepcionado por este plan de lanzamiento. Y es el mejor ejemplo para lo que dice Nolan: Villeneuve se tardó en adaptar la novela, y decidió trabajar en dos partes para poder llevar la esencia del libro a la pantalla.

El director canadiense es considerado como uno de los mejores en los últimos años con grandes cintas en su historias como Arrival, Blade Runner 2049, Sicario, Prisoners o Enemy. Y logró conseguir un elenco lleno de diversidad con los nombres más grandes del momento: Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Dave Bautista, y más.

Wonder Woman 1984 y los 10 millones de Gal Gadot

Wonder Woman de 2017 fue una de las películas más exitosas de ese año. Recaudó más de 800 millones de dólares y se convirtió en una de las más taquilleras con un personaje femenino como protagonista. Por eso es una sorpresa enterarse que Gal Gadot, la mujer encargada de darle vida a Diana Prince, sólo recibió 300 mil dólares…

Pero para este 2020, las cosas pintarían distinto. Gadot cobró 10 millones de dólares por aparecer en la secuela bajo el título de Wonder Woman 1984. Sin embargo, el tema de Gadot es un buen ejemplo de cómo la decisión de Warner podría afectar su relación con los actores, actrices y las agencias/representantes de los mismos.

En muchos casos, los artistas firman para aparecer en una película, y aquí es donde se establece la cantidad de dinero que han de recibir. Algunos, reciben una “primera parte” de esa cuota y establecen que el resto se le pagará al talento cuando la película llegue a cierta cantidad en taquilla. Así, el nombre de Gadot o Chalamet, se convierte en sinónimo de taquilla…

¿Qué va a suceder ahora que las películas no se van a estrenar primero en salas de cine donde responden a estos parámetros de los contratos? De manera “independiente”, muchos artistas firman contratos con marcas que se establecen a partir del tiempo que la película va a estar en cines, durante la promoción de las películas y las premieres. ¿Dónde quedan parados con el plan híbrido de Warner?

TENET

Acá les dejamos nuestra entrevista con Christopher Nolan por el estreno de TENET: