Es oficial: ¡Habrá nueva película de ‘Los indestructibles’ con Sylvester Stallone, Megan Fox y 50 Cent!

Los indestructibles (en su idioma original, The Expendables) es una de las franquicias cinematográficas de acción más reconocidas de la última década. Con tres entregas lanzadas entre 2010 y 2014, el proyecto encabezado por Sylvester Stallone se afianzó en la industria, sobre todo por el hecho de que reunió en su elenco a varios de los grandes nombres del cine de acción de todos los tiempos.

Y tras una tercia de millonarias películas, ¿habría espacio para una más? La idea siempre se mantuvo en la mira, pero la planeación y varios cambios en los staff de producción complicaron su desarrollo. Pero ahora, luego de varios años, por fin hay claridad sobre lo que será la cuarta parte de esta historia… y sí: habrá rostros nuevos en el reparto.

La cuarta parte de ‘Los indestructibles’ es un hecho

No era un rumor el hecho de que se preparaba la cuarta entrega de Los indestructibles. Sin embargo, con varios años desde la última película de la franquicia, la idea parecía lejos dede llegara a materializarse… hasta ahora. Hace más o menos un mes, el propio Sylvester Stallone ya nos daba emocionaba pues en sus redes sociales, subió la fotografía de un anillo en forma de calavera que a todas luces, se parece a la indumentaria que usa su personaje Barney Ross.

“Terminando de diseñar el nuevo anillo para The Expendables 4. Es un poco pesado, pero en definitiva te pondrá la punta de los dedos musculosa”, decía el posteo del actor en Instagram. Y así, ya despertaba la ilusión de los fanáticos rumbo a lo que sería la cuarta cinta. Y bueno, si hacía falta confirmar esto, este lunes se ha dado conocer que el proyecto está oficialmente en marcha.

De acuerdo con lo que informa The Hollywood Reporter, Lionsgate y Millenium Media, Los indestructibles comenzará su rodaje en octubre próximo y contará con la dirección de Scott Waugh (reconocido por su trabajo en la adaptación cinematográfica de Need For Speed).

Aunque los detalles se mantienen bien guardados, se sabe que el guión corrió a cargo de Spenser Cohen (Extinction de 2018) con el apoyo de Max Adams y John Joseph Connolly. Por el momento, no se ha señalado alguna fecha tentativa para el estreno… pero ya tenemos nuevo elenco y un nuevo protagonista, al parecer.

Megan Fox y 50 Cent se unen al reparto

Como dijimos, los detalles de la trama de la cuarta parte de Los indestructibles se mantienen resguardados, pero ya se sabe más o menos por dónde caminará el argumento. Según THR, aunque Sylvester Stallone evidentemente aparecerá en la nueva entrega, no será el protagonista principal.

La trama, según parece, se enfocará en el personaje de Jason Statham conocido como Lee Christmas, el segundo al mando del equipo de mercenarios. Statham también hará de productor en esta oportunidad. De los viejos conocidos del elenco, por ahora solo Dolph Lundgren y Randy Couture están confirmados.

Por el momento, no se ha confirmado si reaparecerán algunos de los rostros de antaño como Arnold Schwarzenegger, Wesley Snipes, Bruce Willis, Jet Li o Terry Crews. Eso sí, ya se sabe que Megan Fox, 50 Cent y el actor/artista marcial/coreógrafo de acción Tony Jaa están más que listos para tomar papales importantes en esta cinta venidera (aunque sus roles no han sido revelados). Andaremos atentos a próximos detalles.