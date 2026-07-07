Mientras leen esta nota antes de llegar al esperado primer tráiler de Avatar Aang: The Last Airbender, les sugerimos que escuchen “With a Little Help from My Friends”, porque de eso básicamente va esta historia: de una persona que se embarca en una aventura con ayuda de sus amigos.

Ya que pusieron la canción, es momento de continuar con la información. Como sorpresa, este martes 7 de julio, Paramount+ liberó el primer tráiler de una de las películas más esperadas, primero de la barra de Paramount y luego de su catálogo.

Así que, con el primer vistazo ya oficial, por acá les contamos todo lo que sabemos de Avatar Aang: The Last Airbender y el cambio de fecha que ya quedó pactado, y está mucho más cerca de lo que hubiéramos imaginado.

Imagen de Avatar Aang en su primer tráiler / Foto: Paramount Plus

Tráiler de Avatar Aang: The Last Airbender

Ser el último no significa que debas estar solo. Y esa es la lección que Aang ha tenido que aprender con el paso de los años. Sin embargo, en un giro inesperado, mientras ve los frutos de la armonía entre naciones tras la extensa guerra contra la Nación del Fuego, algo pasa.

Y ese algo es que Tagah, un antiguo airbender, aparece en el mapa. Y él podría ser la clave que Aang tanto ha buscado para reparar lo que hace falta: revertir la extinción de su propia comunidad.

La película de Avatar Aang: The Last Airbender está dirigida por Lauren Montgomery junto a Steve Ahn y William Mata, basada en la historia desarrollada por los meros meros creadores de la serie: Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko. Acá les dejamos el tráiler.

El elenco de Avatar Aang

Eric Nam toma el protagónico al prestar su voz para Aang. La sorpresa de esta cinta es la incursión de Dave Bautista como Tagah, junto a Jessica Matten como Katara, Román Zaragoza como Sokka, Steven Yeun como Zuko y Dionne Quan como Toph.

Los personajes principales de ‘Avatar Aang: The Last Airbender’ / Foto: Paramount Plus

¿Cuándo se estrena?

Avatar Aang: The Last Airbender tenía una fecha de estreno programada para octubre. La idea era que se estrenara en cines y toda la cosa. Pero en diciembre cambiaron los planes y decidieron que el estreno se diera a través de la plataforma de streaming.

Y ahora, con la salida de este primer tráiler, se reveló la fecha exacta de estreno para Avatar Aang, mucho antes de lo esperado: 25 de julio de 2026.