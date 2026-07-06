Estamos cada vez más cerca del estreno de La Odisea, la película número 13 en la filmografía de Christopher Nolan y la que bien podría convertirse en una de sus producciones más ambiciosas por la magnitud de la historia que busca contar: la de Odiseo, rey de Ítaca y una de las figuras fundamentales de la literatura occidental.

Para hablar de La Odisea, también es necesario mirar hacia La Ilíada, pues ambas obras universales, atribuidas a Homero, abarcan un periodo clave en la vida del rey de Ítaca.

A lo largo de estos relatos, Odiseo aparece como un hombre, esposo y padre que responde al llamado de la guerra. Cuando finalmente emprende el viaje de regreso a casa, el camino se convierte en una prueba casi imposible de superar al enfrentarse a dioses, criaturas de ascendencia divina y también a los mortales.

Odiseo enfrentando a los pretendientes de Penélope como parte del relato de ‘La Odisea’ / Foto: Shutterstock

Quién es quién en La Odisea

Como pueden ver, un poema épico exige una adaptación de proporciones similares. Por eso, Nolan reunió a un elenco enorme para dar vida a los distintos personajes que forman parte de La Odisea y del universo mitológico que la rodea.

Así que por acá les contamos quién es quién en La Odisea y cuál es la importancia de cada figura dentro del relato.

Matt Damon / Ulises – Odiseo

Matt Damon da vida a Odiseo, también conocido como Ulises. Este personaje ocupa un lugar central tanto en La Odisea como en La Ilíada.

Odiseo es hijo de Laertes y Anticlea, además de ser el rey de Ítaca. Dentro de la Guerra de Troya, Odiseo se define como uno de los guerreros más importantes del lado griego. Él ayuda a que Aquiles se una a la campaña, y luego, se le atribuye la idea del caballo de Troya, el cual marca el principio del fin de la guerra.

Después de diez años, Odiseo intenta regresar a casa. Pero en una de sus paradas, hiere a un cíclope, provocando la ira de su padre, Poseidón, retrasando su regreso a casa por oro 10 años. Todas estas aventuras y dificultades son las que construyen La Odisea.

Matt Damon es Odiseo en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Anne Hathaway / Penélope

Penélope es esposa de Odiseo y reina de Ítaca. Con el paso de los años, comienza a ser presionada para contraer matrimonio nuevamente, pues muchos dan por hecho que el rey ha muerto durante la guerra o en su viaje de regreso.

Así, varios nobles y líderes de Ítaca se presentan como sus pretendientes, interesados no sólo en ella, sino también en ocupar el lugar de Odiseo en el trono.A pesar de la presión, Penélope cree que Odisea volverá, así que para ganar tiempo, asegura que tomará una decisión cuando termine de tejer un sudario destinado a Laertes, padre de Odiseo.

Pero lo que hace es tejer durante el día y deshacer por la noche lo avanzado. Gracias a este engaño, logra retrasar su elección durante tres años.

Anne Hathaway es Penélope en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Tom Holland / Telémaco

Tom Holland interpreta a Telémaco en La Odisea de Christopher Nolan. Telémaco es hijo de Odiseo y Penélope, además de ser el heredero legítimo del trono de Ítaca. Durante la larga ausencia de su padre, presencia la llegada de pretendientes que ya se han instalado en el palacio y buscan ocupar el lugar de Odiseo.

Telémaco recibe la ayuda de la diosa Atenea para encontrar un camino, emprendiendo un viaje a Pilos y Esparta para saber sobre el paradero de su padre. Y así, cuando vuelve a Ítaca, Odiseo finalmente ha regresado.

Se convierte en aliado de su padre para ayudarlo a probar que es el rey de Ítaca, enfrentando a los pretendientes del palacio, principalmente Antínoo.

Tom Holland es Telémaco en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Robert Pattinson / Antínoo

Robert Pattinson interpreta a Antínoo en La Odisea de Christopher Nolan. Antínoo, hijo de Eupites, es uno de los principales pretendientes de Penélope durante la larga ausencia de Odiseo. Destaca porque es arrogante, ambicioso, curel e insistente en su deseo de casarse con la reina para hacerse del reino.

Su interés no se limita únicamente a Penélope, sino también al poder que representa ocupar el lugar de Odiseo. Por ello, se convierte en una figura de tensión dentro del palacio y llega incluso a encabezar un complot contra Telémaco, a quien ve como un obstáculo para sus propios planes.

Robrert Pattinson en Antínoo en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Zendaya / Atenea

Zendaya forma parte del elenco de La Odisea para interpretar a Atenea, diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra. Es hija de Metis y Zeus, y se diferencia de Ares en cuanto a que siempre usa la razón antes que la violencia impulsiva. Es más prudente y sabia, pues.

Atenea cumple un papel como protectora y guía. Su influencia es clave en el camino de Telémaco, a quien orienta durante la ausencia de Odiseo y anima a asumir con mayor firmeza su lugar como hijo del rey de Ítaca. Gracias a su intervención, Telémaco comienza a madurar y a enfrentar las responsabilidades que lo esperan mientras su padre intenta regresar a casa.

Zendaya es Atenea en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Samantha Morton / Circe

Durante su largo regreso a Ítaca, Odiseo llega a diferentes islas y puertos, donde enfrenta pruebas sobre su inteligencia, resistencia y deseo de volver a casa. Una ocurre en Eea, la isla gobernada por Circe, una poderosa hechicera capaz de transformar a los hombres mediante sus encantamientos.

Al llegar allí, varios miembros de la tripulación de Odiseo caen bajo el poder de Circe y son convertidos en cerdos. Antes de enfrentarse a ella, Odiseo recibe la ayuda de Hermes, quien le entrega una planta mágica que lo protege de sus hechizos y le permite resistir sus poderes.

Con el tiempo, la relación entre Odiseo y Circe cambia hasta que se convierten en amantes, y el héroe permanece en la isla durante un año. Antes de dejarlo partir, Circe le ofrece consejos esenciales para su viaje: le indica que debe descender al inframundo y le advierte sobre los peligros que encontrará más adelante, entre ellos el canto mortal de las sirenas.

Imagen de la actriz Samantha Morton / Foto: Shutterstock

Charlize Theron / Calipso

Charlize Theron interpretará a Calipso en La Odisea, una ninfa inmortal que habita en la isla de Ogigia como castigo de los dioses. ¿La razón? En algunas versiones, Calipso es hija del titán Atlas, y lo apoyó en la pelea de los titanes contra los dioses.

Odiseo llega a su isla después de perder su embarcación y a todos sus hombres en una tormenta provocada como castigo divino. Ella lo salva, pero lo retiene durante siete años… mismos que Odiseo anhelo volver a Ítaca.

Para convencerlo de quedarse, Calipso le ofrece la inmortalidad, pero la rechaza. Es así como Atenea va con Zeus y le pide ayuda. Este envía a Hermes para ordenar a Calipso que lo deje ir. Ella acepta de mala gana, y le ayuda a Odiseo a partir. Según Hesíodo, Calipso y Odiseo tuvieron dos hijos.

Charlize Theron es Calipso en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Jon Bernthal / Menelao

Jon Bernthal interpreta a Menelao en La Odisea de Christopher Nolan. Menelao es el rey de Esparta y hermano menor de Agamenón, monarca de Micenas y líder del ejército griego durante la Guerra de Troya.

Aunque su papel dentro del conflicto es importante, Menelao es recordado sobre todo por su vínculo como esposo de Helena, cuya partida a Troya desencadena uno de los episodios más famosos de la mitología griega.

Cuando Telémaco viaja a Esparta en busca de noticias sobre su padre, Menelao lo recibe y le ofrece información clave sobre el destino de Odiseo. Gracias a su relato, Telémaco descubre que su padre sigue con vida, aunque permanece retenido lejos de Ítaca, impedido de completar su regreso a casa.

Jon Bernthal es Menelao en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Lupita Nyong’o / Helena de Troya

Lupita Nyong’o interpretará a Helena en La Odisea, una de las figuras femeninas más importantes y famosas de la mitología griega. Para algunos, Helena es hija de Zeus y Leda; para otros, son Zeus y Némesis. En ambas, con el elemento divino, su belleza era incomparable, descrita por Homero equiparable a la de una diosa.

La belleza de Helena fue tal, que varios hombres en Grecia pelearon por su mano hasta que Menelao, rey de Esparta, la reclamó como esposa, convirtiéndola en reina de Esparta.

La etapa más famosa de Helena es la que se interpreta de dos formas. En unos relatos, Helena es raptada por Paris, príncipe troyano, quien aprovechó la ausencia de Menelao (estaba en el funeral de su papá) para llevársela. Otros dicen que huyó con él, quizá hechiazada por Afrodita ante la promesa de darle el amor de la mujer más hermosa del mundo.

Sea cual sea la versión, la presencia de Helena en Troya se convierte en el punto de partida del conflicto que separa a Odiseo de su familia y de su reino durante diez años: la Guerra de Troya.

Imagen de Lupita Nyong’o / Foto: Shutterstock

Benny Safdie / Agamenón

Benny Safdie también forma parte del elenco de La Odisea de Christopher Nolan y podría interpretar a Agamenón, rey de Micenas, hermano de Menelao, esposo de Clitemnestra, y comandante principal del ejército griego durante la Guerra de Troya.

Antes de partir a la guerra, Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia para obtener el favor de los dioses y navegar con éxito a Troya. En algunas versiones del mito, Odiseo participa en este episodio al llevar a Ifigenia hasta el lugar donde se cumpliría el sacrificio.

Durante su descenso al inframundo, Odiseo vuelve a encontrarse con Agamenón, ya convertido en una sombra entre los muertos. Este encuentro permite recordar el destino del rey de Micenas y refuerza el tono trágico que acompaña a muchos de los héroes que participaron en la Guerra de Troya.

Benny Safdie es Agamenón en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Lupita Nyong’o / Clitemnestra

Lupita Nyong’o también interpretará a Clitemnestra en La Odisea de Christopher Nolan. Clitemnestra es media hermana de Helena e hija de Leda y Tindáreo, además de esposa de Agamenón, rey de Micenas y hermano mayor de Menelao.

Dentro de la mitología griega, Clitemnestra es recordada como una figura marcada por la traición, la venganza y el resentimiento. Su matrimonio con Agamenón es igual de desafortunado que el de su hermana.

Cuando Agamenón regresa de la guerra, es asesinado por un complot organizado por Clitemnestra con su amante, Egisto. En la tragedia Agamenón de Esquilo, este asesinato se presenta no sólo como un acto de infidelidad, sino también como una forma de venganza por la muerte de Ifigenia, convirtiendo a Clitemnestra en uno de los personajes femeninos más complejos y trágicos del ciclo griego.

Lupita Nyong’o es Clitemnestra en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

John Leguizamo / Eumeo

John Leguizamo interpreta a Eumeo en La Odisea. Eumeo es el porquerizo de Ítaca, encargado de cuidar los cerdos del palacio y uno de los sirvientes más leales de Odiseo. Aunque llegó a la isla siendo niño y en condición de esclavo, con el tiempo se convirtió en una figura cercana al reino, el cual se caracteriza por ser noble, humilde y fiel.

Durante la larga ausencia de Odiseo, Eumeo permanece fiel a su señor y rechaza la actitud abusiva de los pretendientes que invaden el palacio. Cuando Odiseo regresa a Ítaca disfrazado, Eumeo lo recibe sin reconocerlo al principio, pero le ofrece hospitalidad y le informa sobre la situación del reino, incluida la presión sobre Penélope.

John Leguizamo es Eumeo en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Himesh Patel / Euríloco

Himesh Patel interpreta a Euríloco en La Odisea, uno de los compañeros más importantes de Odiseo durante su viaje de regreso a Ítaca. Euríloco cumple el papel de lugarteniente en la flota de Odiseo.

Aunque se mantiene leal a Odiseo, su personaje también refleja las debilidades humanas que aparecen a lo largo del viaje. En distintas ocasiones, Euríloco cede ante el miedo, la desconfianza o la tentación, lo que lo convierte en una figura compleja dentro del relato.

Himesh Patel es Euríloco en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Jimmy Gonzales / Cefeo

Jimmy Gonzales interpreta a Cefeo en La Odisea de Christopher Nolan. Dentro del relato, Cefeo aparece como uno de los hombres que acompañan a Odiseo durante su difícil viaje de regreso a Ítaca, formando parte de la tripulación.

De acuerdo con algunas versiones, Cefeo es uno de los compañeros de Odiseo que encuentra la muerte a manos del cíclope, episodio que refuerza el carácter brutal y amenazante de esta etapa del viaje.

Jimmy Gonzales es Cefeo en La Odisea / Foto: Universal Pictures

Elliot Page / Sinón

Elliot Page vuelve a colaborar con Christopher Nolan en La Odisea, esta vez en el papel de Sinón, un guerrero griego, también conocido como un espía hábil para el engaño. Su importancia radica en su participación en la entrada del enorme caballo de madera a Troya.

Sinón entra a la ciudad, y convence a los troyanos de que el caballo es una ofrenda de los dioses. Gracias a eso, los enemigos que se mantenían dentro, superan la muralla inquebrantable de Troya y ganan la guerra.

En algunos relatos, Sinón es primo de Odiseo por parte de su familia materna. No se sabe si esto será parte del relato de Nolan.

Elliot Page es Sinón en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Mia Goth / Melanto

Mia Goth interpreta a Melanto en La Odisea de Christopher Nolan. Melanto es una de las sirvientas de Penélope, aunque su lealtad no permanece del lado de la reina ni de la casa de Odiseo. Se acerca a los pretendientes que ocupan el palacio y apoya su causa de usurpar el reino.

Melanto participa en la tensión que rodea a Telémaco y se alinea con quienes buscan debilitar su posición como heredero. Cuando Odiseo regresa disfrazado de mendigo, ella lo trata con desprecio y crueldad, sin saber que en realidad se encuentra frente al verdadero rey de Ítaca.

Mia Goth es Melanto en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Bill Irwin / Polifemo (cíclope)

Odiseo y sus hombres llegan a la isla de los cíclopes después de visitar la tierra de los lotófagos. Al entrar en la cueva de Polifemo en busca de comida, quedan atrapados cuando el cíclope bloquea la salida con una enorme piedra y comienza a devorar a varios de ellos.

Para escapar, Odiseo lo engaña ofreciéndole vino y diciéndole que su nombre es “Nadie”. Cuando Polifemo se duerme, Odiseo y sus hombres lo dejan ciego. Al pedir ayuda, el cíclope grita que “Nadie” lo atacó, por lo que los demás no intervienen.

Finalmente, los sobrevivientes escapan ocultos bajo las ovejas. La cosa es que Polifemo es hijo de Poseidón, por lo que su herida provoca la ira del dios del mar, quien dificulta el regreso de Odiseo a Ítaca.

Bill Irwin es Polifemo en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Corey Hawkins / Pólibo

Corey Hawkins forma parte del elenco de La Odisea de Christopher Nolan para interpretar a Pólibo, quien mantiene una relación con los pretendientes de Penélope en Ítaca.

En el relato de Homero, Pólibo es el padre de Eurímaco, uno de los pretendientes más malvados que presiona a Penélope para unirse en matrimonio, quitándole el poder a Odiseo. Eurímaco forma parte de de la conspiración fallida para eliminar a Telémaco.

Corey Hawkins es Pólibo en ‘La Odisea’ / Foto: Universal Pictures

Travis Scott / Bardo

Lo que se sabe del personaje de Travis Scott en La Odisea de Nolan, es que es un bardo, una persona que cuenta relatos, y también un poeta. Podría interpretar a una figura dentro de la historia de La Odisea, o bien, la figura de Homero, el poeta a quien se le atribuye la creación del poema.