Antes de tocar en México, Ringo Starr vino para grabar la película 'El Cavernícola' y de paso, conocer a la que sería su esposa.

Lo que necesitas saber: Antes de tocar en México, Ringo Starr vino para grabar la película 'El Cavernícola' y de paso, conocer a la que sería su esposa.

La gran mayoría conocemos a Ringo Starr por ser el baterista de The Beatles y por el enorme legado musical que dejó junto a John, Paul y George. Sin embargo, más allá de los Fab Four e incluso de su carrera como solista, es curioso que también tiene una gran trayectoria dentro del cine que hasta lo trajo a México muchos años antes de su primer concierto en su país.

Desde sus apariciones en las películas que protagonizó la banda de Liverpool, Ringo se mostró interesado en la actuación. Para finales de los 60 participó en cintas como Candy (donde compartió créditos con figuras como Marlon Brando y Richard Burton), The Magic Christian, 200 Motels (dirigida por Frank Zappa), Blindman, Son of Dracula y Lisztomania, que le valieron buenos comentarios por su trabajo.

Paul McCartney y Ringo Starr / Foto: facebook.com/PaulMcCartney ( Linda McCartney)

Ringo Starr y el enorme reto de aparecer en ‘El Cavernícola’

A la par de la grabación de sus discos en solitario e incluso colaborar con sus excompañeros de The Beatles, Ringo Starr se hizo de un nombre dentro de la industria cinematográfica. Sin embargo, a inicios de los 80 le llegó la oportunidad de protagonizar una nueva película llamada El Cavernícola, que representó un enorme reto como actor para el músico británico

Aunque Ringo era muy bueno para la comedia (pues casi siempre lo buscaban para este género) y que el proyecto estaba dentro del mismo tono, en esta ocasión la cosa sería muy diferente. Resulta que al tratarse de una historia de cavernícolas, tanto el personaje de Starr como el resto del elenco no tendrían más que 15 palabras en “lenguaje primitivo” para expresarse, pues todo se centraría en el humor físico y las expresiones de los actores.

A pesar de lo complicado que puede ser ese estilo de filmación y que no era una enorme producción de Hollywood, Ringo Starr aceptó trabajar en El Cavernícola, película que contó con la dirección de Carl Gottlieb (quien en 1975 se hizo famoso por coescribir el guión de Jaws junto a Steven Spielberg) y una trama que prometía romperla durísimo en taquilla, considerando que era un proyecto de clase B.

En esta cinta seguimos a Atouk (Ringo), uno de los miembros más débiles de su tribu que es acosado por el líder, Tonda. Después de ser desterrado junto con su amigo Lar (Dennis Quaid), el protagonista se une a un grupo de inadaptados que viven un montón de aventuras, desde enfrentarse a dinosaurios hasta descubrir drogas sedantes o el fuego, inventan la cocina, la música, las armas, e incluso aprenden a caminar completamente erguidos.

&pp=ygUTcmluZ28gc3RhcnIgY2F2ZW1hbg%3D%3D &pp=ygUTcmluZ28gc3RhcnIgY2F2ZW1hbg%3D%3D

Y Ringo vino a México para trabajar en esta película

Atouk usa estos avances para liderar un ataque contra Tonda, derrotándolo y convirtiéndose en el nuevo líder de la tribu. De eso más o menos va la trama de El Cavernícola; sin embargo, no bastaba con contar con el carisma natural de Ringo Starr para grabar la película, necesitaban encontrar locaciones adecuadas para el proyecto y las imágenes que tenían en mente.

La producción se puso a buscar lugares para filmar esta cinta, que al verlas te transportaran a la era de las cavernas y descubrieron que el sitio ideal era ni más ni menos que México. Es por eso que en febrero de 1980, tanto Ringo como todo el equipo de filmación estuvieron varios meses en tierra azteca. Principalmente, grabaron en el Parque Nacional Sierra de Órganos en la ciudad de Sombrerete en Zacatecas; Mexiquillo, Durango; y en los Estudios Churubusco de la CDMX.

Ringo Starr en ‘El Cavernícola’ / Captura de pantalla

Durante el tiempo que Ringo Starr estuvo en México, surgieron unas cuantas historias curiosas que no están 100% confirmadas pero que vale la pena rescatar. Se dice que a su llegada a la ciudad y a raíz de los problemas que tuvo Paul McCartney en Japón (cuando lo detuvieron varios días por cargar con marihuana), al exBeatle le revisaron muy bien las maletas que ingresó al país para confirmar que no trajera sustancias ilegales.

Por si esto no fuera suficiente, algunos medios cuentan que mientras se encontraban grabando en Durango, Ringo entró a dar una vuelta a una tienda donde vendían instrumentos musicales y, sin pedir permiso, se sentó a tocar una batería que tenían exhibida. Sin embargo, cuando la joven que atendía el lugar lo vio, salió corriendo para regañarlo y correrlo por andar agarrando los instrumentos. Suponemos que no imaginaba que estaba gritándole a una leyenda viviente, jiar jiar jiar.

Ringo Starr en ‘El Cavernícola’ / Captura de pantalla

Tras varios meses de grabaciones en la capital chilanga, donde incluso el mismísimo Ringo Starr dio un par de entrevistas a medios nacionales en las que habló de su experiencia en la CDMX, Acapulco y Yucatán, así como de las cosas que más les gustaban de nuestro país, el 17 de abril de 1981 se estrenó El Cavernícola en Estados Unidos (y el 25 de diciembre en cines mexicanos) y no tuvo el recibimiento que se esperaba.

En general, los críticos concluyeron que la película era divertida y alegre, pero que caía en lo ridículo. La cinta recibió en su mayoría calificaciones bajas, aunque muchos rescataron el elenco interesante que tenía el proyecto y las secuencias de dinosaurios, las cuales fueron creadas en stop motion y que en su momento, le volaron la cabeza a quienes las vieron en la pantalla grande.

Ringo Starr salió enamorado de nuestro país

A pesar de que El Cavernícola se podría considerar “un fracaso” en la carrera como actor de Ringo Starr, pasó algo muy importante que surgió trabajar en esta película. Durante las filmaciones, el exbaterista de The Beatles compartió créditos con Barbara Bach, actriz y modelo estadounidense que dio vida al personaje de Lana en la cinta, el interés amoroso de Atouk y su rival, Tonda.

Aunque dentro de la historia, Atouk rechaza a Lana para quedarse con Tala (interpretada por Shelley Long), en la vida real la cosa fue distinta. Resulta que tras las grabaciones de esta producción y conocerse en el set, Ringo comenzó a salir con Barbara, pues según palabras del propio Starr: ambos “se enamoraron al instante” y terminaron verdaderamente flechados.

Ringo Starr en ‘El Cavernícola’ / Captura de pantalla

Y parece que Ringo Starr no mentía, pues el 27 de abril de 1981 –tan solo un año después de terminar con las filmaciones e incluso antes de que El Cavernícola tuviera su estreno oficial– se casó con Barbara Bach en el Ayuntamiento de Marylebone en Reino Unido. Desde entonces siguen juntos y todo gracias a que vinieron a México para trabajar en esta película.

Más allá de que no es uno de los mejores trabajos de Ringo en el cine, aparecer en la cinta le hizo muy bien, pues dejando de lado los comentarios y críticas, se fue de nuestro país con la que a la larga se convertiría en su esposa y compañera de vida. Por cierto, si aún no ven El Cavernícola, acá abajo se las dejamos para que le echen un ojo a esta loca historia.