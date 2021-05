Noches en corto: ‘Black Sheep’ de Ed Perkins y el racismo sistémico

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Lamentablemente y a estas alturas de nuestra existencia, el racismo sigue siendo un tema importante dentro de la conversación a nivel mundial, aunque la gente cada vez tolera menos estas actitudes. El ejemplo perfecto de esto quedó demostrado en 2020 cuando, a raíz de una serie de asesinatos de miembros de la comunidad afroamericana que inició con George Floyd, millones de personas salieron a las calles para manifestarse y así exigir justicia.

Sin embargo, y a pesar de que el movimiento Black Lives Matter despertó, aún nos falta mucho para terminar de una vez por todas con este problema, pues muchas veces van más allá de discriminar a hombres y mujeres por su color de piel, en ocasiones los ponen en peligro. Tal y como podemos verlo en Black Sheep, un corto dirigido por Ed Perkins para The Guardian y que en 2019 obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Cortometraje Documental.

‘Black Sheep’

Este filme nos presenta a Cornelius –inspirado en el cineasta Cornelius Walker–, un adolescente afroamericano que por distintas circunstancias, se muda junto a su familia a un barrio en Essex, Reino Unido. Pero las cosas no son nada fáciles para ellos, pues en ese lugar existe una pandilla que se encarga de tratar de manera violenta a aquellos que no tienen el mismo color de piel que la gente de aquel país. Es ahí donde todo se pone denso.

Black Sheep es una historia donde a través de una trama cruda y honesta, este joven nos narra sus experiencias de infancia y juventud rodeado de racismo. Pero más allá de abrir los ojos sobre un problema que sigue estando presente en nuestra sociedad, también cuenta cómo es que afronto esta situación y salió adelante de una dura realidad cargada de violencia, inseguridad y odio, y que ojalá abra los ojos de muchas personas.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa’ pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

También puedes leer: NOCHES EN CORTO: ‘FALLIN’ FLOYD’, DE ALBERT ‘T HOOFT Y PACO VINK

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!