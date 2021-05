Noches en corto: ‘Fallin’ Floyd’, de Albert ‘t Hooft y Paco Vink

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles, queridos lectores, propuestas de cortometrajes de nuevos talentos… y algunos ya conocidos.

La mayoría de las personas en algún punto de nuestra vida hemos sentido el tocar fondo. Y no cabe duda que esa es una de las emociones menos deseadas, pues a veces llega a ser tan fuerte y llena de desesperanza que nos vemos casi orillados a vivir de manera automática y con el intento de llenar ese vacío con cualquier cosa, incluso si es nociva para nosotros.

Justamente ese es el concepto que trae el cortometraje ‘Fallin’ Floyd’, uno que nos muestra cómo la depresión puede crecer y crear problemas en nuestra vida diaria si es que no hacemos nada para detenerlaa. Pero no sólo eso, ya que también nos demuestra que uno puede volver a ver la vida con color incluso si en el momento no parece así.

‘Fallin’ Floyd’ y el reflejo de la depresión

Creado en 2013 por “Il Lustern”, una productora originaria de Holanda, ‘Fallin’ Floyd’ nos muestra la historia de un sujeto que ama tocar la trompeta en las calles. Su vida parece muy feliz hasta que un día descubre que la persona de la que está enamorado lo ha cambiado por otra persona, un golpe que lo deja con una tristeza profunda.

En el cortometraje podemos ver las dificultades que la tristeza le da al protagonista de la historia, quien se ve torpe y necio al aferrarse al recuerdo de la persona que lo lastimó. Sin embargo, el final del corto nos demuestra que siempre podremos ver al sol salir de nuevo si nos apoyamos de esas cosas que nos hacen sentir con vida.

Se los dejamos a continuación:

