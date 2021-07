Noches en corto: ‘This Time Away’ de Magali Barbe sobre cómo sobrellevar la soledad

Noches en corto es una sección de Sopitas.com que busca presentarles, queridos lectores, propuestas de cortometrajes de nuevos talentos… y algunos ya conocidos.

¿Cómo se lidia con la soledad?… Cuando este sentimiento se encarna por completo, muchas personas tratan de convencerse de que, quizá, lo mejor es mantenerse así. De alguna manera, se acostumbran a andar por cuenta propia y esta condición de mantenerse huraño los aísla del contacto humano.

Sin embargo, uno nunca sabe cuándo las cosas pueden cambiar y justo en el momento más inesperado, por ahí habrá algo o alguien que les ayude a reconfortarse. Este es el concepto que maneja This Time Away, un cortometraje futurista con el que la directora Magali Barbe nos muestra una emotiva historia sobre la soledad y cómo, por más que lo neguemos, siempre es bueno tener un poco de compañía.

‘This Time Away’

Nigel es un hombre de la tercera edad solitario, gruñón y aparentemente, un poco bebedor. Sin embargo, él deja en claro que -supuestamente- ‘disfruta’ su soledad y eso se lo recalca incluso a su propia hija, quien hace lo posible por convivir con él.

Pero el señor se niega. Pronto, nos deja ver que la ausencia de su esposa le ha amargado la vida, pero él insiste en que “no necesita a nadie” y de manera agresiva, le pide a su hija que se vaya de su casa cuando ella lo visita. Un día, el hombre se da cuenta que afuera en su patio un grupo de niños está pateando a un viejo robot y los corre.

La máquina, en agradecimiento, decide ayudarle con tareas cotidianas del hogar. Aunque a principio Nigel se muestra descontento con la presencia del robot, poco a poco comenzará a abrirse y a mostrar su lado más dócil con él. Lo que no se espera nuestro longevo protagonista es que este curioso androide es más humano y tiene más relación con él de lo que parece. Activa los subtítulos y ve This Time Away a continuación.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!