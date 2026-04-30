Lo que necesitas saber: El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya presentó el caso ante un Gran Jurado, el cual examinó la causa probable y determinó que la acusación puede proceder.

El día de hoy 29 de abril se dio a conocer que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con el narcotráfico junto a al menos otras 9 personas, lo que ha desatado un nuevo frente de tensión.

SRE confirma solicitud de extradición contra Rocha y otros 9 a Estados Unidos, ¿qué seguiría?

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió la solicitud de detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, señaló que la documentación enviada no cuenta con elementos de prueba suficientes en esta etapa para llevar a cabo una detención.

Foto: rochamoya_

Por ello, el caso se pasó a manos de la Fiscalía General de la República, que deberá analizar si esta solicitud cumple con el tratado de extradición y la Ley de Extradición Internacional. En caso de no encontrar elementos válidos, el proceso podría frenarse.

Ante todo este panorama, Morena ya reaccionó. El caso generó inquietud dentro del partido en la Cámara de Diputados y legisladores comenzaron a preguntarse si procedería un desafuero.

Sin embargo, según el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, a la Cámara de Diputados no le correspondería directamente iniciar un proceso contra el gobernador, ya que en este caso sería el Congreso local de Sinaloa el que tendría que intervenir.

Mientras tanto, del lado de Estados Unidos, el Departamento de Justicia ya presentó el caso ante un Gran Jurado, el cual examinó la causa probable y determinó que la acusación puede proceder.

Foto: @rochamoya_

Esto no significa que se haya probado su culpabilidad, sino que el caso puede avanzar a juicio, donde otro jurado será el encargado de determinarla.

Sin duda, este tema continuará en desarrollo, mientras el caso entra en revisión en México y se define si avanzará por la vía legal, política o ambas en paralelo.