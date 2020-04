En México, hasta el 30 de abril es que debemos permanecer en casa para mitigar la propagación del coronavirus o Covid-19, y sólo debemos salir en caso de realizar alguna actividad esencial relacionada a los servicios médicos, bancos, etcétera. Y con esta medida de quedarse en casa, es que ahora hemos de explotar todos los estrenos de las plataformas de streaming.

Y aquí es donde entra HBO y HBO Go con una gran noticia. Este mes llega Once Upon a Time… in Hollywood, la última película de Quentin Tarantino que se estrenó en julio/agosto de 2019, y se convirtió en una de las producciones más destacadas del año.

Y ahora el momento de la verdad. Once Upon a Time… in Hollywood se estrena este sábado 4 de abril. La otra buena noticia es que no llega sola. Otros títulos que formarán parte del catálogo de HBO y HBO Go, es Yesterday de Danny Boyle el 11 de abril; Spider-Man: Far From Home con Tom Holland para el 18 de abril y Bad Education de Cory Finley para el 25 de abril.

Y estas son las películas que salen este abril de la plataforma. Así que es su última oportunidad de verlas. Skyscraper el 8 de abril; The First Purge el 22 de abril; y Ant-Man and the Wasp el 30 de abril.

En teoría, Once Upon a Time… in Hollywood es la penúltima película de Tarantino antes de que le icónico director se retire a escribir guiones y libros. Así es, ha dicho en varias ocasiones que piensa retirarse después de que salga su décima historia (11 películas serían, en realidad, si contamos Kill Bill Vol.2).

Once Upon a Time… in Hollywood compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2019, pero “perdió” frente a Parasite de Bong Joon-ho, la cual se convirtió en la máxima ganadora de los premios de la Academia 2020 con el Oscar a Mejor Película, dejando, nuevamente a Once Upon a Time… in Hollywood sin el máximo galardón, pero Brad Pitt sí se lo llevó como Mejor Actor de Reparto.

Esta película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Pitt como un actor de westerns y su doble de acción. Ambos se enfrentan a las consecuencias de la decisión de Rick Dalton de dejar la serie estrella de la televisión, Bounty Law, para tener una carrera en el cine. Pero todo sale mal…

Once Upon a Time… in Hollywood cuenta también con la participación de Margot Robbie como Sharon Tate, quien fue asesinada en 1969 por miembros de la familia Manson de Charles Manson. Al Pacino, Dakota Fanning, Luke Perry, Damian Lewis, Austin Butler, Kurt Russell, Sarah Margaret Quaelley y más, formaron parte del elenco de esta cinta que llega a HBO y HBO Go este 4 de abril.

Échenle un ojo a la entrevista que le hicimos a Quentin Tarantino por el estreno de Once Upon a Time… in Hollywood: