8 películas y series de Japón o la cultura japonesa para maratonear a gusto

El cine japonés es uno de los más destacados en la actualidad. Quizá, y fuera de la región, encuentren su bajo en el trabajo icónico de Akira Kurosawa, el cual le presentó el arte fílmico al mundo lleno de elementos ancestrales que no estaban peleados con la modernidad. Durante los años –al menos después de que Kurosawa se llevara el León de Oro en Venecia en 1951 por Seven Samurais (AQUÍ hablamos sobre el filme)–, se abrió un mundo de posibilidades en el séptimo arte…

De este modo, y a propósito de los Juegos Olímpicos y nuestra inmersión en la cultura japonesa, nos armamos un listado de series, películas y documentales japoneses o sobre sus tradiciones, que vale la pena ver y con el que puedes maratonear a gusto (todo está disponible en plataformas de streaming).

Shoplifters

Hirokazu Koreeda se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2018 por Shoplifters, una producción japonesa que retrata a una familia contemporánea de las periferias de Tokio donde hay pobreza, violencia, abuso y comunión. La familia, liderada por el padre llamado Osamu, está conformada por buenas personas que toman muy malas decisiones.

Durante una noche en regreso a casa, ya con el invierno encima, Osamu y Shota (de 10 años) encuentran a una niña de unos 5 años que parece ser abandonada y abusada por sus padres. Por lo que toman la decisión de llevársela a su casa y cuidar de ella; meses después, la desaparición de la niña llena los titulares de todos los medios en el país.

Un evento inesperado entre Shota y la niña, pone en jaque la unión familiar de los Shibata que nos hace cuestionarnos qué es lo que realmente se define como familia, cómo estas se construyen y cómo el contexto de las mismas tienen implicaciones en su fuerza. Shoplifters está disponible en Netflix, pero corran porque se va de la plataforma el próximo 31 de agosto.

Level Five

No hay nada más impreciso que la memoria, y eso lo sabía bastante bien el escritor y director francés Chris Marker, quien es mundialmente conocido por sus documentales, los cuales superan la barrera del archivo para convertirse en un ensayo que aborda temas que siempre apelan a la memoria, al recuerdo, al ejercicio de volver al pasado sin serle fiel al mismo para hablar, irónicamente, del futuro.

Por eso decidimos integrar a esta lista un enorme documental/ensayo/obra de Marker titulado Level Five de 1997 donde una mujer llamada Laura debe terminar un trabajo que quedó a medias de su amante. ¿De qué se trata? Debe terminar el guion de un videojuego de estrategia de la Batalla de Okinawa, la cual se llevó a cabo en 1945 donde murieron cientos de miles de soldados japoneses.

Mientras más investiga y se refugia en los archivos, aquellos que cuentan la verdad de un enfrentamiento crudo de más de 80 días, descubre que reconstruir el escenario de Okinawa, se trata más de reescribir la historia. Y volvemos al tema de la memoria, pues Marker no le permite a su protagonista crear un juego que se altere conforme al jugador, sino que viva/reproduzca lo que de verdad pasó.

Level Five está disponible en MUBI.

Giri/Haji

Giri/Haji es una de las producciones para la televisión más emocionantes que nos muestran un lado distinto de la cultura japonesa dentro y fuera del país. Producida por los responsables de Chernobyl, en esta serie conocemos a Kenzo Mori, un detective de Tokio que descubre que su hermano, quien supuestamente estaba muerto a partir de una venganza yakuza, sigue vivo.

El hecho de que Yuto siga vivo, pone en jaque la paz que las familias de la mafia japonesa, pactaron con la policía para evitar derroches de violencia. Por lo que Kenzo debe encontrar a su hermano, llevarlo ante los yakuzas, para que no se desate una guerra en Tokio. Mientras nuestro protagonista sigue las pistas, descubre que Yuto radica en Londres.

Así, en una serie que toma como base el deber y la vergüenza (y cómo están íntimamente relacionadas en términos familiares), es que descubrimos el sistema podrido en el que se basan las policías de dos de las más grandes ciudades del mundo. Kenzo se une a una detective en decadencia llamada Sarah, para encontrar a su hermano y evitar una ola de violencia con tintes internacionales.

Giri/Haji, una coproducción de la BBC, está disponible en Netflix.

Japan: Between Earth & Sky

Japón es uno de los países que resguarda una enorme cantidad de maravillas naturales, lo cual representa un interesante contraste frente a sus avances tecnológicos y la meca de su turismo, Tokio, donde la esencia urbana impera por encima de todo. Pero es justamente por lo primero, que les queremos recomendar una docuserie de National Geographic (2018) titulada Japan: Between Earth and Sky.

Esta producción, en tan sólo tres episodios impresionantes, nos muestra los escenarios más majestuosos que recorren del sur al norte de Japón. Las imágenes fueron capturadas en 4K para presentar, justamente, la combinación de elementos modernos y ancestrales que obedecen a la propia naturaleza.

Las cámaras hacen un recorrido espectacular en el norte, donde imperan los volcanes y los lagos; luego dan paso a la intimidad de una comunidad a las orillas del Fuji donde los terremotos y conflictos armados han hecho de las suyas; y por último, el sur donde se potencia el misticismo y la espiritualidad que hacen de Japón un país tan fascinante.

Japan: Between Earth and Sky está disponible en Disney+. A continuación les dejamos el tráiler de este título del canal de NG en Bélgica (lo sentimos), pero es para que se impresionen de los visuales que podrán ver.

Hara-kiri: Death of a Samurai

En 1970, Yukio Mishima se aplicó el harakiri, un ritual de suicido realizado entre samuráis por cuestiones de honor. El escritor japonés, después de 20 años de presentar personajes que hacían alusión a la búsqueda del fin y decir en una última entrevista que estaba agotado, se quitó la vida como una forma de resistirse al orden irrespetuoso que los aliados instauraron en su país imperial y tradicionalista.

Hacemos alusión a Mishima y el episodio final de su vida, para reconocer en este ritual un elemento representativo de la cultura japonesa que ha sido presentado en pantalla en varias ocasiones (muchas veces en manos de no japoneses que lo explotan con morbo). Y por eso es que decidimos integrar al cineasta japonés Takashi Miike y su Hara-kiri: Death of a Samurai.

Miike es uno de los máximos exponentes del cine japonés que navega entre lo experimental y una forma narrativa que es imposible describir. Hara-kiri: Death of a Samurai nos muestra a un guerrero que pide un espacio en una causa feudal para realizar el harakiri, pero en realidad, se trata de encontrar el momento para llevar una historia de venganza relacionada con su hijo: un antiguo guerrero que sufrió un destino fatal en ese mismo lugar.

Hara-kiri: Death of a Samurai está disponible en Prime Video.

Our Little Sister

Volvemos con otra recomendación del grandioso Hirokazu Koreeda porque es uno de los directores más destacados de Japón en la actualidad, y porque la forma en la que presenta las relaciones familiares siempre han sido interesantes más allá del morbo de reconocer un impacto cultura en estas. Koreeda, así, siempre parte del principio de que las familias son conformadas por seres humanos, y Our Little Sister de 2015 no es la excepción.

Aquí conocemos a tres hermanas que tras la muerte de su padre, descubren que tienen una media hermana más pequeña. Así que deciden convivir con ella para conocerla y evitar que en la familia haya dos pérdidas a pesar de que esta joven sea la “hija de la mujer que destruyó a su primera familia”.

Todas las hermanas reconocen, de alguna manera, que las decisiones de sus padres (buenas o malas), no les corresponden a ellas, mucho menos pagar un precio por lo que [email protected] consideran honor. Como les comentábamos, el director japonés deja de lado los preceptos tradicionales de la familia para presentarnos una historia que no corresponde a hemisferios más allá del idioma.

Our Little Sister (Nuestra pequeña hermana) está disponible en MUBI.

Tokyo Girl

En 2016 se estrenó en Japón la primera temporada de Tokyo Girl de Hisako Kurosawa que ponía al centro de su historia a Aya, una joven nacida fuera de la capital japonesa y que aspira a salir de aquel lugar con la intención de convertirse en alguien “importante”. Y con esto no nos referimos a alguien famosa, sino el éxito en relación con salir de su lugar de origen.

Cuando llega a Tokio, se da cuenta que su belleza (algo por lo que resaltaba en su región) no es lo más importante ni algo de valor único para que sobresalga de entre los millones de habitantes de la capital. Y ojo, con esto no queremos decir que la protagonista sea superficial, sino que con cada episodio va aprendiendo que la imagen superficial de la ciudad, no es tan realista como lo había imaginado.

Tokyo Girl está disponible en Prime Video.

Mother

¿Están listos para ver una de las películas más frustrantes y abrumadoras dentro de esta lista para maratonear? Si la respuesta es sí, entonces deben ver Mother de Tatsushi Ohmori sobre una madre que refleja todas sus obsesiones, inseguridades y maldades, en su hijo, a quien parece sobre proteger, pero en realidad, le hace mucho daño.

Y no es que nos pongamos nuestros moños morales para criticar a una madre y la forma en la que se relaciona con su hijo. Nada de eso. Pero de verdad, tienen que revisar este filme para darse cuenta de cómo el amor a veces se confunde con dependencia y situaciones tóxicas que afectan a todas las partes. Aunque ese amor sea “maternal”.

Akiko, la protagonista, es una mujer que cree merecer al mundo y todas las oportunidades que este puede tener, pero sólo para desperdiciarlas. Por lo que tener un hijo, algo propio que cree le pertenece sólo a ella, comienza a imponerse y a dirigir cada aspecto de la vida de este niño, incluso cuando está a punto de convertirse en un adulto.

Mother está disponible en Netflix.