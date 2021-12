Morfeo, Bugs, El Analista y más: ¿Quién es quién en ‘The Matrix Resurrections’?

Después de 18 años, el universo de The Matrix está de regreso. Esta vez sólo bajo el mando de Lana Wachowski, quien decidió traer de vuelta a Neo y Trinity como una forma personal de lidiar con la pérdida de sus padres y un amigo cercano. La noticia de su regreso en The Matrix Resurrections confundió a la mayoría, pues sabemos que al cierre de la trilogía, los personajes interpretados por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss murieron (esperemos que después de tanto tiempo ya no sea un spoiler).

Pero al tratarse de un mundo tan espectacular e innovador como el de The Matrix, cualquier cosa puede suceder. Y Neo y Trinity, dos de los personajes más icónicos del cine y la cultura pop, vuelven en compañía de rostros viejos y nuevos que vale la pena mencionar. Por ACÁ una guía de lo que deben recordar.

Por eso, por acá les contamos quién es quién en The Matrix Resurrections para que no haya pierde y lleguen enteros a esta nueva entrega. Primero, les dejaremos nuestra entrevista con Keanu, Carrie-Anne y el resto del elenco por acá.

Neo y Trinity

Neo y Trinity no necesitan presentación, pues son los dos personajes principales del universo de The Matrix. Thomas Anderson vive en la Matrix, y es liberado por Morfeo porque cree que él es el Elegido (además de que su destino es encontrarlo de acuerdo a la Profecía); es decir, la persona que podrá liberar a los seres humanos del control de las máquinas.

Trinity es una famosa hacker que forma parte del equipo de Morfeo, y que de acuerdo con las predicciones del Oráculo, se enamorará del Elegido y lo acompañará en su viaje para liberar a los humanos y terminar la guerra contra las máquinas.

Ambos están de regreso en The Matrix Resurrections, y el personaje de Trinity cobra relevancia más allá de ser la compañera del protagonista, sino como lo que es: el factor de cambio entre las otras Matrix y la que vemos en el universo fílmico. De nueva cuenta, estos personajes son interpretados por Reeves y Moss, quienes les dieron vida en las tres primeras películas de las hermanas Wachowski. AQUÍ les dejamos un antes y un después de los protagonistas.

Niobe y The Merovingian

Niobe y The Merovingian son dos de los personajes que vuelven de la trilogía original, y lo hacen con los mismos actores que los interpretaron hace casi 20 años. Jada Pinkett-Smith regresa como Niobe, una de las lideresas más importantes de la Resistencia, y capitana de la nave Logos.

En Reloaded y Revolutions, Niobe se sacrifica con tal de ayudar a Morfeo, Tronity y Neo en su recorrido para destruir al agente Smith y destruir a las máquinas, las cuales están a punto de terminar con Zion. No cree en el Elegido, pero con el tiempo se da cuenta que Neo tiene el poder de cambiar el rumbo y terminar con la guerra.

Para The Matrix Resurrections, Niobe y Jada regresan en una versión mucho más vieja del personaje y como lideresa de una nueva ciudad en el mundo real que logró progresar con ayuda de las mismas máquinas.

En cuanto a The Merovingian, las cosas no han cambiado tanto. Como recordamos, este personaje es uno de los programas más viejos de la Matrix que se encarga de traficar información y reconocer a programas exiliados en la simulación. En la trilogía original lo conocemos cuando Neo, Morfeo y Trinity van a buscarlo para que libere a The Keymaker, quien le ayudaría a Neo a llegar a la fuente.

En The Matrix Resurrections, The Merovingian con Lambert Wilson vuelve en la Matrix actualizada, pero lo hace ya sin el poder que tenía antes y acompañado de los programas que se exiliaron después de la actualización donde, se sabe, hubo una purga.

Morfeo

El regreso del personaje de Morfeo es uno de los que más confusión ha causado. Primero porque se confirmó desde un inicio que Laurence Fishburne no estaría de regreso en The Matrix Resurrections como Morfeo ni como nada, sino que este personaje lo tomaría el actor Yahya Abdul-Mateen II.

¿Por qué? Porque se trata de una versión de Morfeo que asimila al original, pero no se trata del mismo. Bastante tiempo ha pasado entre los eventos de The Matrix Revolutions y lo que vemos en Resurrections, el suficiente como para que el Morfeo que conocimos hace más de 20 años, ya no pueda existir en la parte real a partir de su edad, condición y demás detalles.

Bugs

Morfeo fue el capitán de la nave The Nebuchadnezzar que llevó a Neo y Trinity en parte de su viaje. En The Matrix Resurrections, Bugs es intepretada por Jessica Henwick y es la nueva capitana de la nave que vuelve a liberar a Neo de la simulación y busca rescatar a Trinity. Bugs alguna vez también fue liberada de la Matrix, por lo que se dedica junto a su equipo a liberar personas.

Bugs comprendió que algo andaba mal una vez que vio a Thomas Anderson en la Matrix, y cuando fue liberada, decidió ir en busca del Elegido, quien permanecía en el mundo real como una leyenda. Como les contábamos, han pasado varios años, en la ficción de The Matrix, desde el fin de la trilogía, por lo que las naves son mucho más modernas y presentan nuevas tecnologías.

Lexy y Berg

La mexicana Eréndira Ibarra y Brian J. Smith interpretan a Lexy y Berg, quienes forman parte del equipo de Bugs en The Matrix Resurrections. Ambos también fueron liberados de la Matrix y junto a Bugs buscan a Neo para sacarlo de la simulación. Berg es un neologista, es decir, estudia a Neo y todo lo relacionado con su vida en la Matrix, su liberación, su camino en convertirse en el Elegido y la forma en la que destruyó a Smith y detuvo la guerra.

En cuanto a Lexy, se encuentra en la nave de Bugs no porque siga la figura de Neo, sino la de Trinity. The Matrix Resurrections es una película que fija el lugar del personaje de Carrie-Anne Moss en el universo de las Wachowski. Tanto Ibarra como Smith son conocidos de Lana Wachowski, pues ambos trabajaron en Sense8 como Will y Daniela. Por lo que no es de sorprenderse al verlos de nueva cuenta por acá.

Sequoia

Toby Onwumere también participó en Sense8 en el personaje de Capheus (el primer actor fue reemplazado por Toby después de la primera temporada). Por lo que también tuvo un personaje en The Matrix Resurrections: Sequoia, el operador de la nave de Bugs que se encarga de guiar al equipo cuando entran a la Matrix.

Con las nuevas tecnologías, Sequoia aparece como un holograma en la Matrix, por lo que tiene mayor participación en las misiones. Al igual que sus predecesores Tank y Link, es un “humano natural” que nació y creció en el mundo real.

Sati

Priyanka Chopra Jonas se sumó al elenco de The Matrix Resurrections como Sati, una de las mayores sorpresas de esta nueva entrega, pues se trata de un personaje ya conocido desde la trilogía original. ¿Recuerdan la niña que está con el Oráculo al cierre de Revolutions? La niña que le pregunta si algún día volverán a ver Neo…

Pues bien. Sati es esa niña, y en esta cinta vemos una versión adulta de ella que ayuda a Neo, Bugs, Lexy y el resto del equipo a liberar a Trinity. Niobe la conoce bien y mantiene una relación cercana con ella a partir de que se trata de uno de los programas que sobrevivieron a la purga y se mantuvieron al tanto de Neo/Thomas mientras estuvo encerrado en la Matrix.

Agente Smith

Una de las noticias que más nos dolieron fue que Hugo Weaving no volvería en The Matrix Resurrections como el agente Smith. Si bien no por las mismas razones por las que no volvió Laurence Fishburne, también se relacionan con la nueva Matrix, sus actualizaciones y el hecho de que Smith fue destruido por Neo al final de Revolutions con ayuda del sistema.

Esta vez, Jonathan Groff toma al personaje en una versión interesante, pero menos perversa (para ser justos con el aterrador Smith de Weaving). Se trata de un nuevo programa que también se actualizó con la purga y cuenta con nuevas cualidades dentro de la Matrix.

El Analista

El personaje del Arquitecto en Reloaded y Revolutions fue uno de los más facinantes dentro del universo de the Matrix. Se trata del programa “mayor” que creó la Matrix apartir de su análisis de la experiencia humana. Él mismo creó al Oráculo para que este analizara las emociones y la simulación fuera más real, y así evitar problemas.

Por lo que esperábamos ver algo similar en The Matrix Resurrections en relación con la presencia de las máquinas dentro de la Matrix. Y en este caso se trata de “El Analista”. En la Matrix, este personaje es el psiquiátra de Thomas Anderson, quien le receta constantemente pastillas azules para que no se de cuenta que está en una simulación. Pero en realidad es el programa que controla todo y que de alguna manera, es el responsable del regreso de Thomas/Neo y Trinity.