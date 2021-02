Shortlist: 30 scores y rolas que van por la nominación al Oscar 2021

Si se echan un clavado en los nominados de los últimos años en la categoría de Mejor Score en los premios de la Academia, encontrarán nombres ya bastante conocidos. Sobra mencionar a John Williams, Hans Zimmer, Thomas Newman, el gran Ennio Morricone y Jóhann Jóhannsson. Pero también se han colado varias veces Trent Reznor, Atticus Ross y Alexandre Desplat.

Y justamente estos dos últimos (junto a Zimmer y Newman), han llegado a la shortlist de la Academia para esta misma categoría, la cual se publicó junto con otras nueve categorías como Mejor Canción original, Película Extranjera, Documental y Corto documental, Efectos especiales y más.

En la shortlist de Mejor Score y Mejor Canción original, hay 15 y 15 películas/rolas/composiciones, y acá te contamos cuáles son las que compiten por una nominación a los premios Oscar 2021.

También puedes leer: JON BATISTE: EL MÚSICO QUE LE PUSO TODO EL JAZZ A ‘SOUL’ DE PIXAR

Shortlist Mejor Score

“Ammonite”

“Blizzard of Souls”

“Da 5 Bloods”

“The Invisible Man”

“Jingle Jangle: A Christmas Journey”

“The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“The Little Things”

“MANK”

“The Midnight Sky”

“Minari”

“Mulan”

“News of the World”

“Soul”

“Tenet”

“The Trial of the Chicago 7”

Ver en YouTube

Shortlist Mejor Canción Original

“Turntables” from “All In: The Fight for Democracy”

“See What You’ve Done” from “Belly of the Beast”

“Wuhan Flu” from “Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan”

“Husavik” from “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Never Break” from “Giving Voice”

“Make It Work” from “Jingle Jangle: A Christmas Journey”

“Fight For You” from “Judas and the Black Messiah”

“lo Sì (Seen)” from “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“Rain Song” from “Minari”

“Show Me Your Soul” from “Mr. Soul!”

“Loyal Brave True” from “Mulan”

“Free” from “The One and Only Ivan”

“Speak Now” from “One Night in Miami…”

“Green” from “Sound of Metal”

“Hear My Voice” from “The Trial of the Chicago 7”

Ver en YouTube

¿Ya hay favoritas para Score?

Este año, Reznor y Ross aparecen dos veces en la shortlist para Mejor Score por MANK de David Fincher y Soul de Pete Docter para Pixar (junto a Jon Batiste). Con Fincher han colaborado en sus últimas producciones, y fue una película de este director, The Social Network, la que les dio un premio Oscar por su trabajo. Eso sólo se traduce en que podrían recibir doble nominación y aumentar su posibilidad de llevarse otra estatuilla. Las apuestas, en este caso, van por MANK.

Pero también está Alexandre Desplat por el score de The Midnight Sky, uno de los elementos más aclamados de esta cinta dirigida y protagonizada por George Clooney. Desplat es uno de los favoritos para recibir nominación y llevarse el Oscar; en los últimos 10 años, ha sido nominado ocho veces (son 11 en total), ganando en dos ocasiones.

Ver en YouTube

El nombre de Ludwig Göransson, quien aparece en la shortlist por TENET de Christopher Nolan, debemos mantenerlo en el radar no sólo este 2021 y sus fuertes probabilidades de recibir nominación, sino por sus próximos proyectos. Göransson se llevó el Oscar en Mejor Score en 2019 por su trabajo en Black Panther, y ha recibido aclamación por lo que logró en The Mandalorian de Disney+.

Otros fuertes contendientes para las nominación y el Oscar, es James Newton Howard con News of the World de Paul Greengrass; Elliot Goldenthal por The Glorias de Julie Taymor; y Daniel Pemberton por The Trial of the Chicago 7 de Aaron Sorkin.

Ver en YouTube

Fechas clave en camino al Oscar 2021

9 de febrero – anuncio de Shortlist de las categorías

5 de marzo – comienza la votación para las nominaciones

10 de marzo – termina la votación para las nominaciones

15 de marzo – anuncio de los nominados para los Oscar 2021

15 de abril – comienza la votación para los ganadores

20 de abril – termina la votación para los ganadores

25 de abril – ceremonia de los Oscar