Pa’ cerrar bien el año: ¡Checa el episodio especial navideño de ‘Some Good News’!

Una de las cosas que más disfrutamos en esta época del año son los especiales navideños. Tras varios meses difíciles, algunos shows -ya sean de TV o web- aprovechan la vibra de las fechas decembrinas para entregar algún episodio para calentar motores rumbo a la celebración del día 25. Así lo hizo Some Good News.

El programa de YouTube conducido por John Krasinski hizo su regreso triunfal luego de haber entregado su último episodio en mayo pasado. Por supuesto, hubo de todo: invitados especiales, buen humor y conmovedoras historias de Navidad.

El regreso de ‘Some Good News’

En medio del pandémico momento que vivimos y que no se ve con seguridad cuando vaya a terminar, el mundo del entretenimiento y la población del mundo debieron ajustarse a la cuarentena. Fue de esta manera que el buen John Krasinski (a quien recordarás como Jim Halpert en The Office) se aventuró a lanzar Some Good News en marzo a través de YouTube.

A lo largo de ocho episodios, el actor nos entregó un peculiar noticiero dedicado, como lo indica su título, a mencionar buenas noticias, algo que sin duda hacía falta en este álgido año. El programa resultó un rotundo éxito, por lo que el conglomerado de medios ViacomCBS decidió comprarlo a su creador.

Y bueno, aunque los planes de la cadena indican que Krasinski ya no conducirá el show en el futuro -aunque seguirá siendo parte de la producción-, en esta navideña ocasión el también director y protagonista de A Quiet Place regresó para darnos un ratito de diversión como lo hizo hace unos meses.

El especial de Navidad

Como era de esperarse, el episodio del regreso de Some Good News debía ser muy especial, con invitadazos y mucha vibra navideña. Por ello, Krasinski decidió traer al programa al mismísimo Dwayne ‘The Rock’ Johnson para conducir con él. Vestido como ‘Dwanta Claus’, el ex-luchador llegó para anunciar un donativo de parte de FedEx, patrocinadores del show, de cinco millones de dólares para la iniciativa Toys For Tots.

El par también presentó a un hombre llamado Jay Abel, un padre soltero que aprovechó el espacio para dar a conocer su historia con la que quería darle a su hijo una gran Navidad mostrando su lista de regalos. “Solo estoy haciendo lo que cualquier padre haría”, dijo el hombre.

Y si faltaba una sorpresa más, George Clooney también apareció como invitado en el episodio navideño para dar el clima y aventarse una charla con Krasinski y ‘The Rock’. Pero no te quedes con las ganas, acá te dejamos el episodio especial del Some Good News para que le des un vistazo y pases un buen rato. ¡Feliz Navidad!