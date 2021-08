‘South Park’ continuará hasta la temporada 30 y tendrá… ¿14 películas?

Amada por muchos y odiada por otros, así son las cosas con South Park. Desde 1997, esta serie animada se ha encargado de satirizar con humor negro y chistes un tanto subidos de tono a la sociedad, actualidad y cultura de Estados Unidos y el mundo, tundiendo gacho a las figuras del momento cof cof, Donald Trump . Sin embargo, y a pesar de que se han metido en un montón de problemas por todo esto, parece que tiene un gran futuro.

Después de que en 2019 censuraran a Cartman, Stan, Kyle y Kenny en China por criticar las políticas de censura del país (ACÁ les contamos cómo estuvo la cosa), estos simpáticos y bizarros personajes continuarán en la televisión por un buen rato ya que su creadores, Trey Parker y Matt Stone acaban de firmar un enorme acuerdo con VIACOMCBS en el que señalan que trabajarán de la mano en un montón de producciones interesantes.

‘South Park’ continuará con más temporadas y hasta películas

De acuerdo con IndieWire, el contrato que firmaron –además de darle 900 millones de dólares a Stone y Parker en los próximos años–, menciona que renovaron a South Park por seis temporadas más, lo que prolonga a la serie animada hasta la temporada 30, que en dado caso de que no lleguen a un trato para crear más entregas, ésta seria la última. Pero no se preocupen ni se pongan tristes, que este no sería el cierre definitivo… o algo así.

Según la misma fuente, Trey Parker y Matt Stone producirán 14 películas nuevas basadas en la serie en exclusiva para Paramount+, así como lo leyeron. La mejor noticia de todo esto es que dos de esas cintas se estrenarían este mismo año. Hasta el momento no han confirmado los títulos y mucho menos las fechas de estreno de ambos proyectos, pero sin duda es emocionante saber que volverán en formato cinematográfico.

Las cintas podrían ser como sus últimos especiales

Dentro de lo poco que se sabe sobre las películas de South Park es que probablemente sean muy similares a los especiales que lanzaron recientemente sobre la pandemia del coronavirus y la vacunación, que por cierto, no se salvaron de la polémica. Solo queda esperar a que pasen los meses y tanto los creadores de la serie animada como Comedy Central, se animen a revelar más información al respecto, aunque por el momento este plan pinta bien.

Sobre este enorme acuerdo con VIACOMCBS, Parker y Stone mencionaron en un comunicado que: “Comedy Central ha sido nuestra casa durante 25 años y estamos muy contentos de que se hayan comprometido con nosotros para los próximos 75 años. Estamos deseando volver a hacer los episodios tradicionales de ‘South Park’, pero ahora también podemos probar nuevos formatos. Es genial tener socios que siempre se arriesgan con nosotros”.