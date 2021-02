¡Tom Holland revela el título oficial de la tercera película de Spider-Man!

Después del estreno de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home, el futuro del Universo Cinematográfica de Marvel en la pantalla grande se ha aplazado. Desde entonces y por el momento, las historias de todos estos héroes continuarán en Disney+, aunque hay uno en específico que sí estará en los cines con una aventura de proporciones épicas, como el caso del amistoso vecino de Nueva York interpretado por el buen Tom Holland.

Desde hace un buen rato hay un montón de rumores sobre la tercera película del saltamuros favorito de muchos. Varias fuentes indican que Andrew Garfield y Tobey Maguire regresarán para interpretar cada quien a su versión de Peter Parker; e incluso se ha dicho que Alfred Molina, Jamie Foxx y hasta Willem Dafoe también podrían volver, dándole vida de nuevo al Doctor Octopus, Electro y el Duende Verde respectivamente.

Tom Holland trolleó a todo el mundo

Sin embargo, lo único que tenemos claro es que la cinta está en producción y que la siguiente entrega de la franquicia de Spider-Man se estrenará a finales de 2021. Pero mientras aparecía más información al respecto, Tom Holland decidió divertirse un rato y trollear a los miles de fanáticos que esperan con ansias que en una de esas, se le ocurra filtrar detalles de este proyecto porque ya sabemos que de repente lo hace.

El pasado 23 de febrero, el actor de 24 años publicó en Instagram junto a Zendaya y Jacon Batalon varios pósters donde se podían leer varios títulos, que en un principio muchos clavados con Marvel comenzaron a especular que se referían a los posibles nombres de la nueva película. Al final, Holland y compañía le rompieron el corazón a muchos revelando que todo era una broma, aunque de inmediato esto se hizo tendencia en redes sociales.

Y la tercera película de Spider-Man se llamará…

Después de este desaire, ya nadie podría creerle a Tom Holland. Sin embargo, tan solo un día después de jugar con los sentimientos de sus fans, por fin reveló el nombre de la tercera película de Spider-Man. De acuerdo con Variety, el Peter Parker del MCU volvió a tomar su cuenta en la red social de fotografía para postear un video de 30 segundos donde también aparecen Batalon y Zendaya para burlarse otra vez entre ellos.

En él vemos a Holland saliendo de la oficina del director Jon Watts y lamentándose por haber recibido un título falso para la cinta. Para no hacerles el cuento más largo, sus coprotagonistas bromearon sobre eso y al final aparecía un pizarrón con varios nombres escritos, pero en el centro sobresalía uno en particular: Spider-Man: No Way Home. Después de todo confirmaron que así se llamará la película y se estrenará el 17 de diciembre de 2021.

Por ahora esto es lo único que sabemos y que está confirmado sobre la nueva cinta de Tom Holland como Peter Parker. Sin embargo, podemos esperar que en unos cuantos meses aparezcan las primeras imágenes y sobre todo, el tráiler que nos confirme todas las teorías que hay alrededor de esta producción. Pero mientras apareen más detalles, ¿les gusta el título? ¿qué otro nombre le hubieran puesto a esta película?