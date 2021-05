Este es el calendario y títulos oficiales de los estrenos de Marvel hasta 2023

El año de pandemia cambió los planes de la industria del cine en cuanto a estrenos. Y una de las casas más afectadas, sin duda, fue Marvel, la cual tenía un montón de estrenos preparados para 2020 que darían paso a la cuarta fase del MCU. Para arrancar, estaría Black Widow con Scarlett Johansson… pero no, los planes quedaron cancelados y por primera vez en más de 10 años, no vimos ni un sólo estreno del MCU.

Pero este 2021 es distinto y Marvel (como parte de Disney) va a lanzar todo lo que se quedó enlatado además de los estrenos que ya tenía preparado para este año. Y ahora, a través de un video, se anunciaron las fechas de todas las películas para este 2021… pero también los planes para 2022 y 2023.

Estos son los próximos estrenos del Universo Marvel

2021

9 de julio

Black Widow

Cate Shortland es la directora de Black Widow, la primera película en solitario para Natasha Romanoff, quien fue interpretada en casi una década por Scarlett Johansson. Desde luego es debatible si Marvel se tardó mucho en darle su propio título (para nosotros, sí, y es algo injusto dados los eventos de Endgame), pero la realidad es que se estrena este 2021.

Black Widow está ambientada entre Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War, y aquí nos toca seguir a Romanoff en solitario y enfrentándose a una enorme corporación relacionada con su pasado como espía rusa. Como recordamos, en Age of Ultron, Natasha le revela a Bruce que fue entrenada para convertirse en una asesina, y tuvo que pasar por varios procesos dolorosos (histerectomía para evitar que pueda tener [email protected]).

Y es precisamente esta misma corporación, a la que la Viuda Negra se debe enfrentar, y lo hace con algunos personajes de su pasado interpretados por Florence Pugh y Rachel Weisz como dos “hermanas” de Romanoff –entrenadas– y David Harbour como Red Guardian.

Black Widow ha retrasado en varias ocasiones su estreno (programado primero para mayo de 2020). Y por sin se anuncia la fecha final de estreno que queda para julio de este 2021. Acá les dejamos el último tráiler.

3 de septiembre

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Destin Daniel Cretton es el director de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la primera película del MCU con un protagonista asiático. Protagonizada por Simu Liu, también representa la segunda producción dentro de la Fase 4 de la franquicia con un elenco que en su mayoría es de ascendencia asiática, incluido el director (el cual es hawaiano y de ascendencia japonesa).

El elenco de Shang-Chi es espectacular. Liu toma el protagónico como Shang-Chi, un experto en artes marciales y uno de los personajes más poderosos del MCU. Junto a él aparece el grandioso Tony Leung, quien dará vida a Wenwu, padre del protagonista; Awkwafina también aparece como Katy, su mejor amiga; y otros nombres que hacen su aparición son: Fala Chen, Florian Munteanu, Ronny Chieng, Michelle Yeoh y Meng’er Zhang.

¿De qué trata esta cinta? Aquí conocemos a Shang-Chi, quien desde niño es entrenado por Ten Rings, una organización milenaria liderada por Wenwu, su padre. Sin embargo, Ten Rings (desde el cómic) es considerado como un grupo terrorista que pretende comenzar una guerra mundial. La primera vez que supimos de ellos fue en Iron Man, pues fueron responsables de su secuestro. Por lo que nuestro protagonista deberá enfrentar su pasado y elegir un bando…

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings estaba programada por estrenarse en julio de 2021, pero se acaba de anunciar que da un salto para el 3 de septiembre de este mismo año. Acá les dejamos el primer tease tráiler de esta cinta:

5 de noviembre

Eternals

Esta es una de las películas más esperadas del MCU desde hace muchos años. Primero porque está dirigida por Chloé Zhao, quien lleva unos años en la industria pero detrás de producciones independientes, por lo que fue una verdadera sorpresa verla como la líder de una enorme producción para Marvel.

Pero lo que más nos emocionó desde que se anunció de manera oficial el proyecto, sin duda, es el elenco, el cual está liderado por Salma Hayek y Angelina Jolie junto a un montón de nombres como el de Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Don Lee, Barry Keoghan, Bryan Tyree Henry, entre otros. Gemma Chan también aparece en Eternals, y recientemente Kevin Feige reveló que es la protagonista de la cinta.

Con el anuncio de su fecha oficial de estreno, programado para el 5 de noviembre de 2021, también salieron las primeras imágenes oficiales de Eternals. Aquí podemos ver a Salma Hayek en el personaje de Ajak (una especie de dios que en el cómic era hombre) junto a Jolie como Thena (una guerrera), Madden como Ikaris (líder del grupo), Lee como el dios de muchos nombres conocido como Gilgamesh, Nanjiani como el experto en el arte samurai llamado Kingo; Chan da vida a Sersi, una bruja.

Eternals nos presenta a un grupo de inmortales que han estado en la Tierra por más de 30 mil años. Ellos tienen el poder de cambiarlo todo con el firme propósito de mantener el orden en todo el universo. Aún no hay tráiler o avance oficial, pero lo más probable es que salga pronto.

17 de diciembre

Spider-Man: No Way Home

Spider-Man está de regreso este 2021 con su tercera entrega en solitario. Como sabemos, estas cintas sí forman parte del MCU, pero en realidad son coproducciones de Marvel Studios, pues los derechos pertenecen a Sony Pictures. Hace unos meses parecía que Marvel y Sony no llegaban a un acuerdo, pero la tragedia no sucedió y Tom Holland seguirá formando parte de la franquicia.

Holland volverá a dar vida a Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, y lo hará junto a Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Leeds y Marisa Tomei como May Parker, tía de Spidey. Sin embargo, las verdaderas sorpresas se dan con el resto del elenco, pues volverá Alfred Molina como Doctor Octopus. Esta noticia dio paso a la posibilidad de un spiderverse, pues Molina lo interpretó en Spider-Man 2 bajo la dirección de Sam Raimi y con Tobey Maguire como Parker.

Rumores han indicado que Jamie Foxx también podría volver como Max Dillon o Electro, villano de The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield como Peter Parker. Aún no hay una sinopsis oficial, por lo que tampoco se han revelado imágenes oficiales o un adelanto.

2022

25 de marzo

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

El regreso de Doctor Strange con Benedict Cumberbatch es de lo que más nos emociona. Se ha revelado que su segunda entrega bajo el título de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se estrenará en marzo de 2022, y será la primera producción para ese año dentro del MCU.

De este cinta se sabe poco. Una de las noticias más importantes es que Elisabeth Olsen volverá como Wanda Maximoff, pero ya utilizando por primera vez el nombre de Bruja Escarlata. En enero de 2021 se estrenó la primera producción para la televisión de Marvel, y fue WandaVision donde Wanda aumenta sus poderes para convertirse en, quizá, la más poderosa del MCU hasta ahora.

6 de mayo

Thor: Love and Thunder

Taika Waititi fue una de las mejores decisiones de Kevin Feige como presidente de Marvel Studios. El también productor lo eligió para dirigir la tercera entrega de Thor bajo el nombre de Thor: Ragnarok, y así se convirtió en una de las favoritas no sólo para los fans de Thor con Chris Hemsworth, sino de todo el MCU.

Por lo que era casi obvio que Waititi volviera para una cuarta entrega con el título de Thor: Love and Thunder que estará protagonizada por Hemsworth, desde luego, pero también contará con el regreso como protagonista de Natalie Portman. Otro que se suma al elenco, de manera sorpresiva, es Russell Crowe, quien dará vida a Zeus… sí, Zeus, el dios griego.

Tessa Thompson también vuelve como Valquiria, quien a partir de Endgame se convirtió en la líder de los asgardianos que se encuentran en la Tierra. Ahora bien. ¿Portman vuelve como Jane Foster? Sí, pero su personaje dará un giro de 180 grados, pues adquiere los poderes de Thor y se convierte en Thor. Tendremos que esperar más detalles de Thor: Love and Thunder que se estrena en mayo de 2022.

8 de julio

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther hizo historia en 2018 dentro y fuera del MCU. Ryan Coogler nos dio la primera película de superhéroes nominada a Mejor Película en los premios Oscar, además del primer protagonista y la primera producción con un elenco completamente afrodescendiente.

Chadwick Boseman tomó el personaje de T’Challa, rey de Wakanda, una nación africana que se mantiene en las sombras para proteger su poderío tecnológico. Coogler está de vuelta como director, y los planes eran que Boseman volviera como Black Panther; sin embargo, el actor falleció en agosto de 2020 después de una dura batalla contra el cáncer.

Mucho se ha hablado de qué va a suceder con el personaje principal, y si alguien más será elegido para interpretar a T’Challa. Sin embargo, no hay noticias de eso y otros rumores indican que nadie va a ocupar al personaje y se resolverá de otra forma. Mientras, se dio a conocer el título oficial de esta segunda película y es Black Panther: Wakanda Forever.

11 de noviembre

The Marvels

Esta noticia es grande. Muchos estábamos esperando el regreso de Captain Marvel en una segunda película, y finalmente se anunció que Brie Larson vuelve como Carol Danvers en The Marvels, la cual está programada para estrenarse el 11 de noviembre de 2022.

Pero no sólo regresa Larson como la protagonista y uno de los personajes más poderosos del MCU hasta ahora, sino que lo hace junto a Teyonah Parris como Monica Rambeau. Y aquí volvemos a mencionar a WandaVision, quien nos presentó a este personaje de adulto como una agente de SWORD, agencia fundada por su mamá (mejor amiga de Carol).

Mientras queda atrapada en Westview, Monica adquiere algunos poderes, lo cual se apega a sus características en el cómic. Junto a Larson y Parris también aparecerá Iman Vellani como Ms. Marvel. Ella también será la protagonista de una serie original de Disney+.

2023

17 de febrero

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Tampoco hay muchos detalles de la tercera película de Ant-Man and the Wasp que lleva por nombre Quantumania. Sabemos que Peyton Reed regresa como director después del éxito de las primeras dos cintas protagonizadas por Paul Rudd, quien desde luego vuelve como Scott Lang junto a Evangeline Lilly como Hope Van Dyne.

Kathryn Newton se une al elenco para dar vida a Cassie Lang, la hija de Scott mientras Jonathan Majors interpretará a Kang the Conqueror, el nuevo villano de la cinta. Otra buena noticia es que Michael Douglas y Michelle Pfeiffer regresan como los padres de Hope, el doctor Hank Pym y Janet Van Dyne.

5 de mayo

Guardians of the Galaxy Vol. 3

¿Se acuerdan del escándalo de hace unos tres años en torno a James Gunn y Disney? En resumen, Disney había cortado relaciones laborales con Gunn a partir de unos tuits que años atrás el director y guionista había publicado con chistes insensibles sobre pedofilia o violencia sexual. Disney tomó la decisión de no trabajar con Gunn.

Acto seguido. DC le marcó y le dijo que se hiciera cargo de la segunda entrega de The Suicide Squad… y meses después, Disney evaluó su decisión y lo volvió a invitar a trabajar con ellos para la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, la cual ya había sido confirmada pero se quedó suspendida por el tema.

Entre todo esto, la producción se retrasó, por eso se estrenará hasta el 5 de mayo de 2023 (sí, faltan dos años para verla y se tardaría casi seis años en salir a partir de la segunda entrega). Sabemos que es muchísimo tiempo, pero también estamos seguros que vale la pena la espera para ver de vuelta a Star Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Gamora (Zoe Saldaña), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan), Groot (Vin Diesel) y Rocket Racoon (Bradley Cooper).

Sin fecha

Fantastic 4

Lo único que se sabe de esta entrega es que la dirección corre a cargo de Jon Watts. Todavía no tiene fecha de estreno ni se han revelado detalles del elenco, fecha de estreno, ni la historia. ¿Será que esta vez sí sea un éxito tanto en taquilla como en críticas?

Aquí les dejamos el video oficial de Marvel Studios: