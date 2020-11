¿Por qué el 6 de noviembre se celebra el día de ‘Stranger Things’?

Dentro del enorme catálogo que tiene Netflix, hay una serie que se robó el corazón de todos, Stranger Things. La entrañable historia de ciencia ficción por excelencia de la plataforma creada por los hermanos Duffer se ha convertido en un enorme fenómeno, tanto así que con apenas unos años disponible ya es parte de la cultura popular, a tal grado que el 6 de noviembre es el día declarado para celebrar esta serie.

Pero quizá no sepan por qué eligieron ese día en particular para recordar a Stranger Things, es por eso que por acá les contaremos el origen de esta festividad junto con un resumen de las tres temporadas que se han estrenado y el enorme recuento de los daños hasta el momento.

Primera temporada

Un 6 de noviembre de 1983, en el Laboratorio Nacional del pueblo de Hawkins, Indiana y oculto bajo la fachada del Departamento de Energía de los Estados Unidos, un científico escapa de algo que le persigue entre las sombras pero, cuando cree estar a salvo es apresado. Mientras todo esto pasa el pequeño Will Byers regresa a su casa en bicicleta tras pasar la tarde con sus amigos Mike, Dustin y Lucas, jugando a Calabozos y Dragones, una tarde típica para ellos.

Con lo que no contaban era que Wiil desaparecería en medio de la carretera después de cruzarse en su camino con una extraña criatura., el Demogorgon. A pesar de que el niño alcanzaría a llegar hasta su casa e incluso pudo esconderse en un cobertizo, el poder y la fuerza de este enorme monstruo (muy similar a Alien y Depredador) sería superior, llevándose al Upside Down sin dejar rastro alguno. Es con este hecho que se desencadenan todos los sucesos de la primera temporada de Stranger Things.

Tras conocerse la noticia, vemos al jefe del departamento de policía local, Jim Hoppe y a la gran mayoría del pueblo buscando a Will mientras su madre Joyce y su hermano Jonathan aunque en el camino se dan cuenta de que no es solo un simple secuestro, sino que involucra algo que jamás imaginaron que existía. Mientras esto sucede, el pequeño grupo de amigos se encuentra en el bosque con Eleven, una niña con poderes telepáticos derivados de un experimento del gobierno y que ama los waffles. De inmediato crean un lazo de amistad con ella y hasta de amor, ¿verdad Mike?.

Las piezas del rompecabezas de la desaparición de Will se empezarían a armar. Joyce recibiría una llamada extraña en la que alcanzaría a escuchar la voz de su hijo, hecho que la llevaría a empezar a buscar comunicación con él, y lo logra a través de unas luces navideñas y un código que de inmediato se volvió icónico. En medio de todo este caos, Barb, amiga de la hermana de Mike, Nancy, desaparecería misteriosamente en una fiesta, apareciendo más tarde en el Upside Down.

Después de encontrar un cuerpo –que era muy parecido a Will– y hasta hacerle un funeral, Joyce, Hopper y los chicos no se dan por vencidos, así que mantienen la intensa búsqueda. Mike, Dustin y Lucas logran descubrir una manera de amplificar los poderes de Eleven y así usarlos para localizar a su amigo con éxito. Tras lograr de alguna manera burlar al personal del laboratorio, los adultos entran peligrosamente al Upside Down para sacar al niño de ahí.

Al final de la primera temporada vemos como Eleven con la ayuda de los niños pelea con el Demogorgon, aunque lo vence, en el intento ella desaparece junto a él, dejándonos con más preguntas que respuestas. Poco a poco todo regresa a la normalidad, Will se reúne con su familia, amigos y así se empieza a recuperar de la horrible situación que vivió. Sin embargo, lo que Will no reveló es que tras salir del Upside Down comenzó a tener visiones de otro monstruo y empezó a escupir unas raras criaturas babosas.

Segunda temporada

Justo un año después de los primeros acontecimientos de Stranger Things, en 1984 se sitúa la segunda entrega de la serie. Es en esta parte donde conocemos a la pelirroja ruda del grupo, Max, y a su hermanastro malvado, Billy. También tendremos a un nuevo director del Laboratorio Hawkins y hasta Joyce tiene un nuevo novio, Bob. Mientras intentan dar por terminado el extraño suceso de Will, las personas cercanas a él se dan cuenta de que el monstruo que se aparecía en sus visiones, lo había infectado mientras estaba en el Upside Down, a esta bella criatura la llamaron Mind Flayer.

Además de la existencia del Mind Flayer, se enteran de que existe una enredadera enorme creciendo debajo de Hawkins que une al Upside Down con la Tierra permitiendo que pasen más criaturas, por lo que todos se ponen las pilas para detenerlo. Por si esto fuera poco, descubren que la babosa que escupió Will era nada más ni menos que un Demogorgon joven y que no era el único que estaba suelto por la ciudad.

Utilizando sus poderes, Eleven encuentra un camino de vuelta a Hawkins, donde Hopper la mantuvo oculta y a salvo. Más tarde se entera de que había otra chica con poderes y que los había obtenido igual que ella, así que emprende un viaje hasta Chicago para conocerla y entrenar con ella. Los Demogorgons sitian el Laboratorio Hawkins y casi todos nuestros personajes son obligados a luchar para llevar a Will a un lugar seguro pero en el intento, Bob se sacrifica en una de las muertes más crudas que hemos visto en Stranger Things.

Finalmente, el Mind Flayer fue expulsado del cuerpo de Will utilizando calor extremo e Eleven se reunió con todos en Hawkins mientras que Steve junto a Mike, Dustin, Lucas y Max, se adentran en los túneles de la ciudad para alejar a los Demogorgons del laboratorio. Fue entonces que Jim y Eleven lograron cerrar la grieta bajo el laboratorio, gracias a lo que Kali le enseñó a hacer con sus poderes.

Otra vez, la vida en Hawkins regresaba a la normalidad, con el laboratorio finalmente clausurado y con Jim adoptando a Eleven como su hija. Nuestros nerds favoritos van a un baile escolar y todo parecía que terminaría ahí pero no. En el Upside Down, el Mind Flayer se encuentra justo abajo de la escuela de los chicos esperando el momento perfecto para aparecerse y una vez más causar terror.

Tercera temporada

Ya para la tercera parte de Stranger Things, pensábamos que la intensidad iba a bajar y que el peligro pararía, pero no podíamos estar más equivocados. Todo inicia el 28 de junio de 1984, situándonos en una base secreta rusa donde se realizan experimentos para abrir un portal al otro lado, la maquina falla y varias personas mueren. El dirigente de la operación le dice al Dr. Alexei (que más tarde nos robaría el corazón) que tiene un año para lograr abrirlo con éxito.

Transcurridos esos 365 días regresamos a Hawkins, donde vemos como los chicos (ya ni tanto) están pasando sus vacaciones de verano en el pueblo. La gente está contenta porque les acaban de poner un nuevo centro comercial llamado Starcourt, pero debajo de él y en plena Guerra Fría hay todo un ejército de científicos y soldados rusos intentando reavivar el contacto con el Mind Flayer, lo que ellos no saben es que poco a poco esta malvada criatura ya puso en marcha su plan y la pieza clave de todo es el despiadado Billy.

El monstruo toma la mente y el cuerpo de Billy, que poco a poco lo obliga a tener que recurrir a personas para alimentar el hambre del Mind Flayer. Cuando todo esto pasaba, Dustin con Steve y una nueva integrante de la pandilla, Robin, se enteran de que el gobierno ruso está planeando algo para atacar a los Estados Unidos, mientras que el resto de la pandilla (o las parejtas) Mike e Eleven y Max con Lucas empiezan a investigar lo que está pasando detrás del comportamiento errático de Billy.

Por su parte, Joyce y Hopper hacen su propia investigación llegando al mismo lugar de Dustin y sus amigos, los rusos. Burlando la seguridad y secuestrando al Dr. Alexei, logran saber a la perfección que es lo que están tramando, abrir el portal para que los monstruos que viven ahí ataquen a Hawkins. Con su ayuda (y la novia de Dustin, Suzie) logran llegar hasta la entrada.

Para cerrar esta intensa tercera temporada, el 4 de julio (precisamente uno de los días más importantes para los estadounidenses) el grupo de chicos junto a los adultos se unen para destruir al Mind Flayer y a los rusos, aunque no todo saldría como hubiéramos querido, pues esta historia fue la que más bajas nos dio.

Primero Alexei, el científico ruso que se la estaba pasando de lo lindo en Estados Unidos muere tras un disparo en la feria, mientras que Billy da su vida a la enorme criatura para salvar a Eleven (que se queda sin poderes) pero el sacrificio más importante de Stranger Things 3 fue el de Hopper, que lo hace para que Joyce pueda cerrar el portal (aunque por ahí nos dan una esperanza de que esté vivo).

¿Por qué el 6 de noviembre es el Día de ‘Stranger Things’?

Después de todo este resumen de la serie, es momento de contestar la pregunta obligada. Y si nos pusieron atención quizá se habrán dado cuenta que el 6 de noviembre desapareció el pequeño –o ya no tanto– Will Byers, dando inicio a la historia de esta serie que durante los últimos años se ha convertido en una de las favoritas de miles de personas en todo el mundo, ha ganado premios y es todo un éxito en Netflix.

Ahora que ya lo saben y que están al tanto de lo que está pasando en la serie, recuerden que habrá una cuarta temporada de la cual aún no sabemos cuándo se estrenará ni por dónde podría girar la trama. Lo único que tenemos muy claro es que toda esta historia ya no se desarrollará en Hawkins, que el Demogorgon y Hopper están vivos, pero, ¿dónde volveremos a ver a todos los personajes? ¿Ahora a qué monstruo se enfrentarán?