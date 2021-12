Por fin llegó ‘The Book of Boba Fett’ y el internet está feliz con el regreso del cazarrecompensas

Puede que para muchas plataformas de streaming, el año prácticamente ya se haya terminado –-porque ya nos presentaron todos sus estrenos más fuertes. Sin embargo, hay servicios que todavía tenían guardadas algunas sorpresas para estos últimos días del 2021. Tal es el caso de Disney+, que para cerrar con broche de oro por fin lanza en su catálogo una serie muy esperada por los miles de fans de Star Wars: ni más ni menos que The Book of Boba Fett.

Como recordarán, luego de la supuesta muerte de este personajazo en el Retorno del Jedi, decidieron regresarlo oficialmente al canon en The Mandalorian. Temuera Morrison –quien interpretó a Jango Fett en las precuelas– fue el encargado de darle vida al cazarrecompensas más querido del universo creado por George Lucas. Pero aunque muchos no lo creían, había planes aún más grandes dentro del servicio de la casa de Mickey Mouse.

Luego de mucha espera, por fin se estrena ‘The Book of Boba Fett’

Y es que justo al terminar la segunda temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal en 2020, Disney+ confirmó que estaban trabajando en un spin-off llamado The Book of Boba Fett. La idea es muy sencilla, ver de nueva cuenta a Boba y continuar con la historia que nos mostraron justo al final de la trama del Mando y Grogu, con el cazarrecompensas asesinando a Bib Fortuna y tomando control del palacio del mismísimo Jabba The Hutt.

Después de mucha espera y anticipación, este 29 de diciembre por fin llegó al catálogo de la plataforma de streaming esta producción y sin duda será algo que los fans from hell de este personajazo estaban esperando pero, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque a juzgar por los avances, además de ver de nueva cuenta Boba Fett y contarnos cómo sobrevivió, parece que por fin le harán justicia con una historia digna de su importancia en el universo de Star Wars.

No faltaron las reacciones y memes del primer episodio

Como era de esperarse y ante la expectativa que había, desde la madrugada, un montón de personas se desvelaron para ser de los primeros en ver el primer episodio de The Book of Boba Fett. Y sí, a primera hora ya teníamos los primeros comentarios sobre la serie de Disney+, que en general fueron bastante buenos porque los fanáticos de este personaje morían de ganas por que se estrenara y continuar con las aventuras del cazarrecompensas más famoso de la galaxia.

Sin embargo, porque no pueden faltar en los mejores eventos, también aparecieron en las benditas redes sociales varias reacciones, apuntes y hasta memes de esta producción que sin duda, será de las favoritas de los fans de Star Wars. Y si no nos creen, a continuación les dejamos algunos ejemplos:

💚 Damos por inaugurada la era Boba Fett 💚#TheBookOfBobaFett #FennecShand pic.twitter.com/HIgUNeocqn — she’s a bad batcher | tbobf era (@Majo_Tano_) December 29, 2021

#TheBookOfBobaFett comenzó a cumplir el sueño de los fans que se han contentado con migajas en películas / animaciones / cómics todo el tiempo. pic.twitter.com/M7duGToylm — LaChoza (@SiteLachoza) December 29, 2021

Not bad el comienzo de #TheBookOfBobaFett. Estética y visualmente continúa la estela de #TheMandalorian, pero veremos si la historia llega a ese nivel. pic.twitter.com/HMmX1I7NlN — Tania (@TaniaPenasalv) December 29, 2021

Como se nota la diferencia entre una serie de Marvel, y una de Star Wars 😃#TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/bmOGmLEUKa — Diego (@d_mandalorian) December 29, 2021

Yo después de terminar el semestre #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/Lqqupn7hJo — Darth Knight 🦇 (@EguimZetina) December 29, 2021

Amo que los miércoles vuelvan a ser de pararnos temprano para ver algún estreno #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/0WffdgXqX9 — Miss Minutes Gaitera 🎄⏰✨ (@Lchachati) December 29, 2021