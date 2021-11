¡Regresa el cazarrecompensas! Disney+ estrena el tráiler oficial de ‘The Book of Boba Fett’

Desde hace un buen rato nos quedó claro que el futuro de Star Wars vivirá en Disney+. A través de la plataforma se han estrenado un montón de proyectos espectaculares que nos dejaron con el ojo cuadrado, como el caso de The Mandalorian. Y hablando en específico sobre esa serie, muy pronto tendremos chance de ver The Book of Boba Fett, un spin-off derivado de esta enorme historia y que protagonizará uno de los personajes más queridos y misteriosos de toda la saga.

Fue justo con el final de la tercera temporada de la serie sobre Din Djarin cuando nos enteramos de que vendría una producción basada en el icónico cazarrecompensas interpretado por Temuera Morrison –quien dio vida a Jango Fett en las precuelas–. Y la verdad es que esta fue una noticia sumamente emocionante, porque desde que vimos a este personajazo en Return of the Jedi, no lo habíamos vuelto a ver en la pantalla, aunque continuaron desarrollándolo en cómics y más.

Por fin tenemos el tráiler de ‘The Book of Boba Fett’

Sobre The Book of Boba Fett se sabía muy poco, lo único que teníamos claro es que llegaría muy pronto. Después de mucha espera y retrasos en las filmaciones, Disney+ confirmó que esta serie se estrenará en 2021, pero ahora y para calmar las ansias de miles de fans que ya quieren ver qué pasará con Boba en este spin-off, la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse acaba de lanzar el tráiler oficial y podemos decirles que es todo lo que estábamos esperando. Pero vamos por partes.

Como recordarán, en la segunda temporada de The Mandalorian y después de ayudar a Din Djarin y Grogu en su misión, Boba regresa a Tatooine para enfrentar a Bib Fortuna y quedarse con el palacio de Jabba The Hutt. Así que en la serie veremos qué fue lo que pasó con él y Fennec Shand tras estos sucesos, pero las cosas se ponen aún más interesantes porque al parecer, no todos los criminales que están en los bajos fondos del planeta están de acuerdo con que tome este lugar tan importante.

The Book of Boba Fett estará disponible en el catálogo de contenidos exclusivos de Disney+ el próximo 29 de diciembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para volver a ver a este personajazo en la pantalla chica, emociónense checando a continuación el tráiler oficial de este spin-off: