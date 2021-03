‘The Falcon and The Winter Soldier’ es la serie de estreno más vista de Disney+

Por ahora, el universo cinematográfico de Marvel se encuentra pasando por un momento interesante. Mientras Kevin Feige y compañía andan planeando la siguiente fase de películas, las historias de superhéroes las podremos ver en la plataforma de Disney+, pues la casa de cómics trae producciones sumamente interesantes. Sin embargo, en este momento la serie que la está rompiendo con todo es The Falcon and The Winter Soldier.

Luego de anunciarla con bombo y platillo en 2019 y tras un par de años de espera, por fin se estrenó esta serie en el servicio de streaming de la casa de Mickey Mouse el pasado 19 de marzo. Después de no saber absolutamente nada de ellos y de tener un papel un tanto reservado en Avengers: Endgame –pues tuvieron una escena importante hasta el final, junto al Capitán América–, Anthony Mackie y Sebastian Stan vuelven para interpretar a Sam Wilson y Bucky Barnes.

‘The Falcon and The Winter Soldier’ es un fenómeno en Disney+

Tras el estreno de WandaVision, las expectativas por ver la nueva producción televisiva del MCU estaban por los cielos. Y eso se vio reflejado en los millones de personas de todo el mundo que se echaron el primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier, pues Disney ha mencionado que es la serie de estreno más vista dentro de su plataforma de streaming, aunque no queda muy claras las razones por las que dijeron esto.

De acuerdo con Deadline, la compañía señaló que durante su fin de semana de estreno, del viernes 19 al domingo 22 de marzo, fue el título más visto en general. Sin embargo, no proporcionaron ningún datos sobre los espectadores, específicamente en relación con el estreno de WandaVision o el lanzamiento a nivel mundial de las temporadas 1 y 2 de The Mandalorian. La casa de Mickey Mouse declaró que las tres series son los estrenos más importantes de la plataforma.

La serie tuvo gran aceptación por parte del público

A pesar de que Disney+ no reveló cifras sobre las personas que vieron el estreno de The Falcon and The Winter Soldier, hay quienes sí hicieron su investigación. SambaTV, aplicación dedicada a la recomendación de contenido y seguimiento de espectadores para televisiones inteligentes informó que 1,7 millones de hogares sintonizaron la serie el pasado fin de semana, superando los 1,6 millones que vieron el lanzamiento de la historia de Vision y Scarlet Witch.

Para que quede claro este punto, la app también dijo que tan solo en Estados Unidos, 759 mil hogares sintonizaron la serie de Bucky y Sam, llevándose de calle 655 mil espectadores que vieron el primer día WandaVision. Aunque esto es un gran récord para el MCU en el servicio de streaming, aún no logran ganarle a los 1,0 millones de televidentes estadounidenses que disfrutaron el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian el primer día.