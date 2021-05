Hay personajes que se reinterpretarán por la eternidad. Suena exagerado, pero su importancia en la cultura pop es tal, que la industria del cine los estará validando una y otra vez con nuevos actores o actrices para darles vida. Batman y Superman son un gran ejemplo en el mundo de los superhéroes. Pero en las historias infantiles, Willy Wonka es el más importante.

Por eso no nos sorprendió que hace unos meses se anunciara que este personaje de Roald Dahl volvería a la pantalla grande después de dos producciones, la última con 16 años. La conversación aquí no fue en torno a si necesitábamos (porque obvio no) verlo otra vez, sino quién daría vida a Willy Wonka.

La contienda terminó entre Tom Holland y Timothée Chalamet, dos de los actores más codiciados en la actualidad. Y ahora, se ha anunciado al ganador.

Timothée Chalamet será Willy Wonka

De acuerdo con Deadline, Timothée Chalamet interpretará al chocolatero en una producción de Warner Bros. y The Roald Dahl Story Co. que hasta ahora, lleva por título Wonka. Esta película será una historia sobre el origen de Willy Wonka y de cómo se convirtió en el mejor chocolatero del mundo y dueño de la fábrica más famosa.

¿Algo interesante? Wonka parece que será un musical, por lo que se espera que Timothée Chalamet muestre su talento para cantar y bailar. Esta sería la primera vez que el actor, nominado a un Oscar en 2018, le entra al mundo de los musicales, y esta también es la razón por la cual se tardaron tanto en cerrar el acuerdo, pues la agenda de Chalamet estaba tan llena, que no podría coordinar sus tiempos para los ensayos que requiere esta película.

Como les platicamos, Tom Holland también era una opción para este personaje. Y considerando esto último, habría sido ideal su participación. Holland saltó a la fama en el teatro a partir de su protagónico en el musical de Billy Elliot… así que bastante experiencia tiene con números musicales, coreografías y más.

Ojo, no estamos diciendo que Timothée Chalamet no sea bueno. La experiencia más cercana de Chalamet es, quizá, su preparación para interpretar a Bob Dylan en una nueva cinta biográfica. El actor aprendió a tocar la guitarra y la armónica para esta película dirigida por James Mangold. No se sabe si Chalamet interpretará algunas canciones de la primera etapa de Dylan.

¿Quién será el director?

Timothée Chalamet dará vida a Wonka bajo la dirección de Paul King, mayormente conocido por las dos entregas de Paddington. El guion lo escribió el mismo King junto a Simon Farnaby.

Esta es la tercera vez que Warner Bros. toma la historia de Willy Wonka para llevarla a la pantalla grande. La primera producción de Mel Stuart se estrenó en 1971 bajo el título de Willy Wonka & the Chocolate Factory. Gene Wilder tomó el papel principal y se considera un clásico.

La segunda, Charlie and the Chocolate Factory, llegó en 2005 bajo la dirección de Tim Burton con Johnny Depp en el protagónico junto a Freddie Highmore como Charlie Bucket. Ambas producciones se basaron en la obra de Roald Dahl publicada en 1964 y esta nueva producción sólo retomará algunos elementos de la novela infantil mientras dejará otros fuera. Por ejemplo, Wonka, al ser una historia sobre los orígenes del personaje, no tendrá la participación de Charlie Bucket.

Una más a la lista de Chalamet

Timothée Chalamet había aparecido en algunas producciones como Interstellar de Christopher Nolan antes del personaje que lo hizo saltar a la fama. En 2017 se estrenó Call Me By Your Name de Luca Guadagnino donde interpretó a Elio, personaje por el cual lo nominaron al Oscar en 2018.

A partir de esto, su carrera ha ido en ascenso al aparecer en producciones como Lady Bird y Little Women de Greta Gerwig, Beautiful Boy, The King, y A Rainy Day in New York antes de 2020. Para este año, se estrenarán tres producciones donde aparece: Dune de Denis Villeneuve donde es el protagonista; The French Dispatch de Wes Anderson; y Don’t Look Up de Adam McKay junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Ahora debemos esperar la fecha de salida de la biografía de Bob Dylan más los detalles de Wonka.